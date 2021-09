สุรินทร์เร่งสกัดคลัสเตอร์ใหญ่ รง.ตัดเย็บชุดชั้นในส่งออก ติดเชื้อโควิดแล้ว 116 ราย เสี่ยงสูงอีก 402

สุรินทร์-

วันนี้ ( 3 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์กำลังวิตกกังวลกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นคลัสเตอร์ กรณีพนักงานโรงงานของ บริษัท เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ HbI ซึ่งเป็นโรงงานผลิตชุดชั้นในส่งออกต่างประเทศ ตั้งอยู่ริมถนนสายสุรินทร์-ปราสาท ม.1 ต.เชื้อพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ติดติดเชื้อโควิด-19 จำนวนกว่า 100 ราย และโรงงานยังเปิดให้พนักงานเข้าไปทำงานตามปกตินายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอประสาท เปิดเผยว่า กรณีคลัสเตอร์ในโรงานเอชบีไอ ซึ่ง เป็นโรงงานตัดเย็บชุดชั้นในส่งออกขนาดใหญ่ มีคนงานกว่า 3 พันคน นั้น จากการตรวจคัดกรองครั้งแรกพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด จำนวน 65 ราย และครั้งที่ 2 พบอีก 51 ราย รวม 116 ราย และมีกลุ่มเสี่ยงอีก 402 ราย โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัด แรงงานจังหวัด สวัสดิการแรงงานจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมทั้งเจ้าหน้าที่จากเขตตรวจสุขภาพที่ 9 ได้เข้ามาให้คำแนะนำในการดูแลควบคุมโรคในส่วนของอำเภอปราสาท สาธรณสุขอำเภอและโรงพยาบาลปราสาท ผู้นำในพื้นที่ต่างๆได้มีการหารือกับผู้บริหารของโรงงานเอชบีไอ เพื่อหาแนวทางการควบคุมดูแล ในเบื้องต้นผู้ติดเชื้อทั้ง 116 ราย ทั้งหมดอยู่ในการรักษาของแพทย์ทั้งหมดแล้ว ที่โรงพยาบาลปราสาทและโรงพยาบาลสนามปราสาทรวมใจรักษ์ ที่ตำบลบ้านไทรส่วนกลุ่มเสี่ยง 402 คน ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองและดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ในระบบดับเบิลแอนด์ซีล ( Bubble and Seal) หมายถึงการกักตัวกลุ่มเสี่ยงให้อยู่รวมกัน การทำงานอยู่ด้วยกัน ใช้ชีวิตด้วยกันในพื้นที่ที่จัดให้ ไม่ให้ไปพักที่บ้านและออกไปยังจุดต่างๆ เพื่อเป็นการบล็อกให้อยู่ในช่วง 14 วัน ของการกักตัวในการตรวจหาเชื้อ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วในขณะนี้ โดยแบ่งการดับเบิล เป็น 2 จุด คือ ที่ สกต.ปราสาท ต.หนองใหญ่ จำนวน 200 คน และ ที่ค่ายลูกเสือเกาะกง อำเภอเมืองสุรินทร์ อีก 200 คน ซึ่งทางโรงงานได้ดูแลเป็นอย่างดี เพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นส่วนประเด็นการสั่งปิดโรงงาน นั้น ทางแรงงานจังหวัด และสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดได้มาร่วมกันหารือถึงเรื่องดังกล่าว ยืนยันว่ายังไม่มีการปิดโรงงาน เนื่องจากมีกฎหมายแรงงานดูแลอยู่ด้วยและเรื่องข้อตกลงซื้อขายของโรงงานกับลูกค้าตลาดต่างประเทศทั้งยุโรปและอเมริกา ซึ่งจะต้องผลิตสินค้าส่งออก หากปิดจะกระทบกับการส่งออก ดังนั้นแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ใช้ระบบ Bubble and Seal คือ ให้มีการผลิตต่อได้ ล็อกคนที่ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาล คนที่ตรวจแล้วเป็นลบก็สามารถทำงานต่อได้ เพราะกลุ่มเสี่ยงไม่ใช่ผู้ติดเชื้อ เป็นเพียงกลุ่มเสี่ยงที่ยังทำงานได้ เพื่อให้ระบบผลิตยังคงเดินหน้าต่อไปได้อีกส่วนคือรายได้ของแรงงานที่ทำงานในโรงงาน ในช่วงสถานการณ์โควิค-19 หากปิดโรงงานแรงงานจำนวนมากที่ต้องดูแลครอบครัวจะต้องได้รับผลกระทบไม่มีรายได้ลี้ยงครอบครัว ซึ่งขณะนี้ทางกฎหมายแรงงาน อุตสาหกรรม และสาธารณสุข ได้ร่วมกันดูแล แต่อย่างไรก็ตามหากเกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้น ก็ต้องใช้มาตรการต่างๆ เข้ามาดูแลเพื่อความปลอดภัยของประชาชน“ขณะนี้ยืนยันว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว ทั้งผู้ติดเชื้อก็เข้าสู่การรักษาแล้ว กลุ่มเสี่ยงมีการตรวจหาเชื้อแล้ว 1 ครั้ง ผลเป็นลบ รอตรวจอีกรอบ 2 และ อยู่ในมาตรการ Bubble and Seal แล้ว ถือว่าปลอดภัย” นายอำเภอปราสาท กล่าวยืนยันสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 จังหวัดสุรินทร์ รายงานว่า สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสุรินทร์ ระลอกใหม่ 26 มิถุนายน 2564 ข้อมูลระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ถึง 3 กันยายน 2564 เวลา 19.30 น. มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 12,990 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ +154 ราย อยู่ระหว่างรักษา 3,753 ราย (โรงพยาบาลสนาม 792 ราย) หายป่วยสะสม 9,195 ราย (รายใหม่ +188 ราย) เสียชีวิตสะสม 42 ราย (รายใหม่ 0 ราย) ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2564