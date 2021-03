รัฐ-เอกชนสระแก้วร่วมลงนามโครงการ We Welcome To Sakaeo

สระแก้ว -

ขณะที่สำนักงานจังหวัดสระแก้ว และพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว จะทำหน้าที่เป็นทีมการตลาด หรือเซลส์แมนจังหวัด เพื่อสร้างศูนย์กลางการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมกันแก้ไขปัญหา และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในภูมิภาคให้เข้มแข็ง ส่งผลให้เกิดการยกระดับการค้าและการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยท้องถิ่น (Micro SMES) เอย่างยั่งยืน

วันนี้ (23 มี.ค.) นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประธาน Beach Club สระแก้ว ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดทำกิจกรรม We Welcome To Sakaeo เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงนโยบายการทำงานสำหรับพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้วโดยแต่ละหน่วยงานจะร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้แผนงานและโครงการของแต่ละหน่วยงานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงน.ส.นงเยาว์ ศรีฉันทะมิตร พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว เผยว่า โครงการดังกล่าวจะทำให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน จ.สระแก้ว มากขึ้นและจะก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนเช่นกัน