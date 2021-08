คนเชียงใหม่คึกคักเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ตามคิว “ก๋ำแปงเวียง” แถมพิเศษวันเดียวให้ Walk in เฉพาะผู้สูงอายุ-ป่วยเรื้อรัง

รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้ (31 ก.ค. 64) ที่หน่วยบริการฉีควัคซีนโควิด-19 ทั้ง 3 แห่งใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล และห้างพรอมเมนาด้า ซึ่งให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บ “ก๋ำแปงเวียง” และได้รับ SMS แจ้งคิวให้เข้ารับการฉีดวัคซีน เริ่มตั้งแต่วานนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักทั้ง 3 แห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ที่มีการเปิดฉีดเป็นกรณีพิเศษเพียงวันเดียวให้แก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังเท่านั้น สามารถ Walk in ได้ด้วยทั้งนี้ ที่หน่วยบริการฉีควัคซีนโควิด-19 ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลนั้น พบว่ามีประชาชนทั้งในส่วนที่ได้รับ SMS แจ้งคิวจากเว็บ “ก๋ำแปงเวียง” ให้เข้ารับการฉีด และกลุ่มที่ Walk in ต่างพากันเดินทางมาตั้งแต่เช้า ขณะที่เจ้าหน้าที่มีการจัดระบบและอำนวยความสะดวกอย่างดี โดยในส่วนของประชาชนที่ได้รับ SMS แจ้งคิวนั้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ทางเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกให้ได้เข้ารับการฉีดก่อนเป็นอันดับแรก ขณะที่ในส่วนของประชาชนที่ Walk in เบื้องต้นจะให้ลงทะเบียนและพักรอ พร้อมทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไปจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประจำหน่วยบริการฉีควัคซีนโควิด-19 ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลนั้น เบื้องต้นทราบว่าที่หน่วยบริการแห่งนี้ได้รับการจัดสรรวัคซีนเพื่อบริการฉีดในวันนี้จำนวน 1,600 โดส เป็นวัคซีนซิโนแวค เพื่อบริการฉีดให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนจองผ่านเว็บ “ก๋ำแปงเวียง” ก่อนเป็นลำดับแรก พร้อมทั้งบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนที่ Walk in ด้วยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะวันนี้เพียงวันเดียวเท่านั้น ซึ่งการฉีดจะเป็นแบบสลับ โดยเข็มแรกที่ฉีดให้จะเป็นซิโนแวค และนัดฉีดเข็มที่สองเป็นแอสตร้าเซนเนก้าขณะที่รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า การฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บ “ก๋ำแปงเวียง” ซึ่งเริ่มเมื่อวานนี้ (30 ก.ค. 64) เป็นวันแรก พบว่ามีประชาชนที่ลงทะเบียนไว้และได้รับ SMS แจ้งคิวแล้วเดินทางเข้ารับการฉีดน้อยกว่าจำนวนคิวที่ได้รับการแจ้งไปค่อนข้างมาก ทั้งนี้ ตามรายงานข่าวแจ้งว่ามีผู้เข้ารับการฉีดเพียง 800 คน จากทั้งหมดที่ได้รับ SMS แจ้งคิว 2,800 คน โดยเบื้องต้นมีการประเมินว่าเหตุผลอาจจะเนื่องมาจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับฉีดวัคซีนแบบสลับหรือไม่