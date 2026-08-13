[คลิป] จากใจ "อันดับ 1" ที่ถูก #โกงสอบท้องถิ่น "ข้าราชการคือที่พึ่งประชาชน โกงตั้งแต่สอบมันแย่"

ขอบคุณที่มี "ตัวจริง" คิดดีๆ แบบนี้ เข้าไปทำให้คำว่า "ข้าราชการ" ดูมีหวังมากขึ้น ในสายตาประชาชนตาดำๆ
จากใจ "คนที่สอบได้อันดับ 1" ที่ต้องถูกโกง จนลำดับถูกผลักให้ถอยลงไปเป็นร้อยๆ อยู่ที่ "อันดับที่ 132"!!
นี่คือภาพสะท้อนการคอร์รัปชั่นครั้งใหญ่ ที่มี "ผู้ว่าจ้างให้แก้ไขคะแนน" สอบท้องถิ่น มากถึง 5,925 ราย!!
"ตอนนี้ แต่ละคนก็เหมือนหมดศรัทธา กับระบบราชการ เราสอบเข้ามาเป็นข้าราชการ ถ้าเกิดเราโกงตั้งแต่สอบ
ข้าราชการที่เป็นที่พึ่งของประชาชน ตัวเราไปบริการประชาชน มันดูแย่สำหรับหนู การทุจริตในครั้งนี้"
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...ขอบคุณที่มี "ตัวจริง" คิดดีๆ แบบนี้ เข้าไปทำให้คำว่า #ข้าราชการไทย ดูมีหวังมากขึ้น ในสายตาประชาชนตาดำๆ...
.
จากใจ "คนที่สอบได้อันดับ 1" ที่ต้องถูก #โกงสอบท้องถิ่น จนลำดับถูกผลักให้ถอยลงไปเป็นร้อยๆ อยู่ที่ "อันดับที่ 132"!!
.
นี่คือภาพสะท้อนการคอร์รัปชั่นครั้งใหญ่ ที่มี… pic.twitter.com/a5GLECG8hs— LIVE Style (@livestyletweet) August 13, 2026
@livestyle.official ...ขอบคุณที่มี "ตัวจริง" คิดดีๆ แบบนี้ เข้าไปทำให้คำว่า "ข้าราชการ" ดูมีหวังมากขึ้น ในสายตาประชาชนตาดำๆ... . จากใจ "คนที่สอบได้อันดับ 1" ที่ต้องถูกโกง จนลำดับถูกผลักให้ถอยลงไปเป็นร้อยๆ อยู่ที่ "อันดับที่ 132"!! . นี่คือภาพสะท้อนการคอร์รัปชั่นครั้งใหญ่ ที่มี "ผู้ว่าจ้างให้แก้ไขคะแนน" สอบท้องถิ่น มากถึง 5,925 ราย!! . "ตอนนี้ แต่ละคนก็เหมือนหมดศรัทธา กับระบบราชการ เราสอบเข้ามาเป็นข้าราชการ ถ้าเกิดเราโกงตั้งแต่สอบ . ข้าราชการที่เป็นที่พึ่งของประชาชน ตัวเราไปบริการประชาชน มันดูแย่สำหรับหนู การทุจริตในครั้งนี้" . สัมภาษณ์และเรียบเรียง : LIVE Style . LIVE Style - ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ ประเด็นสดใหม่เสิร์ฟมุมมอง . #LIVEstyle #LIVEstyleofficial #ข่าวTikTok #TikTokCommunityTH #โกงสอบท้องถิ่น #ทุจริตสอบ #ข้าราชการ #ข้าราชการไทย #สอบข้าราชการ #สอบท้องถิ่น68 #สอบท้องถิ่น #คอร์รัปชั่น #โตไปไม่โกง ♬ เสียงต้นฉบับ - LIVE Style
สัมภาษณ์และเรียบเรียง : ทีมข่าว MGR Live
ขอบคุณภาพ : Facebook "Ching Mattaya Tueanweeradet" | Instagram @chingmatthaya
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