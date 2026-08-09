[คลิป] รื้อกระเป๋าได้ทันที!! "กฎใหม่สุวรรณภูมิ" กัปตันเตือน เอาให้ชัด ถ้าของหาย-ใครรับผิดชอบ?

ต่อไป ใครจะ "ขึ้นเครื่อง" ต้องรู้ไว้ เริ่มประกาศใช้ "กฎใหม่สุวรรณภูมิ" ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.นี้!!
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ออกกฎใหม่ ให้เจ้าหน้าที่สนามบิน มีสิทธิ์ "เปิดกระเป๋า" ที่โหลดใต้เครื่องได้ทันที โดยไม่ต้องเรียกเจ้าของกระเป๋ามาดู
ถ้าสแกนพบสิ่งผิดปกติ หรือสงสัยว่า มีวัตถุต้องห้าม-อันตราย โดยในขณะตรวจค้น จะแค่อัดคลิปหลักฐานเก็บ และทิ้งเอกสารแจ้งไว้ในสัมภาระก็พอ
ผลักให้เกิดการตั้งคำถามเรื่อง "มาตรฐานการตรวจ" ว่าจะเสี่ยงทำให้เที่ยวบินล่าช้า ข้าวของเละเทะ ไปจนถึงสูญหายมากกว่าเดิมหรือเปล่า
และนี่คือมุมมองจากคนวงใน อดีตกัปตัน ที่ปัจจุบันผันตัวมาเปิดสายการบินเครื่องบินน้ำ "Thai Seaplane" ของตัวเองแล้ว
โดย "โต๋-กสิณพจน์ รอดโค" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย ซีเพลน จำกัด มองว่า คือเรื่องปกติ เป็นมาตรฐานสากล ที่จะเปิดกระเป๋าตรวจเมื่อไหร่ก็ได้
แต่ทางสนามบิน จำเป็นต้องอุดช่องโหว่ ด้วย "ความชัดเจน" เรื่องระบบตรวจสอบ-ร้องเรียน เพื่อให้ผู้โดยสารไว้วางใจให้ได้มากที่สุด
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...ต่อไป ใครจะ "ขึ้นเครื่อง" ต้องรู้ไว้ เริ่มประกาศใช้ "กฎใหม่สุวรรณภูมิ" ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.นี้!!...
.#ท่องเที่ยว #ผู้โดยสาร #ผู้บริโภค
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สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ออกกฎใหม่ ให้เจ้าหน้าที่สนามบิน มีสิทธิ์ "เปิดกระเป๋า" ที่โหลดใต้เครื่องได้ทันที… pic.twitter.com/WGjmzakSCo— LIVE Style (@livestyletweet) August 9, 2026
@livestyle.official ...ต่อไป ใครจะ "ขึ้นเครื่อง" ต้องรู้ไว้ เริ่มประกาศใช้ "กฎใหม่สุวรรณภูมิ" ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.นี้!! @thai.seaplane @caat.thailand... . สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ออกกฎใหม่ ให้เจ้าหน้าที่สนามบิน มีสิทธิ์ "เปิดกระเป๋า" ที่โหลดใต้เครื่องได้ทันที โดยไม่ต้องเรียกเจ้าของกระเป๋ามาดู . ถ้าสแกนพบสิ่งผิดปกติ หรือสงสัยว่า มีวัตถุต้องห้าม-อันตราย โดยในขณะตรวจค้น จะแค่อัดคลิปหลักฐานเก็บ และทิ้งเอกสารแจ้งไว้ในสัมภาระก็พอ . ผลักให้เกิดการตั้งคำถามเรื่อง "มาตรฐานการตรวจ" ว่าจะเสี่ยงทำให้เที่ยวบินล่าช้า ข้าวของเละเทะ ไปจนถึงสูญหายมากกว่าเดิมหรือเปล่า . และนี่คือมุมมองจากคนวงใน อดีตกัปตัน ที่ปัจจุบันผันตัวมาเปิดสายการบินเครื่องบินน้ำของตัวเอง "Thai Seaplane" ของตัวเองแล้ว . โดย "โต๋-กสิณพจน์ รอดโค" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย ซีเพลน จำกัด มองว่า คือเรื่องปกติ เป็นมาตรฐานสากล ที่จะเปิดกระเป๋าตรวจเมื่อไหร่ก็ได้ . แต่ทางสนามบิน จำเป็นต้องอุดช่องโหว่ ด้วย "ความชัดเจน" เรื่องระบบตรวจสอบ-ร้องเรียน เพื่อให้ผู้โดยสารไว้วางใจให้ได้มากที่สุด . สัมภาษณ์และเรียบเรียง : LIVE Style . LIVE Style - ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ ประเด็นสดใหม่เสิร์ฟมุมมอง . #LIVEstyle #LIVEstyleofficial #ข่าวTikTok #TikTokCommunityTH #สนามบิน #สนามบินสุวรรณภูมิ #ค้นกระเป๋า #เครื่องบิน #ท่องเที่ยว #ท่องเที่ยวไทย #เที่ยวรอบโลก #กัปตัน #แอร์โฮสเตส #ตม #ผู้โดยสาร #ผู้บริโภค #ฟ้องร้อง #ร้องเรียน ♬ เสียงต้นฉบับ - LIVE Style
สัมภาษณ์และเรียบเรียง : ทีมข่าว MGR Live
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