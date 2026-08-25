อดดูทั้งเอเชีย!! ระงับอนิเมะดัง "Bleach" ระบบรั่ว ไทยทำหลุด? ชวนกูรูวิเคราะห์ "ระบบความปลอดภัย" [มีคลิป]

เทียบ "ระบบความปลอดภัย" ไทย-นานาชาติ กับเคส "ไฟล์ลิขสิทธิ์หลุด" จนกระทบไปทั้งเอเชีย
กำลังเป็นดราม่าในวงการการ์ตูน เมื่ออนิเมะชื่อดังของญี่ปุ่น "BLEACH TYBW (เทพมรณะ สงครามเลือดพันปี" ที่กำลังเข้าฉายไปทั่วโลก หลุดออกมาก่อนกำหนดฉายจริงในญี่ปุ่น!!
ส่งผลให้ทางฝั่งเจ้าของลิขสิทธิ์ ต้องสั่ง "ระงับการออกอากาศ" ในหลากแพลตฟอร์มทั่วเอเชียทันที
เพราะมีการสปอยล์ "ตอนที่ยังไม่ฉาย" จากแพลตฟอร์มนึง ที่ซื้อลิขสิทธิ์จากบริษัท "Medialink (Ani-One)" ซึ่งบริษัทนี้เป็น "ผู้ถือลิขสิทธิ์หลัก" ในภูมิภาคเอเชีย
การรั่วไหลของข้อมูลครั้งนี้ เลยโดนลงโทษจากบริษัทญี่ปุ่น ให้ต้องระงับฉายในทุกสตรีมมิ่งที่ซื้อจากทาง Ani-One
ซึ่งลือกันหนาหูว่า คนที่ทำหลุด น่าจะเป็นแอปฯ ของประเทศไทยเอง จนสร้างผลกระทบไปทั้งโซนเอเชีย
ตอนนี้ อยู่ระหว่าง "เลื่อนการออกอากาศ" ไปแบบไม่มีกำหนด แต่ล่าสุดบางแอปฯ ในไทย ก็มีเริ่มมีทยอยลงกันมาบ้างแล้ว
เกี่ยวกับเรื่องนี้ มีการเปรียบเทียบว่า คล้ายที่เคยเกิดขึ้นกับ ซีรีส์มังงะญี่ปุ่น "Attack on Titan" ซีซั่น 3 ที่มี 1 ในบริษัทในสหรัฐอเมริกา ผู้จำหน่ายสิทธิ์ต่อให้ "ทำหลุด"
เคสนั้น ทางญี่ปุ่นเลยสั่งลงดาบ ปรับการฉายเป็น "ดีเลย์ 5 วัน" ทุกสัปดาห์
แต่ในกรณีล่าสุดนี้ มีรายงานกันว่า มีข้อมูลหลุด แล้วคนนำไปปล่อยในเน็ต โดยมือดีได้ไฟล์หลุดมาจากทางฝั่ง Medialink (Ani-One)
แม้จะไม่มีการยืนยันว่า สาเหตุที่แน่ชัด แต่เรื่องนี้ก็ทำเอา "คอการ์ตูน" อดไม่ได้ ที่จะออกมาตั้งคำถาม ถึงระบบรักษาความปลอดภัยเรื่องข้อมูลในบ้านเรา ว่ายังไม่เข้มแข็งพอ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ กูรูด้านไอที อย่าง "พี่หลาม จิ๊กโก๋ไอที" (ที่รัก บุญปรีชา) ช่วยวิคราะห์ภาพรวมไว้ว่า ต้องรู้รายละเอียดที่แน่ชัดก่อน
อย่างเคสนี้ ต้องดูว่าเป็นเพราะระบบเก็บไฟล์ไม่ปลอดภัย หรือเพราะหลุดแบบมือลั่น จากคนในด้วยกันเอง แต่ก็เข้าใจที่แฟนๆ รู้สึกหงุดหงิด-เสียใจเป็นธรรมดา
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@livestyle.official ...เทียบ "ระบบความปลอดภัย" ไทย-นานาชาติ กับเคส "ไฟล์ลิขสิทธิ์หลุด" จนกระทบไปทั้งเอเชีย @sharkshows... . กำลังเป็นดราม่าในวงการการ์ตูน เมื่ออนิเมะชื่อดังของญี่ปุ่น "BLEACH TYBW (เทพมรณะ สงครามเลือดพันปี" ที่กำลังเข้าฉายไปทั่วโลก หลุดออกมาก่อนกำหนดฉายจริงในญี่ปุ่น!! . ส่งผลให้ทางฝั่งเจ้าของลิขสิทธิ์ ต้องสั่ง "ระงับการออกอากาศ" ในหลากแพลตฟอร์มทั่วเอเชียทันที . เพราะมีการสปอยล์ "ตอนที่ยังไม่ฉาย" จากแพลตฟอร์มนึง ที่ซื้อลิขสิทธิ์จากบริษัท "Medialink (Ani-One)" ซึ่งบริษัทนี้เป็น "ผู้ถือลิขสิทธิ์หลัก" ในภูมิภาคเอเชีย . การรั่วไหลของข้อมูลครั้งนี้ เลยโดนลงโทษจากบริษัทญี่ปุ่น ให้ต้องระงับฉายในทุกสตรีมมิ่งที่ซื้อจากทาง Ani-One . ซึ่งลือกันหนาหูว่า คนที่ทำหลุด น่าจะเป็นแอปฯ ของประเทศไทยเอง จนสร้างผลกระทบไปทั้งโซนเอเชีย . ตอนนี้ อยู่ระหว่าง "เลื่อนการออกอากาศ" ไปแบบไม่มีกำหนด แต่ล่าสุดบางแอปฯ ในไทย ก็มีเริ่มมีทยอยลงกันมาบ้างแล้ว . เกี่ยวกับเรื่องนี้ มีการเปรียบเทียบว่า คล้ายที่เคยเกิดขึ้นกับ ซีรีส์มังงะญี่ปุ่น "Attack on Titan" ซีซั่น 3 ที่มี 1 ในบริษัทในสหรัฐอเมริกา ผู้จำหน่ายสิทธิ์ต่อให้ "ทำหลุด" . เคสนั้น ทางญี่ปุ่นเลยสั่งลงดาบ ปรับการฉายเป็น "ดีเลย์ 5 วัน" ทุกสัปดาห์ . แต่ในกรณีล่าสุดนี้ มีรายงานกันว่า มีข้อมูลหลุด แล้วคนนำไปปล่อยในเน็ต โดยมือดีได้ไฟล์หลุดมาจากทางฝั่ง Medialink (Ani-One) . แม้จะไม่มีการยืนยันว่า สาเหตุที่แน่ชัด แต่เรื่องนี้ก็ทำเอา "คอการ์ตูน" อดไม่ได้ ที่จะออกมาตั้งคำถาม ถึงระบบรักษาความปลอดภัยเรื่องข้อมูลในบ้านเรา ว่ายังไม่เข้มแข็งพอ . เกี่ยวกับเรื่องนี้ กูรูด้านไอที อย่าง "พี่หลาม จิ๊กโก๋ไอที" (ที่รัก บุญปรีชา) ช่วยวิคราะห์ภาพรวมไว้ว่า ต้องรู้รายละเอียดที่แน่ชัดก่อน . อย่างเคสนี้ ต้องดูว่าเป็นเพราะระบบเก็บไฟล์ไม่ปลอดภัย หรือเพราะหลุดแบบมือลั่น จากคนในด้วยกันเอง แต่ก็เข้าใจที่แฟนๆ รู้สึกหงุดหงิด-เสียใจเป็นธรรมดา . อ่าน "สกู๊ป" ฉบับเต็ม : https://bit.ly/live-asianobleach . สัมภาษณ์และเรียบเรียง : LIVE Style . LIVE Style - ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ ประเด็นสดใหม่เสิร์ฟมุมมอง . #LIVEstyle #LIVEstyleofficial #ข่าวTikTok #TikTokCommunityTH #TikTokบันเทิง #บันเทิงTikTok #รีวิวซีรีส์ #Bleach #BleachAnime #TYBW #BleachSennenKessenhen #เทพมรณะสงครามเลือดพันปี #มังงะ #Anime #Animation #อนิเมะ ♬ เสียงต้นฉบับ - LIVE Style
สัมภาษณ์และเรียบเรียง : ทีมข่าว MGR Live
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