อ่างทอง Kick Off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สร้างเกราะป้องกันให้เด็กนักเรียน

อ่างทอง

วันนี้ ( 4 ต.ค.) ที่บริเวณขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) นาย วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานลั่นระฆังเปิดงาน “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” เขตสุขภาพที่ 4 และเยี่ยมให้กำลังใจและสนับสนุนการดำเนินงานฉีดวัคซีนในนักเรียน และมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองที่มารับวัคซีน จำนวน 416 คน ณ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP)ด้านนาย โอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า กระทรวง ศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแนวทางให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี โดยเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม รวมจังหวัดอ่างทอง ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 มีนักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1-6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./ปวส.) หรือเทียบเท่า จำนวน 23,144 คนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองได้รวบรวมข้อมูลและสรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่มีความประสงค์รับการฉีดวัคซีนจากหน่วยงานทางการศึกษาต้นสังกัด มีผู้ประสงค์รับการฉีดวัคซีน จำนวน 16,762 คน คิดเป็นร้อยละ 72.42 จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) รอบแรก จำนวน 7,140 โดส คณะทำงานได้พิจารณาจัดสรรวัคซีนโดยจัดส่งให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอทั้ง 7 อำเภอ และได้กำหนดให้บริการฉีดวัคซีนในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 416 คน ณ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) ได้แก่ - นักเรียน กศน.อำเภอเมือง (ม.ปลาย) - นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล (ม.ปลาย - นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง (ม.ปลาย) - นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง (ม.ปลาย)โดยวันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดงาน Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ถนนลาดพร้าว เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พร้อมกับโรงเรียนใน 12 เขตสุขภาพทั่วไทย ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการโครงการ Sandbox Safety Zone in School (SSS) สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อม โดยคาดหวังให้โรงเรียนกลับมาเปิดเรียน On Site ให้มากที่สุด เพื่อจะได้ลดความเครียดและข้อจำกัดของนักเรียนในการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย ”