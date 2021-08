พนักงานเฮ! ผู้ว่าฯ กาญจน์สั่ง รง.ไวต้าฯ พร้อม 5 บริษัทในเครือเดินเครื่องจักรได้ตามปกติ

กาญจนบุรี

วันนี้ (13 ส.ค.) นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3911/2564 เรื่อง เปิดบริษัท ไวต้าฟู้ด แฟคทอรี่ (1989) จำกัด บริษัทในเครือ 5 แห่ง และบริษัท ฟรุตตี้ดราย จำกัด ให้ดำเนินกิจการตามปกติประกาศคำดังกล่าวระบุว่า อนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3592/2564 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เรื่อง ขอแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3580/2564 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เรื่อง เปิดบริษัท ไวต้าฟู้ด แฟคทอรี่ (1989) จำกัด และบริษัทในเครือ 5 แห่ง บริษัท ฟรุตตี้ดราย จำกัด ให้ดำเนินกิจการตามปกติ และปิดหมู่บ้านหัวพงษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว นั้นอำเภอท่ามะกา แจ้งว่า บริษัท ไวต้าฟู้ด แฟคทอรี่ (1989) จำกัด บริษัทในเครือ 5 แห่ง และบริษัท ฟรุตตี้ดราย จำกัด ได้ดำเนินการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และคัดแยกผู้ติดเชื้อเรียบร้อยแล้วตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งได้ดำเนินการตามมาตรการ Bubble and Seal มาตรการ D-M-H-T-T-A ข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในเรื่องการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หลักการของ Social Distancing ครบถ้วนแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (1) และ (7) มาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบข้อ 2 ข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และข้อ 9 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคำสั่ง ดังนี้1.ให้บริษัท ไวต้าฟู้ด แฟคทอรี่ (1989) จำกัด บริษัทในเครือ 5 แห่ง และบริษัท ฟรุตตี้ดราย จำกัด เปิดดำเนินการได้ตามปกติ2.ให้เตรียมพื้นที่การผลิต โดยให้มีการล้างทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่ของโรงงาน มีแผนการพ่นยาฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และจัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ช่วยลดการสัมผัสตามจุดควบคุมและจุดเสี่ยงสัมผัส เช่น จุดบริการน้ำดื่ม โรงอาหาร และห้องน้ำในพื้นที่โรงงาน3.ให้มีการคัดกรองพนักงานเข้าระบบ Bubble and Seal โดยการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kits พนักงานที่ผลตรวจเป็นลบเข้าสู่ระบบ Bubble and Seal โดยจัดให้มีที่พักภายในพื้นที่ที่บริษัทสามารถควบคุมการเข้าออกพื้นที่ได้ รวมทั้งจัดให้มีการบริการอาหาร น้ำ ยารักษาโรค และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในพื้นที่ดังกล่าวด้วยส่วนกรณีพนักงานที่มีความจำเป็นไม่อาจเข้าสู่ระบบ Bubble and Seal ให้บริษัทฯ กำกับพนักงานงดการแวะพื้นที่เสี่ยงระหว่างทางไปกลับที่พักและโรงงาน และดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T-A และข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในเรื่องการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หลักการของ Social Distancing ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด4.ให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพนักงานของบริษัทฯ ทุกสัปดาห์ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kits กรณีที่พบผู้ติดเชื้อให้ดำเนินการคัดแยกและคัดกรองผู้เสี่ยงสัมผัสใกล้ชิด เข้าสู่ที่กักตัวของโรงงาน (Factory Isolation : FI) เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ และดูแลรักษาเบื้องต้น5.ให้ควบคุมการเข้าออกพื้นที่โรงงานของบริษัท เพื่อการขนส่งวัตถุดิบและขนส่งสินค้าพนักงานขับรถต้องผ่านการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากต้นทาง และลงชื่อเข้าออกพื้นที่โรงงาน รวมทั้งมีการทำความสะอาดยานพาหนะที่ใช้การขนส่ง และตู้คอนเทนเนอร์6.ให้บริษัทฯ รายงานข้อมูลให้อำเภอท่ามะกาทราบ และประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา อำเภอท่ามะกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องอนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1 ) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง