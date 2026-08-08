[คลิป] นักอาชญาวิทยาชี้ช่องโหว่ #กราดยิง ที่เกิดเหตุไร้การตรวจอาวุธ ครอบครัวละเลย ผลักให้ก่อเหตุ

ดีที่สุดคือ "นอกบ้าน-ตรวจค้นอาวุธ" ควบคู่ไปกับ "ในบ้าน-ตรวจจับความรุนแรง"
เพราะคาดการณ์จาก "หน้าตา" เดาทางจาก "ท่าทาง" มันเสี่ยงสูง บางทีก็ไม่ได้ผล แยกไม่ออกว่า เด็กคนไหน "เรียบร้อย" หรือ "ก้าวร้าว" พร้อมระเบิด
"โรงเรียน โรงพยาบาล หอประชุมใหญ่ๆ ห้างสรรพสินค้าเนี่ย คุณควรจะลงทุนกับการตรวจโลหะ ตรวจอาวุธก่อนเข้า
เพราะมันเป็นที่ชุมชน ที่คนมารวมกันเยอะ เราจะไปตรวจแต่สนามบิน รัฐสภา ไม่ได้นะครับ เพราะว่าคนนอกรัฐสภา ก็สำคัญเหมือนกัน"
นี่คือมุมมองที่น่าสนใจ จาก "ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา" นักอาชญาวิทยา เชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากร ม.มหิดล ที่ช่วยชี้ช่องโหว่เอาไว้ให้
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...ดีที่สุดคือ "นอกบ้าน-ตรวจค้นอาวุธ" ควบคู่ไปกับ "ในบ้าน-ตรวจจับความรุนแรง"...
.#กราดยิง #กราดยิงเทพศิรินทร์ #เทพศิรินทร์นนทบุรี
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เพราะคาดการณ์จาก "หน้าตา" เดาทางจาก "ท่าทาง" มันเสี่ยงสูง บางทีก็ไม่ได้ผล แยกไม่ออกว่า เด็กคนไหน "เรียบร้อย" หรือ "ก้าวร้าว" พร้อมระเบิด
.… pic.twitter.com/8tLPeijizF— LIVE Style (@livestyletweet) August 8, 2026
@livestyle.official ...ดีที่สุดคือ "นอกบ้าน-ตรวจค้นอาวุธ" ควบคู่ไปกับ "ในบ้าน-ตรวจจับความรุนแรง" @dr.trynh.tony... . เพราะคาดการณ์จาก "หน้าตา" เดาทางจาก "ท่าทาง" มันเสี่ยงสูง บางทีก็ไม่ได้ผล แยกไม่ออกว่า เด็กคนไหน "เรียบร้อย" หรือ "ก้าวร้าว" พร้อมระเบิด . "โรงเรียน โรงพยาบาล หอประชุมใหญ่ๆ ห้างสรรพสินค้าเนี่ย คุณควรจะลงทุนกับการตรวจโลหะ ตรวจอาวุธก่อนเข้า . เพราะมันเป็นที่ชุมชน ที่คนมารวมกันเยอะ เราจะไปตรวจแต่สนามบิน รัฐสภา ไม่ได้นะครับ เพราะว่าคนนอกรัฐสภา ก็สำคัญเหมือนกัน" . นี่คือมุมมองที่น่าสนใจ จาก "ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา" นักอาชญาวิทยา เชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากร ม.มหิดล ที่ช่วยชี้ช่องโหว่เอาไว้ให้ . สัมภาษณ์และเรียบเรียง : LIVE Style . LIVE Style - ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ ประเด็นสดใหม่เสิร์ฟมุมมอง . #LIVEstyle #LIVEstyleofficial #ข่าวTikTok #TikTokCommunityTH #กราดยิง #เทพศิรินทร์ #กราดยิงเทพศิรินทร์ #เทพศิรินทร์นนทบุรี #โรงเรียนเทพศิรินทร์ #นนทบุรี #ความปลอดภัย #สุขภาพจิต #เยียวยา #เหยื่อ #นักเรียน #โรงเรียน #ถอดบทเรียน ♬ เสียงต้นฉบับ - LIVE Style
สัมภาษณ์และเรียบเรียง : ทีมข่าว MGR Live
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