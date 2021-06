สุดน่ารัก! ครูศรีสะเกษุทุ่มเทสู้โควิด นั่ง จยย.พ่วงข้างไปส่ง-รับใบงานนักเรียนถึงบ้าน เผยครู-นร.ติดเชื้อแล้ว 12 คน

ศรีสะเกษ -

วันนี้ (15 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขต ต.ตูม เป็นตำบลเดียวของ จ.ศรีสะเกษ ที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่มีประชาชนติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดของ จ.ศรีสะเกษ รวมจำนวน 94 คน ซึ่งมีนักเรียนติดเชื้อ 12 คน ครูติดเชื้อ 1 คน และล่าสุด อ.ศรีรัตนะ แจ้งว่าพบผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัดอีกจำนวน 2 คน ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ดังนั้น นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม พร้อมด้วย รอง ผอ.ร.ร.ทั้ง 3 คน คือ น.ส.ศิริวรรณ พิญญพงษ์ นางกมลลักษณ์ บุรินทร์ และนายสมัคร เขียวนิล จึงได้ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือกับคณะครูในโรงเรียน ซึ่งที่ประชุมมีมติว่าให้โรงเรียนใช้วิธีการเรียนแบบ on hand คือการนำใบงานไปแจกให้นักเรียน โดยคณะครูจะพากันนั่งรถจักรยานยนต์ (จยย.) พ่วงข้าง นำเอาใบงานไปส่งมอบให้เด็กนักเรียน ซึ่งวิธีนี้ สพฐ.กำหนดให้การเรียนแบบ on hand จะต้องส่งใบงานจนถึงบ้านนักเรียนแต่อย่างไรก็ตาม ครูไม่สามารถเข้าไปในชุมชนเพื่อส่งใบงานให้นักเรียนได้ทุกครอบครัว เนื่องจากบางครอบครัวยังคงเป็นครอบครัวที่ต้องกักตัว บางครอบครัวเป็นครอบครัวผู้ได้รับเชื้อโควิด-19 มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคุณครู และในขณะนี้มีครูที่ได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม จำนวน 14 คน จากจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 63 คน ที่เหลือได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 64ในที่ประชุมจึงตกผลึกออกมาเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand บนพื้นฐานที่จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อครูได้รับการฉีดวัคซีน จึงจะให้ลงปฏิบัติหน้าที่ในชุมชน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานออกเป็น 10 ทีม ตามนักเรียนทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้ครูผู้ออกปฏิบัติหน้าที่หมู่บ้านละ 4-5 คน ได้ประชุมครูเพื่อเตรียมการ/ส่งต้นฉบับใบงานแต่ละชั้น/ส่งข้อมูลรายชื่อและจำนวนนักเรียนแต่ละหมู่แยกรายชั้นเรียน สำเนาเอกสาร ใบงานแต่ละชั้น/ออกประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอใช้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเป็นสถานที่รับ-ส่งเอกสาร ใบงาน และขอประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในภาคเช้า (06.00 น. และเย็น (18.00 น.) จัดเอกสารลงตะกร้า ใน 1 หมู่บ้านจะมี 12 ตะกร้า ตามจำนวนชั้นเรียนของนักเรียนนายสิทธิวัฒน์ ผอ.โรงเรียนบ้านตูม กล่าวต่อว่า จากนั้นตนและคณะครูได้ออกไปประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอใช้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเป็นสถานที่รับ-ส่ง เอกสาร ใบงาน และขอประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในภาคเช้า (06.00 น.) และเย็น (18.00 น.) ให้ครูนำเอกสารใบงานไปยังที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเพื่อแจกให้แก่นักเรียน หรือผู้ปกครองที่มารับแทน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับรับและส่งเอกสารประกอบการเรียน ทางโรงเรียนได้กำหนดการจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand เบื้องต้นไว้ที่ 2 สัปดาห์ คือ วันที่ 14-26 มิ.ย. 64ทั้งนี้ต้องประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ร่วมกับการตัดสินใจทุกระยะ โดยสัปดาห์ที่ 1 ส่งในวันที่ 14 มิ.ย. 64 และรับกลับในเช้าวันที่ 19 มิ.ย.64 เพื่อนำมามอบให้ครูประจำวิชาจะได้ทำการวัดผล และประเมินผล และสัปดาห์ที่ 2 ส่งในวันที่ 21 มิ.ย. 64 และรับกลับในเช้าวันที่ 26 มิ.ย. 64 เพื่อนำมามอบให้ครูประจำวิชาจะได้วัดผล และประเมินผลต่อไป“วิธีนี้แม้ว่าตำบลตูมจะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างหนัก แต่ทำให้การจัดการสอนของโรงเรียนบ้านตูมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนสามารถที่จะเรียนหนังสือได้ตามปกติแม้ว่าจะต้องเรียนหนังสือที่บ้านของตนเองก็ตาม และสามารถส่งใบงานให้ครูประจำวิชาได้ตามกำหนดอีกด้วย” นายสิทธิวัฒน์กล่าว