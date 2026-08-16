[คลิป] "โจรขึ้นบ้าน" ยิงได้!! แนะทริครอดคุก มีสิทธิ์ "ป้องกันตัว" เต็มที่ คำนายกฯ ไร้ผลในชั้นศาล

"เจ้าของบ้าน" แท้ๆ ทำไมต้อง "เกรงใจโจร" ?
"ยิงในบ้านก็ไม่ได้ ลองไปยิงโจรในบ้าน ก็ผิดอยู่ดี กฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้น"
ประโยคนี้ประโยคเดียว ทำเอาโลกโซเชียลฯ สะเทือนทันที หลังนายกฯ "อนุทิน ชาญวีรกูล" พูดถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืน หลังบ้านเมืองเรามีเกิดเหตุรุนแรง จากอาวุธปืนหลายเคสติดต่อกัน
ถึง "นายกฯ หนู" จะอธิบายเพิ่มว่า ที่สื่อสารสั้นๆ ไปแบบนั้น จุดประสงค์คือไม่ต้องการให้คนใช้ปืน เพราะไม่เคยเกิดประโยชน์กับใคร
และถ้าใช้ไปแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการยุติธรรม
แต่ถึงอย่างนั้น ก็ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนว่า ตกลงแล้ว ถ้าภัยมาถึงบ้าน จะทำอะไรได้บ้าง? ถ้าไม่อยาก "ติดคุก" เพราะป้องกันตัว
นี่คือคำตอบจาก "พัฒนสิน สว่างเมฆ" นักกฎหมายชื่อดัง ที่มาช่วยไขข้อสงสัยเอาไว้ให้แล้วว่า ยิงแบบไหน ถึงเรียกว่า "ป้องกันตัว" และแบบไหนที่ล้ำเส้น จนเรียกว่า "เกินกว่าเหตุ"
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..."เจ้าของบ้าน" แท้ๆ ทำไมต้อง "เกรงใจโจร" ?...
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"ยิงในบ้านก็ไม่ได้ ลองไปยิงโจรในบ้าน ก็ผิดอยู่ดี กฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้น"
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ประโยคนี้ประโยคเดียว ทำเอาโลกโซเชียลฯ สะเทือนทันที หลังนายกฯ "อนุทิน ชาญวีรกูล" พูดถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืน หลังบ้านเมืองเรามีเกิดเหตุรุนแรง… pic.twitter.com/sIM6Tnr1VD— LIVE Style (@livestyletweet) August 15, 2026
@livestyle.official ..."เจ้าของบ้าน" แท้ๆ ทำไมต้อง "เกรงใจโจร" ?... . "ยิงในบ้านก็ไม่ได้ ลองไปยิงโจรในบ้าน ก็ผิดอยู่ดี กฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้น" . ประโยคนี้ประโยคเดียว ทำเอาโลกโซเชียลฯ สะเทือนทันที หลังนายกฯ "อนุทิน ชาญวีรกูล" พูดถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืน หลังบ้านเมืองเรามีเกิดเหตุรุนแรง จากอาวุธปืนหลายเคสติดต่อกัน . ถึง "นายกฯ หนู" จะอธิบายเพิ่มว่า ที่สื่อสารสั้นๆ ไปแบบนั้น จุดประสงค์คือไม่ต้องการให้คนใช้ปืน เพราะไม่เคยเกิดประโยชน์กับใคร . และถ้าใช้ไปแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการยุติธรรม . แต่ถึงอย่างนั้น ก็ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนว่า ตกลงแล้ว ถ้าภัยมาถึงบ้าน จะทำอะไรได้บ้าง? ถ้าไม่อยาก "ติดคุก" เพราะป้องกันตัว . นี่คือคำตอบจาก "พัฒนสิน สว่างเมฆ" นักกฎหมายชื่อดัง ที่มาช่วยไขข้อสงสัยเอาไว้ให้แล้วว่า ยิงแบบไหน ถึงเรียกว่า "ป้องกันตัว" และแบบไหนที่ล้ำเส้น จนเรียกว่า "เกินกว่าเหตุ" . สัมภาษณ์และเรียบเรียง : LIVE Style ที่มา : https://shorturl.asia/COmxd . LIVE Style - ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ ประเด็นสดใหม่เสิร์ฟมุมมอง . #LIVEstyle #LIVEstyleofficial #ข่าวTikTok #TikTokCommunityTH #ปืน #ยิงปืน #โจร #ยกเค้า #โจรขึ้นบ้าน #ป้องกันตัว #กฎหมาย ♬ original sound - LIVE Style
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