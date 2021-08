นักดนตรีเชียงใหม่ตกงาน4เดือนดิ้นสู้โควิด-19รวมตัวเปิดหมวกออนไลน์แสดงสดผ่านเฟซบุ๊คหารายได้ช่วยเหลือกัน

รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยืดเยื้อยาวนาน ส่งผลกระทบต่อคนทุกกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักดนตรีที่ต้องตกงานทั้งหมด หลังสถานบันเทิงซึ่งถูกจัดว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงในการแพร่บาดของเชื้อ เป็นสถานประกอบการกลุ่มแรกที่ต้องปิดให้บริการชั่วคราวและต่อเนื่องมานานกว่า 4 เดือนแล้ว จึงเกิดการรวมตัวกันจัดตั้งทีมงาน ชื่อ Cover 19 by The three garden เล่นดนตรีไลฟ์สด เปิดหมวกออนไลน์ เพื่อหารายได้ ช่วยเหลือกลุ่มนักดนตรีด้วยกัน โดยจะมีการไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ๊คชื่อว่า “The three garden” ในเบื้องต้นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง สลับเปลี่ยนหมุนกันไปตามสถานที่ต่างๆ ทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่ช่วยสนับสนุนให้พื้นที่เป็นสถานที่เล่นดนตรีโดยในช่วงที่มีการเล่นดนตรีไลฟ์สดนั้น จะมีการให้เลขบัญชี สำหรับผู้ที่ต้องการช่วยสนับสนุน ก็สามารถโอนเงิน และขอเพลงที่อยากฟังเข้ามาได้ ทางกลุ่มนักดนตรีก็จะเล่นเพลงให้ฟัง รวมทั้งมีการพิมพ์ข้อความและพูดคุยตอบโต้กันได้ด้วย ถือเป็นการช่วยคลายเครียดให้กับผู้คนที่อยู่ที่บ้าน ให้ได้ฟังเพลงในบรรยากาศที่แตกต่างกันออกไป เสมือนกับว่าได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงหรือร้านอาหารได้เหมือนเดิม ขณะเดียวกันทางร้านก็จะร่วมจัดโปรโมชั่นต่างๆ ส่งเสริมการขายต่างๆ ให้ผู้ชมผู้ฟังได้ร่วมสนุก อาทิ แจกของ หรือมีส่วนลด ให้กับผู้ที่รับชมไลฟ์สด ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในยามที่ได้รับความเดือดร้อน เพราะร้านอาหารหรือสถานประกอบการต่างๆ ก็ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด-19 เช่นเดียวกันทั้งนี้นายธีระพงศ์ มณีวรรณ์ อายุ 36 ปี นักร้อง และนายอโณทัย แก้วเกิด อายุ 31 ปี มือกลอง เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กลุ่มนักร้องนักดนตรีเชียงใหม่ต่างเดือดร้อนและได้รับผลกระทบ 100% จากการที่ต้องงดแสดงดนตรีตามร้าน ทำให้ไม่มีงานทำมานานกว่า 4 เดือนแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาหลายคนต่างพยายามดิ้นรนช่วยเหลือตัวเองด้วยการหางานอื่นทำ แต่ก็ยังมีรายได้ไม่ค่อยดีนัก กระทั่งได้มีการรวมตัวและร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นที่เป็นการแสดงดนตรีสดผ่านทางเฟซบุ๊ค ให้คนฟังและโอนเงินร่วมสนับสนุนได้ ซึ่งรายได้จะนำมาช่วยเหลือจุนเจือกันในกลุ่มนักร้องนักดนตรี นอกจากนี้อีกส่วนหนึ่งจะนำไปซื้ออาหารและของจำเป็นแจกจ่ายให้กับผู้ที่ยากไร้และเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19ด้วย โดยที่ผ่านมาผลตอบรับดีขึ้นตามลำดับ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกันให้ได้