ระวัง!! "มิจเด็กปั๊ม" เช็กบัตรรูด 2 ติ๊ด เครดิต-คืนได้ เดบิต-คืนยาก "กูรูไซเบอร์" แนะทริกเช็ก [มีคลิป]

มุกใหม่ "มิจฯ เด็กปั๊ม" ยอดจริง 1,600 รูดอีกปื๊ด ยอดโกง-ให้จ่ายแทน
จับได้คาหนังคาเขาว่า ตั้งใจโกง กับเคสอุทาหรณ์ "เด็กปั๊ม" เนียนรูดบัตรเครดิต 2 ครั้ง คือครั้งแรก 1,600 บาท กับยอดปริศนาครั้งหลังอีก 100 บาท
นี่คือเรื่องราวที่ทนายสาว "จูน" แชร์ไว้ผ่าน TikTok @thang.ratt ว่า เธอไหวตัวทันเพราะ "SMS แจ้งเตือน" ยอดการรูดบัตรเครดิต
หลังจากขับรถออกมาจากปั๊มได้สักพัก เลยตัดสินใจรีบวนรถกลับไป จนไปเจอกับข้ออ้างที่ว่า รูดเกินไป 1 ครั้ง เพราะครั้งแรกบัตรไม่ยอมให้ตัดเงิน
แต่ข้ออ้างนั้นกลับฟังไม่ขึ้น เพราะยอดทั้ง 2 ครั้ง ไม่ใช่เลขเดียวกัน จะว่ากดผิดก็ไม่น่าใช่ เพราะเลขต่างกันมาก ระหว่าง 1,600 กว่าๆ กับ 100 บาท
เจ้าของเคสรายนี้เล่าว่า ความจริงคือ "มิจฯ เด็กปั๊ม" รายนี้ รับเงินมา 100 บาท จาก "ลูกค้าคนก่อน" แล้วมารูดเกิน กับ "ลูกค้าคนหลัง" เพื่อที่จะเอาเงินสดเข้ากระเป๋านั่นเอง
ส่วนเรื่องการป้องกัน กูรูด้านความปลอดภัยไซเบอร์ อย่าง "ดร.ปริญญา หอมเอนก" ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด แชร์ทริกง่ายๆ เอาไว้ให้แล้ว
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…#เตือนภัย มุกใหม่ "มิจฯ เด็กปั๊ม" ยอดจริง 1,600 รูดอีกปื๊ด ยอดโกง-ให้จ่ายแทน @PrinyaACIS…
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จับได้คาหนังคาเขาว่า ตั้งใจโกง กับเคสอุทาหรณ์ "เด็กปั๊ม" เนียนรูดบัตรเครดิต 2 ครั้ง คือครั้งแรก 1,600 บาท กับยอดปริศนาครั้งหลังอีก 100 บาท
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นี่คือเรื่องราวที่ทนายสาว "จูน" แชร์ไว้ผ่าน… pic.twitter.com/FAcgyKn6Zv— LIVE Style (@livestyletweet) August 29, 2026
@livestyle.official …มุกใหม่ "มิจฯ เด็กปั๊ม" ยอดจริง 1,600 รูดอีกปื๊ด ยอดโกง-ให้จ่ายแทน… . จับได้คาหนังคาเขาว่า ตั้งใจโกง กับเคสอุทาหรณ์ "เด็กปั๊ม" เนียนรูดบัตรเครดิต 2 ครั้ง คือครั้งแรก 1,600 บาท กับยอดปริศนาครั้งหลังอีก 100 บาท . นี่คือเรื่องราวที่ทนายสาว "จูน" แชร์ไว้ผ่าน TikTok @thang.ratt ว่า เธอไหวตัวทันเพราะ "SMS แจ้งเตือน" ยอดการรูดบัตรเครดิต . หลังจากขับรถออกมาจากปั๊มได้สักพัก เลยตัดสินใจรีบวนรถกลับไป จนไปเจอกับข้ออ้างที่ว่า รูดเกินไป 1 ครั้ง เพราะครั้งแรกบัตรไม่ยอมให้ตัดเงิน . แต่ข้ออ้างนั้นกลับฟังไม่ขึ้น เพราะยอดทั้ง 2 ครั้ง ไม่ใช่เลขเดียวกัน จะว่ากดผิดก็ไม่น่าใช่ เพราะเลขต่างกันมาก ระหว่าง 1,600 กว่าๆ กับ 100 บาท . เจ้าของเคสรายนี้เล่าว่า ความจริงคือ "มิจฯ เด็กปั๊ม" รายนี้ รับเงินมา 100 บาท จาก "ลูกค้าคนก่อน" แล้วมารูดเกิน กับ "ลูกค้าคนหลัง" เพื่อที่จะเอาเงินสดเข้ากระเป๋านั่นเอง . ส่วนเรื่องการป้องกัน กูรูด้านความปลอดภัยไซเบอร์ อย่าง "ดร.ปริญญา หอมเอนก" ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด แชร์ทริกง่ายๆ เอาไว้ให้แล้ว . อ่าน "สกู๊ป" ฉบับเต็ม : https://shorturl.at/n2Tbe . สัมภาษณ์และเรียบเรียง : LIVE Style . LIVE Style - ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ ประเด็นสดใหม่เสิร์ฟมุมมอง . #LIVEstyle #LIVEstyleofficial #ข่าวTikTok #TikTokCommunityTH #เตือนภัย #มิจฉาชีพ #เด็กปั๊ม #ปั๊มน้ํามัน #บัตรเครดิต #บัตรเดบิต #รูดบัตร #ผู้บริโภค ♬ original sound - LIVE Style
สัมภาษณ์และเรียบเรียง : ทีมข่าว MGR Live
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