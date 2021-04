เปิดไทม์ไลน์หมอขอนแก่นติดป่วยโควิด ก่อนพบเชื้อไปกินข้าว/ซื้อของบนห้างดัง

สำหรับ Timeline ผู้ติดเชื้อโควิด- 19 ซึ่งเป็นบุคลากรแพทย์ประจำ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น วันที่ 20 มี.ค.64 ช่วงเช้าพักผ่อนอยู่ที่คอนโดโอเชี่ยนเรสซิเดนซ์ กลางวันไปรับประทานอาหารเที่ยง ที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ร้านsizzler หลังจากนั้นเดินซื้อของที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตวันที่ 21 มี.ค.พักผ่อนอยู่ที่คอนโดฯทั้งวัน ต่อมาวันที่ 22 มี.ค. ช่วงเช้าไปทำงานภาควิชาศัลยศาสตร์ observe or สายๆกลับคอนโดฯ, วันที่ 23 มี.ค. พักผ่อนอยู่คอนโดฯทั้งวัน, วันที่ 24 มี.ค.พักผ่อนอยู่คอนโดฯทั้งวันวันที่ 25 มี.ค.ไปเรียน basic surgical skill กับอาจารย์ และเพื่อนภาควิชาศัลยศาสตร์, วันที่ 26 มี.ค. เรียน basic surgical skill ทั้งวัน หลังจากนั้น เวลา 18.00 น.-24.00 น.ไปดูคอนเสิร์ตที่ ร้าน MAGENTA ห้างฮักมอลล์ ถ.ศรีจันทร์ กับเพื่อน 3 คนต่อมาวันที่ 27 มี.ค. ตอนกลางคืนเริ่มมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว, วันที่ 28 มี.ค. ไปที่ภาควิชาเพื่อทำ opd ae treat as influenza วันที่ 29-31 มี.ค.พักอยู่คอนโด ไม่ได้มาเรียน วันที่ 1เม.ย. ช่วงเช้าอยู่หน่วยศัลยกรรมเด็ก round ward3 ค 3ง 2ง NICU,เวลา ......เข้า OR 8 ผ่าตัด,เย็น เวลา .... round ward, วันที่ 2 เม.ย. round กว 6/1,Glan round 3 ก เหนื่อย เพลีย นอนพักที่ห้องพัก3 ข ช่วงบ่ายเดินทางไปตรวจอาการ พบว่ามีไข้ peumonia.