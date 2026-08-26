เจาะเพลงมหาโหด หนุนคว้าปุ่มทอง "เนเน่" แยกประสาท "ไลน์ร้อง-ปั่นกีตาร์" ขั้นเทพ!! [มีคลิป]

อย่างภูมิใจ น้ำตาไหลกันทั้งประเทศ กับความสำเร็จก้าวประวัติศาสตร์ของ "น้องเนเน่ รอยัล (Nene Royal)" หรือ "น้องแพรว-รัตติกานต์ อำลอย"
อัจฉริยะนักกีตาร์ ผู้มาพร้อมกับพรสวรรค์เสียงร้องอันทรงพลัง เด็กสาววัย 16 จากภูเก็ต ที่ไปคว้า "Golden Buzzer" หรือปุ่มทองปุ่มพิเศษ จากคณะกรรมการบนเวทีระดับโลก "America’s Got Talent" ได้สำเร็จ
ผลักให้ศิลปินที่น่าจับตามองที่สุดในวินาทีนี้ อย่างน้องเนเน่ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 ก.ย.ได้เลยทันที โดยไม่ต้องรอผลโหวตตามขั้นตอนปกติ ทำให้โมเมนต์นี้กลายเป็นซีนประวัติศาสตร์ ที่ทำเอาคนไทยขนลุกไปตามๆ กัน
เอาเข้าจริง ไม่ใช่แค่แฟนๆ ชาวไทยที่เชียร์น้อง เพราะความเก่งกาจอย่างหาใครเทียบได้ยากของเนเน่ เป็นที่ประจักษ์จนเรียกเสียงเชียร์ได้อย่างล้นหลาม
ถึงขนาดที่ "ฮาวี แมนเดล (Howie Mandel)" หนึ่งในกรรมการประจำของรายการ ถึงกับพูดออกมาว่า "ผมรู้ว่าผมไม่ควรพูดแบบนี้ แต่ NBC ให้เธอ 1 ล้านไปแล้วตอนนี้"
ซึ่งหมายถึงหลังได้เห็นโชว์ล่าสุดนี้ ชาวอเมริกันก็ได้มอบตำแหน่งแชมป์ให้เธอไปเรียบร้อยแล้ว เพราะ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่พูดถึง คือเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะรายการ America’s Got Talent นั่นเอง
ถึงไม่ใช่คอดนตรี หรือคร่ำหวอดในวงการตัวโน้ต ได้ดูโชว์แล้วก็ยังขนลุกในความไร้เทียมทานของน้องเนเน่ไปตามๆ กัน
ยิ่งถ้าเป็นคนเล่นดนตรี ยิ่งรู้ดีว่าเพลง "Black Hole Sun" ของวง Soundgarden ที่น้องหยิบมาโชว์ เป็นชิ้นเพลงที่สุดโหด ท้าทายความสามารถขนาดไหน
เพลงนี้แต่งโดยนักร้องนำของวง อย่าง "คริส คอร์เนลล์ (Chris Cornell)" เป็นเพลงแนวกรันจ์ (Grunge) ผสมอัลเทอร์เนทีฟร็อก ที่ขึ้นชื่อว่ามีโครงสร้างดนตรีที่ประณีต ลึกซึ้ง แถมยังท้าทายความสามารถสูงมาก ทั้งพาร์ทการร้องและการเล่น
คิดดูว่าเคยมีผู้เชี่ยวชาญ ให้คะแนนความยากของท่อนร้องเพลงนี้ไว้ว่า อยู่ในระดับหฤโหด คือ 9 เต็ม 10 เลยทีเดียว โดยเฉพาะพาร์ทเสียงร้องของคริส นักร้องนำ ที่เลียนเสียงได้ยากที่สุดในวงการร็อก
เพราะลักษณะการร้องที่ต้องใช้ช่วงเสียงกว้างมาก คือต้องมีทั้งช่วงเสียงที่นุ่มลึกในท่อนเนื้อร้อง ไต่ระดับไปเป็นแนวแผดเสียงในท่อนฮุก และท่อนปลายเพลง
ส่วนท่อนเวิร์สก็ต้องควบคุมน้ำเสียง ให้ออกแนวล่องลอย นุ่มนวล แถมยังมีหลบเสียงเป็นระยะ ก่อนปรับกลับมาเป็นโทนเสียงทรงพลังในท่อนฮุกอีกที
ที่พีคสุดๆ คือ ตัวโน้ตที่ปีนสูงในท่อนท้ายเพลง ที่คนถ่ายทอดต้องแผดเสียงสูงปรี๊ดอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับลากเสียงยาวอย่างมั่นคง คือถ้าไม่ควบคุมลมหายใจได้แบบมืออาชีพจริงๆ ยังไงก็ไม่รอด
ส่วนความยากของไลน์กีตาร์นั้น กูรูวงการเพลงเคยให้คะแนนไว้อยู่ที่ 7.5 เต็ม 10 คือถึงจะไม่ใช่เพลงที่ต้องปั่นสปีดเร็วขั้นสุด แต่ก็มีความซับซ้อนในเรื่องทฤษฎีดนตรี
โดยเฉพาะการวางนิ้วเพลงนี้ ที่ท้าทายเอาเรื่อง เพราะต้องตั้งสายแบบ Drop D เพื่อช่วยให้ได้เสียงเบสที่ทุ้มต่ำและหนักแน่นตามสไตล์กรันจ์
ยังไม่รวมตัวคอร์ดที่แปลกตา จากการสร้างสรรค์ของมือกีตาร์ เพื่อสร้างบรรยากาศโทนหม่นหมอง-มืดมนให้แก่บทเพลง จนทำให้การจับคอร์ดบางท่อน ต้องถ่างนิ้วและวางรูปมือในรูปแบบที่นักกีตาร์ไม่คุ้นเคย
ส่วนท่อนเวิร์สที่ฟังแล้วดูมีมิติ เหมือนหมุนล่องลอยอยู่ในอากาศ มาจากการใช้เอฟเฟกต์เข้ามาช่วย บวกกับจังหวะการเกาที่ต้องทั้งนิ่งและแกว่งสลับกันไปอย่างมีมิติ
ทุกเทคนิคที่บทเพลงต้นฉบับออกแบบเอาไว้ เรียกได้ว่าถ้าใครหยิบมาเล่น แล้วเก็บได้ครบหมดในคนเดียว โชว์นั้นก็จะกลายเป็นการท้าทายระดับหฤโหด เหมือนอย่างที่น้องเนเน่ทำได้สำเร็จ
โดยเฉพาะจังหวะเกากีตาร์กับรูปแบบคอร์ดในท่อนเวิร์สที่ไม่ตรงกัน แถมยังมีบางโน้ตที่ไลน์การร้องเป็นอีกแบบ คนละสไตล์ไปเลย คือถ้าแยกประสาทระหว่างการเล่นกับการร้องไม่ได้ ไม่มีวันปั้นเพลงนี้ออกมาได้แน่นอน
ยิ่งถ้าศิลปินคนไหนสามารถร้องให้ถึงโน้ตถึงอารมณ์ ไปพร้อมๆ กับโชว์ลีลาเล่นได้อย่างไฟลุกไปด้วยในคราวเดียวกัน ยิ่งเป็นเรื่องที่ยากขั้นสุด ในแบบที่มืออาชีพระดับโลกเท่านั้นที่ทำได้
ทั้งหมดนี้เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เพลงนี้ ขึ้นสู่อันดับ 1 บนชาร์ต Billboard Album Rock Tracks ได้นานถึง 7 สัปดาห์ และกลายเป็นเพลงประจำวงที่โด่งดังไปทั่วโลก จนถึงทุกวันนี้
และเป็นเหตุผลที่ทำให้น้องเนเน่ ได้รับปุ่มทอง หรือ Golden Buzzer ให้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในทันที จากการตัดสินใจของ "เมล บี" หรือ "เมลานี จานีน บราวน์" อดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังวง "Spice Girls"
แถมยังชมเอาไว้ด้วยอารมณ์ทึ่งๆ ว่า เสียงร้องของน้องดีมากๆ เป๊ะทั้งไลน์ร้อง และไลน์กีตาร์ ไหนจะลุคที่ทรงพลัง กับบรรยากาศที่ส่งให้ผู้ชมอีก ทุกอย่างมันใช่ไปหมด
"เมล บี" บอกจากใจว่า ขนาดเธอไม่ใช่คอเพลงแนวนี้ เพราะอินกับเพลงป๊อปมากกว่า แต่โชว์ของเนเน่กลับทำให้ปฏิเสธไม่ไหว จนต้องกดปุ่ม Golden Buzzer มอบให้ไปเลย
ไม่ต่างจากกรรมการอีกคน อย่าง "โซเฟีย เวอร์การ่า" ที่คอนเฟิร์มไว้แบบชัดถ้อยชัดคำว่า ศิลปินเลือดไทยคนนี้มีสิทธิ์ลุ้นตำแหน่งแชมป์ได้อย่างไม่มีข้อกังขา
ย้ำว่าน้องเนเน่สามารถชนะการแข่งขันนี้ได้จริงๆ เพราะเธอทั้งร้องและเล่นกีตาร์ได้อย่างบ้าคลั่ง
แถมยังมีทั้งภาพลักษณ์และความเป็นตัวเองแบบสุดๆ ไม่แปลกใจที่ทุกคนจะหลงรักเธอ ยังไงฉันก็คิดว่าเธอชนะได้แน่นอน
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...ทุกเทคนิคที่ "ต้นฉบับ" ออกแบบไว้ เรียกได้ว่าถ้าใครหยิบมาเล่น แล้วเก็บได้ครบหมด โชว์นั้นก็จะกลายเป็น "การท้าทายระดับหฤโหด" เหมือนอย่างที่ "น้องเนเน่" ทำได้สำเร็จ!!...
.#NeneRoyal #เนเน่รอยัล
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โดยเฉพาะจังหวะเกากีตาร์ กับรูปแบบคอร์ดในท่อนเวิร์สที่ไม่ตรงกัน… pic.twitter.com/aT6xNr4HD2— LIVE Style (@livestyletweet) August 26, 2026
@livestyle.official ...ทุกเทคนิคที่ "ต้นฉบับ" ออกแบบไว้ เรียกได้ว่าถ้าใครหยิบมาเล่น แล้วเก็บได้ครบหมด โชว์นั้นก็จะกลายเป็น "การท้าทายระดับหฤโหด" เหมือนอย่างที่ "น้องเนเน่" ทำได้สำเร็จ!! @neneroyalmusic... . โดยเฉพาะจังหวะเกากีตาร์ กับรูปแบบคอร์ดในท่อนเวิร์สที่ไม่ตรงกัน แถมยังมีบางโน้ตที่ไลน์การร้องเป็นอีกแบบ คนละสไตล์ไปเลย . คือถ้า "แยกประสาท" ระหว่างการเล่น กับการร้องไม่ได้ ไม่มีวันปั้นเพลงนี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบแน่นอน . อ่าน "สกู๊ปสั้น" ฉบับเต็ม : https://bit.ly/live-neneblackholesun . เรื่อง : LIVE Style ที่มา : https://shorturl.at/8972z . LIVE Style - ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ ประเด็นสดใหม่เสิร์ฟมุมมอง . #LIVEstyle #LIVEstyleofficial #ข่าวTikTok #TikTokCommunityTH #TikTokบันเทิง #บันเทิงTikTok #NeneRoyal #เนเน่ #เนเน่รอยัล #AGT #AGT2026 #AmericasGotTalent #BlackHoleSun #SoundGarden #SoftPower #คนไทยในอเมริกา ♬ original sound - LIVE Style
เรียบเรียง : ทีมข่าว MGR Live
ที่มา : https://shorturl.at/8972z
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