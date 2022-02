กรุงเก่าจัดงานเทศกาลโรตีสายไหมอยุธยา ฮือฮากับโรตีสายไหม 6 เมตร

เวลา 16.30 น.วันนี้ (18 ก.พ.) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน Cotton Candy Festival 2022 เทศกาลโรตีสายไหม อยุธยา World Sweet Recommend : THE BEST OF AYUTHAYA โดยมี นายธนภัทร วงษ์ประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอโยธยา เข้าร่วมทั้งนี้ พิธีเปิดเริ่มงานเรียกเสียงฮือฮา เมื่อเซ็นทรัล อยุธยา สร้างปรากฏการณ์โรตีสายไหม 6 เมตร ที่ยาวที่สุดครั้งแรก ถือเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการ ทำให้ผู้ร่วมงานต้องหยิบโทรศัพท์มาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับโรตีที่ทั้งยาวและใหญ่ที่สุดเป็นครั้งแรก และยังมีโรตีสายไหมจักรยานหยอดเหรียญ ที่จัดไว้เหมือนย้อนยุคไปเมื่อครั้งสมัยอดีตให้ได้สัมผัส โรตีสายไหมที่เป็นซิกเนเจอร์ ที่โด่งดังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายในงานยังมีขนมหวานต่างๆ อีกมากมาย อเช่น ขนมหนวดมังกร สายไหมน้ำตาลปั่น ที่นำมาจับปั้นในรูปแบบตุ๊กตาหมี ตัวการ์ตูนต่างๆ ขนมเค้กนานาชนิด ไอศกรีม และขนมต่างๆอีกมากมายมาจัดจำหน่ายให้ได้สัมผัสลิ้มรสอยู่ภายในงาน Cotton Candy Festival เทศกาลโรตีสายไหม อยุธยา World Sweet Recommend : THE BEST OF AYUTHAYA ตั้งแต่วันที่ 16-23 ก.พ.นี้