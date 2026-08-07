[คลิป] #กราดยิง "กูรูพฤติกรรมอาชญากร" เผย วิจัยย้ำ ปฏิเสธไม่ได้ "ถูกบูลลี่" สร้างฆาตกร!!

ถึงเคส "กราดยิง" ล่าสุด จะยังไม่อาจสรุปได้ว่า "แรงจูงใจ" มาจากอะไร แต่บางข้อมูลก็เชื่อมโยงถึง "การถูกบูลลี่" อย่างมีนัยสำคัญ
ตอกย้ำสถิติอันน่าเศร้าที่ว่า ประเทศไทยคือ "แชมป์บูลลี่" ติดอันดับ 2 ของโลก เป็นรองแค่ "ญี่ปุ่น" เท่านั้นเอง
หนุนด้วยงานวิจัยจากคนวงในอย่าง "ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา" นักอาชญาวิทยา เชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากร ม.มหิดล ที่พูดถึงแง่มุมชวนคิดเอาไว้ว่า...
"เวลาผมทำวิจัย ฆาตกรต่อเนื่องส่วนใหญ่ ถูกบูลลี่นะครับ เป็นปมในใจ กลายเป็นพฤติกรรมกดดันเรื้อรัง แล้วก็ส่งผลให้เกิดการปะทุของพฤติกรรม"
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...ถึงเคส "กราดยิง" ล่าสุด จะยังไม่อาจสรุปได้ว่า "แรงจูงใจ" มาจากอะไร แต่บางข้อมูลก็เชื่อมโยงถึง "การถูกบูลลี่" อย่างมีนัยสำคัญ...
.#กราดยิง #กราดยิงเทพศิรินทร์
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ตอกย้ำสถิติอันน่าเศร้าที่ว่า ประเทศไทยคือ "แชมป์บูลลี่" ติดอันดับ 2 ของโลก เป็นรองแค่ "ญี่ปุ่น" เท่านั้นเอง
.… pic.twitter.com/L3iTtYJ2rd— LIVE Style (@livestyletweet) August 7, 2026
@livestyle.official ...ถึงเคส "กราดยิง" ล่าสุด จะยังไม่อาจสรุปได้ว่า "แรงจูงใจ" มาจากอะไร แต่บางข้อมูลก็เชื่อมโยงถึง "การถูกบูลลี่" อย่างมีนัยสำคัญ @dr.trynh.tony... . ตอกย้ำสถิติอันน่าเศร้าที่ว่า ประเทศไทยคือ "แชมป์บูลลี่" ติดอันดับ 2 ของโลก เป็นรองแค่ "ญี่ปุ่น" เท่านั้นเอง . หนุนด้วยงานวิจัยจากคนวงในอย่าง "ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา" นักอาชญาวิทยา เชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากร ม.มหิดล ที่พูดถึงแง่มุมชวนคิดเอาไว้ว่า... . "เวลาผมทำวิจัย ฆาตกรต่อเนื่องส่วนใหญ่ ถูกบูลลี่นะครับ เป็นปมในใจ กลายเป็นพฤติกรรมกดดันเรื้อรัง แล้วก็ส่งผลให้เกิดการปะทุของพฤติกรรม" . สัมภาษณ์และเรียบเรียง : LIVE Style . LIVE Style - ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ ประเด็นสดใหม่เสิร์ฟมุมมอง . #LIVEstyle #LIVEstyleofficial #ข่าวTikTok #TikTokCommunityTH #กราดยิง #เทพศิรินทร์ #กราดยิงเทพศิรินทร์ #โรงเรียนเทพศิรินทร์ #นนทบุรี #สุขภาพจิต #เยียวยา #นักเรียน #โรงเรียน #อาวุธ #อาชญาวิทยา ♬ เสียงต้นฉบับ - LIVE Style
สัมภาษณ์และเรียบเรียง : ทีมข่าว MGR Live
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