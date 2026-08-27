ห้าม!! "เช่ารายวัน" ทำเดือดร้อนทั้ง "หมู่บ้าน" แนว Airbnb ผิด-ส่งคุก "ทนาย-กูรูอสังหาฯ" คอนเฟิร์ม [มีคลิป]

"ลูกบ้าน" หมู่บ้านไหน เจอคนโกยเงิน โดยไม่สนความเดือดร้อนส่วนรวมแบบนี้ รวมพลังกันไป "ร้องเรียน" ได้เลย
เป็นอีกเคสที่ถือเป็นกรณีศึกษา สำหรับคนที่ใช้ชีวิตใน "หมู่บ้าน" แล้วต้องเจอเข้ากับ เพื่อนบ้านที่ "ปล่อยเช่ารายวัน" จนรบกวนเรื่องความปลอดภัย
อย่างเคสนี้ ถึงกับขอระบายลงกลุ่ม "อวดบ้านกันนะ" ด้วยการลงรูปบ้าน พร้อมบอกว่า ฉลองการอยู่มาครบรอบ 1 ปี บ้านหลังนี้มีทั้งสุขและทุกข์จริงๆ
เพราะถึงบ้านจะดูสวยงามน่าอยู่ แต่สิ่งที่ทำหลายคนหลุดโฟกัสคือ ป้ายทั้ง 2 อันที่อยู่หน้าบ้าน ที่เขียนเอาไว้ว่า...
"เรื่องเก่ายังไม่แก้ไข ปิดกันเอาไว้ เรื่องใหม่ก็มาเพิ่มไม่หยุดหย่อน ต้องหวาดกลัว กังวลทุกวัน ทุกเวลา"
"ที่นี่เข้าง่าย เปิดรับทุกความอันตรายเข้าหมู่บ้าน ลูกบ้านเดือดร้อนมองข้าม นิติละเลย ปล่อยให้มีบ้านเช่ารายวัน ไม่ซ้ำหน้า 20-30 คน ทั้งจีน ทั้งนานาชาติ เข้า-ออกง่าย เข้าได้หมดทุกเวลา"
บอกพิกัดไว้กว้างๆ ว่า ที่นี่คือ "บ้านหรูย่านคู้บอน" ถ.รามอินทรา ที่โชคร้าย ต้องเจอกับ "เพื่อนบ้านไม่ซ้ำหน้า" ในแต่ละวัน แถมแทบจะ "ไม่ซ้ำสัญชาติ" อีกต่างหาก
บางทีก็มาคล้ายกรุ๊ปทัวร์ แถมส่งเสียงดังไม่เกรงใจใคร บางทีก็ออกมาเดินเล่นดึกๆ ผิดปกติวิสัยของคนทั่วไป สร้างความไม่สบายใจให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงอีกหลายหลัง
จนสงสัยว่าเจ้าของบ้านตัวจริง จะมีการแอบเปิดธุรกิจให้เช่ารายวัน ผ่านแอปฯ "Airbnb" หรือแนวๆ เดียวกันนี้หรือเปล่า
โดยแอปฯ นี้เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่เปิดให้เจ้าของบ้าน หรือห้องพัก โปรโมตพื้นที่ว่าง เพื่อปล่อยเช่าระยะสั้น ให้นักเดินทางจากทั่วโลกมาใช้
และสิ่งที่ "เจ้าของธุรกิจ" และ "เพื่อนบ้านที่เดือดร้อน" ต้องรู้ก็คือ ทำแบบนี้ "ผิดกฎหมาย" แจ้งความ-ร้องเรียนได้
และนี่คือข้อมูลจาก ทนายความ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในไทยและต่างประเทศ อย่าง "โดโด้-ธานี โทจรัญ"
ผู้พ่วงมาด้วยตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ และผู้บริหาร บริษัท ธานี เอสเตท แอนด์ ลอว์ จำกัด
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..."ลูกบ้าน" หมู่บ้านไหน เจอคนโกยเงิน โดยไม่สนความเดือดร้อนส่วนรวมแบบนี้ รวมพลังกันไป "ร้องเรียน" ได้เลย...
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เป็นอีกเคสที่ถือเป็นกรณีศึกษา สำหรับคนที่ใช้ชีวิตใน "หมู่บ้าน" แล้วต้องเจอเข้ากับ เพื่อนบ้านที่ "ปล่อยเช่ารายวัน" จนรบกวนเรื่องความปลอดภัย
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อย่างเคสนี้… pic.twitter.com/os3ULylidM— LIVE Style (@livestyletweet) August 27, 2026
@livestyle.official ..."ลูกบ้าน" หมู่บ้านไหน เจอคนโกยเงิน โดยไม่สนความเดือดร้อนส่วนรวมแบบนี้ รวมพลังกันไป "ร้องเรียน" ได้เลย... . เป็นอีกเคสที่ถือเป็นกรณีศึกษา สำหรับคนที่ใช้ชีวิตใน "หมู่บ้าน" แล้วต้องเจอเข้ากับ เพื่อนบ้านที่ "ปล่อยเช่ารายวัน" จนรบกวนเรื่องความปลอดภัย . อย่างเคสนี้ ถึงกับขอระบายลงกลุ่ม "อวดบ้านกันนะ" ด้วยการลงรูปบ้าน พร้อมบอกว่า ฉลองการอยู่มาครบรอบ 1 ปี บ้านหลังนี้มีทั้งสุขและทุกข์จริงๆ . เพราะถึงบ้านจะดูสวยงามน่าอยู่ แต่สิ่งที่ทำหลายคนหลุดโฟกัสคือ ป้ายทั้ง 2 อันที่อยู่หน้าบ้าน ที่เขียนเอาไว้ว่า... . "เรื่องเก่ายังไม่แก้ไข ปิดกันเอาไว้ เรื่องใหม่ก็มาเพิ่มไม่หยุดหย่อน ต้องหวาดกลัว กังวลทุกวัน ทุกเวลา" . "ที่นี่เข้าง่าย เปิดรับทุกความอันตรายเข้าหมู่บ้าน ลูกบ้านเดือดร้อนมองข้าม นิติละเลย ปล่อยให้มีบ้านเช่ารายวัน ไม่ซ้ำหน้า 20-30 คน ทั้งจีน ทั้งนานาชาติ เข้า-ออกง่าย เข้าได้หมดทุกเวลา" . บอกพิกัดไว้กว้างๆ ว่า ที่นี่คือ "บ้านหรูย่านคู้บอน" ถ.รามอินทรา ที่โชคร้าย ต้องเจอกับ "เพื่อนบ้านไม่ซ้ำหน้า" ในแต่ละวัน แถมแทบจะ "ไม่ซ้ำสัญชาติ" อีกต่างหาก . บางทีก็มาคล้ายกรุ๊ปทัวร์ แถมส่งเสียงดังไม่เกรงใจใคร บางทีก็ออกมาเดินเล่นดึกๆ ผิดปกติวิสัยของคนทั่วไป สร้างความไม่สบายใจให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงอีกหลายหลัง . จนสงสัยว่าเจ้าของบ้านตัวจริง จะมีการแอบเปิดธุรกิจให้เช่ารายวัน ผ่านแอปฯ "Airbnb" หรือแนวๆ เดียวกันนี้หรือเปล่า . โดยแอปฯ นี้เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่เปิดให้เจ้าของบ้าน หรือห้องพัก โปรโมตพื้นที่ว่าง เพื่อปล่อยเช่าระยะสั้น ให้นักเดินทางจากทั่วโลกมาใช้ . และสิ่งที่ "เจ้าของธุรกิจ" และ "เพื่อนบ้านที่เดือดร้อน" ต้องรู้ก็คือ ทำแบบนี้ "ผิดกฎหมาย" แจ้งความ-ร้องเรียนได้ . และนี่คือข้อมูลจาก ทนายความ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในไทยและต่างประเทศ อย่าง "โดโด้-ธานี โทจรัญ" . ผู้พ่วงมาด้วยตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ และผู้บริหารร บริษัท ธานี เอสเตท แอนด์ ลอว์ จำกัด . อ่าน "สกู๊ป" ฉบับเต็ม : https://bit.ly/live-AirbnbVillage . สัมภาษณ์และเรียบเรียง : LIVE Style . LIVE Style - ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ ประเด็นสดใหม่เสิร์ฟมุมมอง . #LIVEstyle #LIVEstyleofficial #ข่าวTikTok #TikTokCommunityTH #เช่าบ้าน #หมู่บ้าน #คู้บอน #รามอินทรา #เพื่อนบ้าน #ร้องเรียน #ฟ้องร้อง #Airbnb #กฎหมาย #อสังหาริมทรัพย์ #เช่ารายวัน #ห้องพัก #ห้องเช่า #ห้องพักรายวัน #บ้านพัก #บ้านพักรายวัน #ท่องเที่ยว #ท่องเที่ยวไทย #นักท่องเที่ยว #เตือนภัย ♬ original sound - LIVE Style
สัมภาษณ์และเรียบเรียง : ทีมข่าว MGR Live
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