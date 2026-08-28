“No Israel” นักท่องเที่ยวกร่าง-ปั้นนอมินีแย่งงาน รัฐเพิกเฉย ลุกลามกระทบเที่ยวไทย!!

สืบจากปาก “คนพื้นที่”ชี้นักท่องเที่ยวพวกนี้ ไม่เป็นมิตรกับคนไทย ก่อวีรกรรมกร่างสารพัด แถมปั้น “นอมินี” แย่งงานคนไทย ก่อเป็นกระแสต่อต้านครั้งใหญ่ “ขับไล่-ไม่เอา” นักท่องเที่ยวอิสราเอล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในไทย แต่เริ่มลามไปทั่วโลก!!
** กร่างหนัก จน “ภูเก็ต-พะงัน” ทนไม่ไหว **
“ไม่เอาชาวอิสราเอล!!”นี่คือกระแสที่กำลังก่อตัว และรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ในเมืองท่องเที่ยวอย่าง “ภูเก็ต” จากการที่เหล่าคนในพื้นที่ ต้องทนกับพฤติกรรมแย่ๆ ของนักท่องเที่ยวเชื้อสายนี้ อย่างต่อเนื่องยาวนาน
ทั้งกินไม่จ่าย, ทะเลาะกับรถตุ๊กตุ๊ก, หาเรื่องคนไทย ฯลฯ จนผู้คนในพื้นที่ไม่ทนอีกต่อไป ร้านต่างๆ พร้อมใจผุดป้าย “No Israel” มาได้สักระยะแล้ว
แต่เพิ่งเริ่มเป็นกระแสสังคมครั้งใหญ่ หลังเกิดเคสชาวอิสราเอล “ขู่ทำร้าย”เจ้าของสวนสัตว์ “Samui Exotic Park”ที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
หลังมีปากเสียงกัน เรื่องที่นักท่องเที่ยวรายนี้ ทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทั้งไม่ยอมจ่ายค่าเข้าชม,ฝ่าฝืนกฎ รวมถึงทำร้ายสัตว์ในสวนสัตว์
และแทนที่จะยอมฟังกันดี ชาวอิสราเอลรายนี้กลับข่มขู่ ด้วยการ “ตั้งค่าหัว”เจ้าของสวนสัตว์ถึง 500,000 บาท
{นักท่องเที่ยวกร่าง ก่อกวน “Samui Exotic Park”}
เรื่องนี้ทำเอาเจ้าของสวนสัตว์ อย่าง “จิน-จินดารัตน์ สัตยพันธ์”ผู้เป็นภรรยา และสามีอย่าง “เควิน”เขยไทยลูกครึ่งฝรั่ง-อิตาลี ต้องบุกไปถึง “หน้าสถานทูตอิสราเอล”
เพื่อยื่นหนังสือให้ช่วยปราม พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลบ้าง แต่กลับไม่มีการตอบรับใดๆ ฝั่งสามีอย่าง “เควิน”เลยได้แต่ให้สัมภาษณ์เดือดว่า เขาอยู่ไทยมานับ 10 ปี ไม่เคยเจออะไรแบบนี้
“จากสิ่งที่เกิดขึ้น ผมรู้สึกว่าคนไทยเองควรตื่นตัว และปกป้องสิทธิของตัวเองมากขึ้น อย่าปล่อยให้ใครเข้ามา แล้วคิดว่าสามารถใช้อำนาจ หรือทำอะไรก็ได้”
“เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องว่า คุณเป็นคนชาติไหน หรือศาสนาอะไร แต่เมื่อคุณมาอยู่ประเทศไทย คุณต้องให้เกียรติประเทศไทย และคนไทย”
{“เควิน-จิน” 2 สามีภรรยา เจ้าของ ”Samui Exotic Park”}
ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อย่าง “สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล”ตอบสนองปัญหานี้ ด้วยการ “ถอนวีซ่า”ของนักท่องเที่ยวกร่างรายนี้เรียบร้อยแล้ว
ยืนยันชัดว่า จะไม่ยอมให้ใคร “ใช้ประเทศไทยสร้างความขัดแย้ง”นอกจากนี้ ยังเตรียมประสานสถานทูต ให้ช่วยชี้แจงนักท่องเที่ยวทุกชาติ เคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทย
ส่วนนักท่องเที่ยวรายไหนจะถูกเพิกถอนวีซ่า ไปจนถึงติดบัญชีดำ ไม่อนุญาตให้เข้าประเทศไทยหรือไม่ เบื้องต้นจะดูเป็นรายกรณีไป ไม่เหมารวมชาติไหน แต่ถ้าพบว่ามีปัญหา จะเร่งรัดถอดถอนวีซ่าทันที
นอกจากเคสที่เกิดขึ้นในสวนสัตว์แห่งนี้ ยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล ไปยืนถ่ายรูป “ชูนิ้วกลาง”ใส่ร้าน ”Pun Pun Thai Food”จนทางร้านต้องติดป้าย “ไม่รับ” นักท่องเที่ยวจากชาตินี้อีกด้วย
{ร้านอาหารก็โดน “ชูนิ้วกลาง” ใส่}
แถมชาวเน็ตยังไปขุดเจออีกว่า ที่ “เกาะพะงัน” จ.สุราษฎร์ธานี เคยมีการตั้ง “ศูนย์พักฟื้น”ที่ชื่อว่า “David’s Circle”
ศูนย์ที่เอาไว้เยียวยา “อดีตทหาร”และ “ชาวอิสราเอล”ที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม แถมยังมีการ “ทำคลิปเชิญชวน” ให้ชาวอิสราเอลแห่กันเข้ามาพักที่ไทยด้วย
จากพฤติกรรม “กร่าง”ของนักท่องเที่ยว บวกการเชิญชวนให้ชาวอิสราเอล ให้เข้ามาอยู่ในไทยมากขึ้น ยิ่งทำให้เกิดกระแสต่อต้าน ด้วยความรู้สึกกังวลถึงการคุกคามของกลุ่มคนกลุ่มนี้ในหลายๆ พื้นที่
{ศูนย์ฟื้นฟูคนอิสราเอล บนเกาะพะงัน}
ทางทีมข่าวได้พูดคุยกับคนในพื้นที่ อย่าง “สรายุทธ มัลลัม” นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต ลองให้ช่วยเปรียบเทียบว่า พฤติกรรมมีปัญหาแบบนี้ที่เกิดในภูเก็ต รุนแรงเหมือนพื้นที่อื่นๆ ไหม
คำตอบที่ได้คือ ชาวอิสราเอลส่วนมากจะกระจุกตัวอยู่ที่ “หาดป่าตอง” ซึ่งผู้ประกอบการ ทั้ง “แท็กซี่” และ “โรงแรม” ก็สะท้อนให้ฟังว่า เริ่มมีปากเสียงกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มากขึ้นเรื่อยๆ
ย้ำชัดว่า “เมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้” เพราะจริงๆ แล้วกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล เริ่มมาอยู่ในภูเก็ตกันมากขึ้น ตั้งแต่ช่วงหลัง “โควิด-19” แล้ว แต่ตอนนั้นยังไม่ผุดพฤติกรรมแย่ๆ ขนาดนี้
“พฤติกรรมขวางโลกอะครับ ความไม่เป็นมิตรกับคนไทย ค่อนข้างสูงขึ้นมา ซึ่งในอดีตมันไม่เป็นแบบนี้ เขาไม่ได้พูดจาไม่เพราะอะไรกับเราหรอก แต่ว่าการแสดงออกทางใบหน้าเขา”
“คุณก็รู้ ถ้าคุณเจอผู้หญิงหรือผู้ชาย ทำหน้าตึงใส่คุณ ทั้งๆ ที่เขาไม่ได้ด่าอะไรคุณเนี่ย มันก็เป็นมารยาท ที่ไม่สมควรทำหรือเปล่า”
แต่ก็ไม่ใช่ว่า ชาวอิสราเอลทุกคนในภูเก็ต จะมีพฤติกรรมกร่างแบบนี้ คนดีๆ ก็มี โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ไทยมานาน คนพวกนี้จะไม่ค่อยสร้างมีปัญหา
“ผมไม่ได้บอกว่า อิสราเอลจะเลวหมดทุกคนนะ คนดีๆ เขาก็มาอยู่ปกติ แต่ไอ้ตัวแสบมันก็มาเหมือนกัน ไอ้ที่เป็นปัญหาทั้งหลายเนี่ย มันเกิดจากไอ้พวกตัวแสบ พวกที่คลั่งศาสนา”
{“สรายุทธ” นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต}
ไม่ใช่แค่ไทย “ทั่วโลก” ก็เริ่ม “แบน”
คำถามที่น่าสนใจคือ พฤติกรรมแย่ๆ ของ “ชาวอิสราเอล” ใน “ภูเก็ต” ส่งผลลบต่อภาพลักษณ์ “การท่องเที่ยวไทย” ไปด้วยหรือเปล่า?
เพราะเสียงบนโลกออนไลน์เอง ก็เริ่มมี “คนไทย” ที่บ่น “ไม่อยากไปเที่ยวภูเก็ต” เพราะพฤติกรรมแย่ๆ จากนักท่องเที่ยวเหล่านี้แล้ว
และถ้าไปเช็กดูกระแสโลก จะเห็นว่าหลายๆ ประเทศ เริ่มมีกระแส “ไม่ต้อนรับ” นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล ทั้งจาก “พฤติกรรม” และปมด้าน “การเมือง” ที่ไป “ก่อสงคราม” กับ “ปาเลสไตน์” เหมือนกัน
อย่างใน “อินโดนีเซีย” ก็มีเคสที่ “ฟิตเนส” ปฏิเสธไม่ให้บริการชาวอิสราเอล เพราะแสดงพฤติกรรมหยาบคายกับพนักงาน
ใน “กรีซ” ก็มีประชาชนออกมาประท้วง ไม่ให้ “เรือสำราญของอิสราเอล” ขึ้นฝั่ง
หรืออย่าง “ฟิลิปปินส์” ก็มีรายงานข่าวว่า มีชาวอิสราเอล 2 ราย “ทำร้าย” เจ้าของร้านอาหาร เพียงเพราะในร้าน มีการติดธงชาติของ “ปาเลสไตน์”
นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน ที่สะท้อนให้เห็นว่า “ทั่วโลก” กำลังก่อ “กระแสต่อต้าน” นักท่องเที่ยวอิสราเอลมากขึ้นเรื่อยๆ
ส่วนภาพรวมของ “ภูเก็ต” นั้น นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต มองว่า ไม่น่ามีผลกับจำนวนนักท่องเที่ยวขนาดนั้น เพราะปัญหาส่วนใหญ่ มักเป็นข้อพิพาทกับคนพื้นที่มากกว่า
ส่วน “ต้า-ก้องศักดิ์ คู่พงศกร” ประธานหอการค้า จ.ภูเก็ต ก็บอกกับทีมข่าวไว้เหมือนกันว่า ตอนนี้ยังไม่กระทบ กับภาพรวมการท่องเที่ยวของภูเก็ตขนาดนั้น
แต่ถ้ายังปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปในระยะยาว โดยไร้การควบคุม เดี๋ยวจะต้อง “กระทบแน่นอน”
ดังนั้น สิ่งที่ภาครัฐต้องทำคือ “บังคับใช้กฎหมาย”คนไหนทำผิดก็จัดการ แต่ต้องทำอย่างระวังที่สุด เพราะถ้ามุ่งเป้าปราบปรามเฉพาะชาวอิสราเอล เดี๋ยวก็จะถูกทั่วโลกตัดสินอย่างบิดเบือน กลายเป็นว่าไทยเรา “เหยียดเชื้อชาติ”ไปอีก
“ถ้ามันมีภาพออกไปเรื่อยๆ ว่า ไม่ต้อนรับๆ ปราบปรามเฉพาะอิสราเอลอย่างเดียวเนี่ย เดี๋ยวก็ถูกบิดเบือนไปเรื่องของศาสนาชาวอิสราเอลเขาก็จะไม่ยอมรับว่า เป็นเพราะเขาพฤติกรรมไม่ดีจริง”
“เขาก็จะไปบอกว่า มันเป็นเรื่องศาสนาหรือเปล่า หรือเป็นเรื่องความ Geopolitics ที่คุณมากีดกันเขาอะไรอย่างงี้”
{“ก้องศักดิ์” ประธานหอการค้า จ.ภูเก็ต}
** “นอมินี” แย่งงาน จุดเริ่มต้นความขุ่นเคือง **
นอกจากประเด็นเรื่อง “พฤติกรรม” ที่ทำให้คนพื้นที่ไม่พอใจแล้ว ยังมีประเด็นเรื่องการเข้ามา “ทำธุรกิจผ่านนอมินี” จนแย่งอาชีพคนในพื้นที่ด้วย
เรื่องนี้ฟังดูก็คล้ายๆ เคสที่เกิดกับ “อ.ปาย” ใน จ.แม่ฮ่องสอน ก่อนหน้านี้เลย ซึ่งประธานหอการค้าภูเก็ตฯ ช่วยชี้จุดต่างเอาไว้ให้
โดยมองว่า การเข้ามาทำธุรกิจของชาวอิสราเอล เพิ่งเริ่มก่อตัวขึ้นในภูเก็ต ยังไม่เหมือนในปาย หรือในจังหวัดอื่นๆ ที่กระจุกตัวเป็นชุมชนแล้ว
แต่ต้องยอมรับความจริงก่อนว่า “ธุรกิจนอมินี” ในพื้นที่ภูเก็ต ไม่ได้มีแต่ชาวอิสราเอลเท่านั้น มันยังมีอีกหลายๆ ชาติ ทั้ง “รัสเซีย” “จีน”และ“คาซัคสถาน”
ซึ่งเหล่าธุรกิจนอมินีพวกนี้ ที่มา “แย่งงาน-ตัดราคา” อยู่ในหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น “ธุรกิจทัวร์” “ร้านค้า” หรือแม้แต่ “นายหน้าอสังหาริมทรัพย์”
ทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นความขุ่นเคืองในใจคนพื้นที่ ยิ่งพอมาเจอพฤติกรรมกร่างๆ ของนักท่องเที่ยวอิสราเอลอีก มันเลยยิ่งสร้างกระแสต่อต้านให้ปะทุหนักขึ้นอีก
“มันก็มีคนอิสราเอล คนนานาชาติ ที่เข้ามาภูเก็ต แล้วก็ประกอบธุรกิจที่ไม่ควรประกอบได้ เกิดจากภาครัฐเราเอง ที่ไม่บังคับใช้กฎหมาย หรือควบคุมไม่ถึง”
“ส่วนนึงเห็นกับตาว่า มันก็มีร้านค้า ร้านอาหาร บริษัททัวร์นำเที่ยว ก็เกิดขึ้นมา แล้วขายตัดราคานะครับ เขาก็ร้องเรียนให้ภาครัฐทราบ เพื่อให้แก้ปัญหา แต่ก็ไม่ได้รับการจัดการ”
อีกเรื่องที่น่าตกใจคือ เคส “ชาวอิสราเอล” ที่ได้ “สัญชาติไทย” แล้วก็เข้ามาถือหุ้นบริษัทแทน เคสนี้เจ้าหน้าที่ต้องตอบให้ได้ว่า มันเกิดขึ้นได้ยังไง?
“รัฐเองก็ต้องจริงจังกับเรื่องนี้ บังคับใช้กฎหมาย กับคนที่มันมาในรูปแบบนอมินี แฝงชาวไทยที่ถือครอง อันนี้มันมีกฎหมายอยู่แล้ว”
“ส่วนที่ชาวอิสราเอลได้สัญชาติไทย แล้วมาถือธุรกิจแทนชาวอิสราเอลจากทั่วโลก อันนั้นก็เป็นประเด็นที่คนภูเก็ตตกใจมาก”
“เนื่องจากเป็นประเด็นใหม่ ที่เพิ่งรู้กันว่า มีต่างชาติที่ได้สัญชาติไทย แล้วทำพฤติกรรมเช่นนี้อยู่ ซึ่งอันนี้น่ากลัว”
สกู๊ป : ทีมข่าว MGR Live
ขอบคุณภาพ : Facebook “Phuket Hotnews”, “Poetry of Bitch” | www.timesofisrael.com
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **