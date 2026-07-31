เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ช่วงสิ้นเดือนที่มีความท้าทายต่อการตัดสินใจ เรื่องด่วนต้องรีบคิดต้องรับผิดชอบแทนคนอื่นด้วยเสมอ การใช้จ่ายจะเบาลงในเชิงการผ่อนชำระ มีโอกาสลงทุน ตั้งแต่วันนี้จนถึงสัปดาห์ช่วงต้นเดือน ธุรกรรมใดดำเนินการได้ตามประสงค์ การค้าตลาดเก่าโฉมใหม่ รีแบรนด์ ออกสินค้าบริการระยะสั้นจะเหมาะสม สุขภาพระบบประสาท สารอาหารในร่างกายจะมีปัญหา
ความเลิฟจะเข้ามาทักเวลาที่คุณกำลังยุ่ง งานเงิน จำช่วยปั่นดวงเสน่ห์ให้ทำงานสำหรับคนโสด ส่วนรักในวัยเรียนกระทบให้ดีหรือร้าย ต้องดึงสติจากโลกสีชมพูให้มาก คนมีคู่การทำงานกับคนรักช่วงนี้จะดีมากๆ
คนเกิดวันจันทร์
งานมีคนช่วยแบ่งเบา คุณจัดระเบียบตัวเอง ตารางส่วนตัวและงาน การเรียนได้ดีมากขึ้น แต่ประเด็นกับครอบครัวและคนสนิทมักทำให้ไม่สบายใจ ไม่ยอมเปิดใจคุยกับโดยเฉพาะเรื่องในครอบครัว การเงินเด่นในเชิงทรัพย์สิน วันนี้และสุดสัปดาห์ อสังหาริมทรัพย์จะได้เกี่ยวข้อง ดูแล รับผิดชอบ ระวังข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล ตลาดออนไลน์ติดลบสุขภาพทรงๆ ตัว
คนอายุน้อย คนที่เคยแอบรักแอบชอบจะเริ่มเปิดใจกันมากขึ้น ขยับเป็นคนสนิท คนห่างไกลจะได้ข่าวหรือพบหน้า แต่ยังไม่เด่นถึงขั้นแต่งงาน แต่มีโอกาสจดทะเบียนสมรส หรือเป็นพ่อแม่ป้ายแดงปุบปับ
คนเกิดวันอังคาร
ตำแหน่ง จะได้เติบโตในที่เดิม เจ้านาย หรือคนที่มีโอกาสทำงานกับคุณจะแอบทดสอบชาววันอังคารแบบเงียบๆ แต่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอนาคต การค้าเด่นกับลูกค้าเก่า หรือสิ่งที่เคยค้างการเจรจา ข้อตกลงจะเริ่มขยับ การเงินนอกระบบดูคึกคัก การลงทุนขนาดเล็กโดดเด่น ทำบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์ ช่วยขยับการเงินติดลบให้ลื่นไหล การต่อรองยังเสียเปรียบ สุขภาพเจ็บป่วยยังไม่หายดี
อาจมีคนมาสารภาพความในใจ พวกเขาไม่ได้ขอโอกาสแต่เพียงบอกให้คุณทราบ เพราะมีการเผื่อใจกับความผิดหวังไปบ้างแล้ว มีผลดีกับการทำงาน การเรียน ยิ่งอยู่ใกล้ชิดคนที่ชอบ จะปังแบบสองเด้ง จะได้ต้อนรับทายาทใหม่
คนเกิดวันพุธ
การทำงานโดนเปรียบเทียบ มีคู่แข่งที่ไม่เปิดเผยตัวหรือที่ไม่ได้วางตัวชัดเจนว่าเป็นคู่เปรียบเทียบ เพื่อน คนร่วมวงการจะเริ่มแย่งงานแย่งพื้นที่กันเอง มนุษย์เงินเดือนอาจได้โตข้ามหน้าเจ้านาย ได้รับผิดชอบงานใหญ่ คนธรรมดาจะใส่เครื่องแบบ หลายสิ่งโดนจับจ้อง ไม่ว่าคุณอยู่จุดไหนจะเกิดหรือดับอาจชั่วพริบตา การใช้จ่ายหมุนใช้หมุนเก็บลงทุนดีกับเรื่องใกล้ตัว ทำบุญคนป่วยติดเตียงจะปังเวอร์
ความใกล้ชิดทำให้คิดไปไกล มักเผลอมโนแจ่ม แต่กลัวการเผชิญหน้า เพื่อนฝูงจะเป็นทางผ่านและให้ความช่วยเหลือได้ดีในเรื่องความรักของคนโสด และทำให้คู่ที่ผิดใจกันหันกลับมาคุยกันได้ง่ายขึ้น คนแอบรักจะผิดหวัง
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ต้องรอจังหวะ แม้ว่าช่วงนี้คุณมีความพร้อม การออกตัวตั้งแต่ปลายสัปดาห์นี้อาจเสียเวลาเปล่า เพราะจังหวะดีๆ มักมาหลังกลางเดือนหน้าไปแล้ว งานประจำอาจไม่รอบรรจุหรือลุ้นตำแหน่ง การมองหาความท้าทายใหม่จะเหมาะกับดวง จ่ายเงินกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง เกินงบเพราะตามใจคนอื่น การลงทุนถือเงินไว้นิ่งๆ จะสบายใจมากกว่า มีลาภจากทางไกล สุขภาพดวงตา สายตา ความดันโลหิตต้องระวัง
ยิ่งหนียิ่งเจอ ความสัมพันธ์เป็นพิษเพราะความหึงหวงที่เกินเบอร์ คนอยากเริ่มต้นใหม่อุปสรรคคือคนเก่าที่ไม่ยอมปล่อยมือ ใครมีคู่แล้วต้องเข้มแข็งมากๆ มักมีเรื่องจากคนภายนอกเข้ามากระทบทำให้ไม่สบายใจ มีข่าวดีจากคนรัก
คนเกิดวันศุกร์
จะได้ใช้ความสามารถพิเศษเป็นงานหลัก หรือทำให้งานหลักของคุณมีความหมาย มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ความโดดเด่นมักโดนอิจฉา แต่คือเวลาคว้าโอกาสและทำให้ดีที่สุด ธุรกิจส่วนตัวจะมีคนอยากร่วมทุน เข้าหุ้น เสียเปรียบเล็กน้อยแต่เป็นพันธมิตรยาวๆ ยามวิกาลเหมาะจะคุยกับคนสนิท ปรึกษาเรื่องส่วนตัว ปรับความเข้าใจ เข้าหาผู้ใหญ่จะได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือที่คาดหวัง
ความรักถึงเวลาขอพรบริหารเสน่ห์กับสิ่งที่เคารพนับถือ ช่วงนี้นับไปสองสัปดาห์ ถือเป็นเวลาปังๆ ที่จะเปิดทางความชัดเจนเรื่องหัวใจ ไปต่อหรือพักเอาไว้คุณจะเริ่มรู้ใจตัวเอง ส่วนคนว่างๆ คุณยังตกหลุมรักคนมีเจ้าของบ่อยครั้ง
คนเกิดวันเสาร์
เรียนผูกต้องเรียนแก้ หาคนช่วยเหลือเป็นเรื่องยาก คำแนะนำของคนรอบตัวอาจไม่ถูกต้องหรือไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆ รอจังหวะ โอกาส ต้องใจเย็นๆ อาจไม่ใช่วันโดดเด่น แต่ทุกเรื่องทำให้คุณต้องศึกษาเรียนรู้สิ่งที่เข้ามากระทบเพิ่มเติมเพื่อแข็งแกร่งในวันข้างหน้า การเงินอย่าออกตัวแรงแม้จะเป็นต้นเดือน มีลาภลอยจากอสังหาริมทรัพย์ งานเก่า คนเก่าๆ จะกลับมาคุยกันอีกครั้ง
รักใครต้องรอคอย แต่การรอนานๆ เริ่มมูฟออนหรือพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีกว่าเก่า คนมีคู่จะพัฒนาตัวเองเป็นคนใหม่ในร่างเดิมที่แฟนปลื้ม ใครผิดหวังช่วงนี้อย่าอยู่คนเดียว คิดเยอะฟุ้งๆ เป็นพิเศษ รักเก่าจะกลับมา
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