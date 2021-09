ชาวเพชรบุรีประทับใจระบบ Drive Thru Vaccine COVID-19 ปลดเปลื้องทั้งความกลัวจากการเสพสื่อ

เพชรบุรี

วันนี้ (19 ก.ย.) นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี คณะแพทย์ พยาบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธีเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 บนรถ (Drive Thru Vaccine COVID-19) ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า อยากให้ชาวเพชรบุรีทั้งหมดได้รับวัคซีนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ทุกคน ซึ่งจากการติดตามผลการฉีดวัคซีนมีความห่วงใยคนที่มีความเคลื่อนไหวลำบาก เดินทางลำบาก ไม่สามารถที่จะเข้าถึงบริการได้ จึงร่วมแรงร่วมใจกันเปิด Drive Thru เพื่อกลุ่มคนที่พอเคลื่อนไหวได้ แต่ญาติพี่น้องลำบากที่จะพามา การฉีดบนรถ หรือ Drive Thru วันอาทิตย์ วันหยุดจะช่วยให้ฉีดได้สะดวกไม่ต้องลงจากรถ และยังมีความสำคัญมากเนื่องจากว่าวันธรรมดา ญาติ ลูกหลาน งไม่สามารถพามาได้ด้านนายสันทัด รัตนะนิรุตติ ชาวเพชรบุรี เปิดเผยว่า ขับรถพาแม่มารับวัคซีน ที่ผ่านมาแม่มีความกลัวมากเลยเพราะว่าท่านดูข่าวเยอะ กลัวมากคือ 1 ง.กลัวเจ็บ 2.กลัวตาย แม้ว่าลูกๆ ทุกคนพยายามบอกแม่ให้ไปฉีด ลูกทุกคนฉีดหมดแล้ว แต่แม่ไม่ยอมฉีด จนได้ข่าวว่าโรงพยาบาลพระจอมเกล้ามี Drive Thru คิดว่าเป็นวิธีสุดท้ายที่จะพาแม่มา ลองคุยกับแม่ดูว่าแม่ไปไหม จนตกลงที่จะมาฉีดที่ผ่านมา นายสันทัด กล่าวว่า ไม่เคยสัมผัสกับ Drive Thru เป็นอย่างไร พอมาเห็นการดำเนินการ เป็นการบริการได้ดีมาก ทำให้แม่ปลดเปลื้องทั้งความกลัวจากการเสพสื่อ ท่านฉีดเสร็จบอกว่า ท่านไม่กลัวแล้ว ครั้งที่ 2 กงจะพาแม่มาอีกครั้งในส่วนคุณแม่ นางบุญสม แซ่อึ้ง กล่าวว่า ไม่รู้สึกอะไรเลย ไม่เจ็บ เจ้าหน้าที่มือเบามาก หายกลัวแล้ว ธรรมดาไม่ยอมมา กลัวตายบ้างอะไรบ้าง แต่พอมาที่นี่บริการดีมาก ไม่รู้สึกเจ็บเลย บริการดีด้วยนอกจากนั้น น.ส.วนิดา แสงจันทร์ ขับรถมอเตอร์ไซค์พาคุณตามาฉีด เปิดเผยว่า คุณตา บอกว่าไม่กล้ามา กลัวเดินไม่ได้ เลยให้ซ้อนท้ายรถมาด้วยกัน จนคุณตาประทับใจในการให้บริการเป็นอย่างดี พนักงานพูดจาดี แนะนำดี พยาบาลมือเบามากผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทั้งหมดมีความรู้สึกยินดีที่จะให้บริการ วันหยุดไม่ยอมหยุด มาช่วยกันทำงานตรงนี้ เพื่อชีวิตของชาวเพชรบุรีทุกคน ร่วมฉีดวัคซีนเพื่อรักษาชีวิตพี่น้องชาวเพชรบุรีทุกคน