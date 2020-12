ผงะ! โคราชพบผู้ติดเชื้อโควิดรอบใหม่ 3 รายรวด ร.ร.เอกชนดังสั่งปิดเรียน-ห้างฯใหญ่ยกเลิกคอนเสิร์ตงานปีใหม่

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา

วันนี้ (23 ธ.ค.) วันนี้ที่ห้องประชุม ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และ นพ.ธนณัท สุเมธเชิงปรัชญา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของจังหวัดนครราชสีมาระบุว่า ล่าสุดจังหวัดนครราชสีมาพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1. ชาย อายุ 57 ปี อยู่ในพื้นที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ขายอาหารทะเล เดินทางไป จ.สมุทรสาคร มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 8 ราย สัมผัสเสี่ยงต่ำ 9 ราย เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 8 คน ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน2. หญิง อายุ 47 ปี อยู่พื้นที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ขายอาหารทะเล เดินทางไป จ.สมุทรสาคร มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย สัมผัสต่ำ 2 ราย3. ชาย อายุ 43 ปี รับราชการ เดินทางไปเยี่ยมญาติที่ จ.สมุทรสาคร มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 9 ราย เป็นเพื่อนร่วมงาน 4 ราย และญาติ 5 รายผู้ป่วยทั้ง 3 รายมีอาการดี ขณะนี้รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเสี่ยงที่เป็นข้าราชการเดินทางไปส่งสรรพสามิต จำนวน 45 คน และแวะซื้อของที่ตลาดทะเลไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจเพื่อรอผลซึ่งให้ทุกคนกักตัวเป็นเวลา 14 วันผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังมีข่าวพบผู้ป่วยโควิด-19 ใน จ.นครราชสีมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน ใน จ.นครราชสีมา ได้ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 รวม 11 วัน เพื่อความปลอดภัยชองนักเรียนทางด้านห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา ได้ประกาศงดการจัดกิจกรรม โดยระบุว่า “เดอะมอลล์ โคราช มีความห่วงใยในความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันของการแพร่ระบาด และการ์ดไม่ตก จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกการจัดงาน HAPPY CONCERT ที่แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 คอนเสิร์ตของเหล่าศิลปินในงาน THE MALL JOY OF GIVING HAPPY FACTORY และงาน The Mall Korat Countdown 2021 ที่บริเวณลานหน้าห้างฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนได้กลับมาร่วมสนุกกันใหม่อย่างปลอดภัย เดอะมอลล์โคราชยังใส่ใจให้บริการทุกท่าน และรักษามาตรการความปลอดภัย 100 ขั้นตอนอย่างเข้มข้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้น แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน