ไล่ไทม์ไลน์...หนุ่มศรีสะเกษกลับบ้านเกณฑ์ทหารติดโควิด เที่ยวห้างฯดัง-เดินตลาดนัด-กินหมูกระทะ

ศรีสะเกษ

วันนี้ ( 10 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ เผยข้อมูล Time Line ผู้ติดซื้อโควิด-19 ศรีสะเกษ รายที่ 2 ของการระบาดระลอกใหม่ เป็นชายไทย อายุ 23 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน ที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 31 มี.ค. 64 ทำงานที่บ้าน (Work from home) ไปตลาดนัดรถไฟ ย่านรัชดา วันที่ 1 เม.ย. ไปร้าน CIRCUS BAR THE STREET ย่านรัชดา ต่อมาสถานที่ดังกล่าวได้ประกาศเป็นสถานที่มีการติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน วันที่ 2-3 เม.ย. ทำงานที่บ้าน (Work from home) และไปวัด ย่านเยาวราช วันที่ 4 เม.ย. แวะกินข้าวที่ห้างสรรพสินค้า ย่านอโศก จากนั้นไปวัดย่านอ่อนนุช และไปห้างสรรพสินค้า ย่านสยาม ไปห้างสรรพสินค้า ย่านลาดพร้าว และไปตลาดนัด ย่านรัชดาวันที่ 5 เม.ย.64 ทำงานที่บ้าน (Work from home) วันที่ 6 เม.ย. เวลา 10.00 น. ขึ้นรถโดยสารปรับอากาศ กรุงเทพ-ศรีสะเกษ นั่งแถวท้ายขวาสุด ตำแหน่ง 10D แล้วเริ่มมีอาการ ครั่นเนื้อครั่นตัว โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เวลา 20.00 น. ถึง บขส.ศรีสะเกษ แม่เดินทางมารับกลับบ้านที่ ต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยรถ จยย. และนอนพักที่บ้าน วันที่ 7 เม.ย. เวลา 06.30 น. เดินทางไปคัดเลือกทหารพร้อมกับแม่ ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยได้รับการตรวจคัดกรอง จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาการปกติ โดยระหว่างการคัดเลือกทหาร ผู้ป่วยได้สวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา จากนั้นช่วงค่ำ มีอาการไข้ เจ็บคอ จมูกเริ่มไม่ได้กลิ่น ทานยาลดไข้ นอนพักที่บ้านวันที่ 8 เม.ย. เวลา 14.00-15.00 น. ไปทานกาแฟที่ร้านอาหารกับเพื่อน 4 คน ตรงข้ามไปรษณีย์เมืองศรีสะเกษ เวลา 16.00-18.00 น. ไปกินหมูกระทะกับเพื่อน 4 คน ที่ร้านหมูกระทะ ทางไปอุบลราชธานี เวลาประมาณ 18.00 น. ทราบว่า เพื่อนในที่ทำงานด้วยกัน ตรวจพบเชื้อโควิด-19 จึงกลับบ้าน และมารับการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ และรักษาตัวที่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ กระทั่งวันที่ 9 เม.ย. เวลา 14.30 น. ผลตรวจ พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019จากการสอบสวนโรคพบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 10 คน คือ กลุ่มสมาชิกครอบครัว 3 คน กลุ่มญาติ 3 คน และกลุ่มเพื่อนที่ไปทานอาหารด้วยกัน 4 คน ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ มีจำนวน 70 คน ประกอบด้วย ผู้นั่งรถโดยสาร พนักงานบนรถ 43 คน ผู้คัดเลือกทหาร ต.ซำ อ.เมืองศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ 27 คน รวมถึงผู้ใช้บริการร้านอาหาร และร้านหมูกระทะ ยังอยู่ระหว่างสอบสวน ผู้ที่อยู่ในห้วงเวลาดังกล่าว ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อตรวจสอบว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่