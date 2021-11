CHA AM Sunshine พร้อมเปิดเมืองชะอำรับนักท่องเที่ยว

เพชรบุรี

ช่วงเย็นวันนี้( 1พ.ย.) นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางสาวเอกรัตน์นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอชะอำ นายนุกูลพรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ นางสาวชมพู มฤศโชติ ผอ.ททท.เพชรบุรี นายพงศธร กำบัง (เล็ก The Voice ) เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดเมืองท่องเที่ยวชะอำ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว CHA AM Sunshine ณ บริเวณริมชายหาด หน้าโรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีโดยจังหวัดเพชรบุรีได้รับนโยบายจากทางรัฐบาล ให้เป็นพื้นที่นำร่องในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวแบบไม่กัดตัว ในช่วงเดือน พ.ย. เป็นต้นไป ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมในการเปิดพื้นที่นำร่องเขตพื้นที่เทศบาลเมืองชะอำ เพื่อเป็นประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และกิจกรรมอื่นตามนโยบายของรัฐบาล ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งทางจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันเตรียมความพร้อม พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชะอำ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แบบไม่กักตัวรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยพร้อมมาตรการต่างๆในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ชาวไทยเข้าสู่พื้นที่เมืองชะอำ ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ รวมถึงแผนการตลาดเปิดเมืองด้านการท่องเที่ยว มาตรการการเดินทางท่องเที่ยว การคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นที่เมืองชะอำ รวมถึง Command Center การส่งเสริมการท่องเที่ยว ความปลอดภัยตามมาตรการต่างๆในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชะอำ ส่งเสริมจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของเมืองชะอำนายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมของประเทศในพื้นที่นำร่อง อาทิเช่น ภูเก็ต สมุย กระบี่ พังงา ได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยว รวมทั้งมีการเปิดพื้นที่เพิ่ม คือ พัทยา เชียงใหม่ เมืองชะอำ-หัวหิน พบมีนักท่องเที่ยวสนใจติดต่อเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมากวันนี้พบยอดนักท่องเที่ยว นั่งเครื่องบินมาลงที่ดอนเมือง ประมาณ 3,000 คน คาดว่าเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวจะดีขึ้นตามลำดับ จึงอยากให้ทุกคนสบายใจ รักษามาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่าง เข้มแข็งต่อไปเมืองชะอำได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วม SHA Plus+ ซึ่งเป็นมาตรฐานการให้บริการ ที่ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในด้านสุขอนามัยเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเมืองชะอำมีผู้ประกอบการได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ไม่ต่ำกว่า 70% ซึ่งเป็นสถานประกอบการนำร่องที่ ดูแลนักท่องเที่ยวไม่ให้เกิดความเสี่ยง ในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อ รวมทั้งบุคลากรต่างๆได้มีการตรวจเช็คอยู่ตลอดเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะที่เมืองชะอำมีผู้ประกอบการและบุคลากรได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว100%