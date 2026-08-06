[คลิป] "บุ๋ม" ฟันธง "ประหาร" เท่านั้น!! คดีป๋อง-นักฆ่ามืออาชีพ เหี้ยมเกินอยู่ร่วมสังคม

โปรดอย่าโทษว่า เป็น "คนบ้า-วิกลจริต" แต่ให้มองว่าคือ "คนอำมหิต" ที่ไม่ควรได้รับอนุญาต ให้ออกมาอยู่ร่วมในสังคม เพิ่มความหวาดผวาอีก
ต้อง "ประหาร" เท่านั้น!! คือคำเรียกร้องจาก "ดร.บุ๋ม" (ปนัดดา วงศ์ผู้ดี) ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี และนางงามจิตอาสา
ที่ได้ออกมาแสดงจุดยืน ถึงคดีสะเทือนขวัญ "ป๋อง-ธง" ผู้สังหารโหด "2 พี่น้องรัสเซีย" และ "ฆ่ายกครัว" อีก 3 ราย
ยังไม่รวมความหฤโหดอื่นๆ ที่ทยอยผุดขึ้นมาเพิ่ม จนทำเอาจนลุกกันทั้งประเทศ ย้ำชัดว่า ทำภาพลักษณ์ประเทศเสียหายหนักมาก วอนศาลพิจารณาอย่างเร่งด่วน
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...โปรดอย่าโทษว่า เป็น "คนบ้า-วิกลจริต" แต่ให้มองว่าคือ "คนอำมหิต" ที่ไม่ควรได้รับอนุญาต ให้ออกมาอยู่ร่วมในสังคม เพิ่มความหวาดผวาอีก...
.#พี่น้องรัสเซีย #ป๋องธง
.
ต้อง #ประหารชีวิต เท่านั้น!! คือคำเรียกร้องจาก "ดร.บุ๋ม" (ปนัดดา วงศ์ผู้ดี) ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี… pic.twitter.com/0kaR5dDfPP— LIVE Style (@livestyletweet) August 5, 2026
@livestyle.official ...โปรดอย่าโทษว่า เป็น "คนบ้า-วิกลจริต" แต่ให้มองว่าคือ "คนอำมหิต" ที่ไม่ควรได้รับอนุญาต ให้ออกมาอยู่ร่วมในสังคม เพิ่มความหวาดผวาอีก @boompanadda... . ต้อง "ประหาร" เท่านั้น!! คือคำเรียกร้องจาก "ดร.บุ๋ม" (ปนัดดา วงศ์ผู้ดี) ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี และนางงามจิตอาสา . ที่ได้ออกมาแสดงจุดยืน ถึงคดีสะเทือนขวัญ "ป๋อง-ธง" ผู้สังหารโหด "2 พี่น้องรัสเซีย" และ "ฆ่ายกครัว" อีก 3 ราย . ยังไม่รวมความหฤโหดอื่นๆ ที่ทยอยผุดขึ้นมาเพิ่ม จนทำเอาจนลุกกันทั้งประเทศ ย้ำชัดว่า ทำภาพลักษณ์ประเทศเสียหายหนักมาก วอนศาลพิจารณาอย่างเร่งด่วน . เรียบเรียง : LIVE Style . LIVE Style - ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ ประเด็นสดใหม่เสิร์ฟมุมมอง . #LIVEstyle #LIVEstyleofficial #ข่าวTikTok #TikTokCommunityTH #รัสเซีย #ป๋องธง #พัทยา #อาชญากรรม #ประหารชีวิต #กระบวนการยุติธรรม #จําคุกตลอดชีวิต #ปฏิรูปกฎหมาย #บุ๋มปนัดดา ♬ original sound - LIVE Style
สัมภาษณ์และเรียบเรียง : ทีมข่าว MGR Live
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