เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
การทำงานมักมีคนติมากกว่าชม หรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่อยากทำ ขาดคนสนับสนุน อย่าถอดใจเป็นช่วงต้องลุยงานหลายด้านเพียงลำพัง ทุกอย่างจะต่อยอด จะทำให้มีวิชาความรู้สกิลใหม่ๆ จะได้ทุน ได้โอกาสจากที่เรียนหรือทำงานให้ลองในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน การเงินวันนี้ดีกับการลงทุนต่างแดน หรือเจรจานอกรอบเรื่องธุรกิจ ยามวิกาล งานอะไรยากลองหยิบมาทำมาคิด อาจได้คำตอบและสำเร็จ
ความเลิฟจะมีอุปสรรคเป็นคนรักเก่า ที่กลับเข้ามาพูดคุย หรือเป็นคนที่คุณเคยปลื้มมากๆ หากคุณมีคู่อาจมีปากเสียงบ้าง แต่หากโสด เป้าหมายที่รู้ว่าคุณชอบ เขาอาจไม่มั่นใจ ว่าตกลงคุณจะทำอย่างไรกับสถานะหัวใจที่เป็นอยู่ ครอบครัวจะหนุนให้คนโสดมีคู่แบบเปิดเผย
คนเกิดวันจันทร์
เดอะแบกจะได้เบางาน วางมือจากสิ่งที่กำลังลุ้นกำลังต่อสู้ มีภาระรับผิดชอบที่ชัดเจน ค้าขายลูกน้องบริวาร นายจ้างจะช่วยเหลืองานกันได้ดี จ๊อบเสริมเริ่มจับเป็นงานจริงจัง คุณอาจได้เลือกงานในอนาคตว่าจะทำอะไร มนุษย์เงินเดือนมีแผนล้านแปดให้เลือก กิจการที่ขยายจะดีในตลาดต่างแดน สุขภาพเจ็บป่วยจะดีขึ้น แต่ให้ระวังแพ้ยาแพ้อาหาร เป็นอุปสรรคในการดูแลตัวเอง มีโชคลาภจากคนอ่อนวัยกว่า
มีคนคิดเยอะหรือคิดว่าคุณมีใจหากใจว่างๆ ไม่คิดอะไรอย่าเผลอให้ความหวังกับคนอื่น ด้านคนมีคู่ ความสัมพันธ์อาจหยุดชะงัก ไม่ค่อยเดินหน้า หากอยู่จุดเดิมมานานระวังคู่แทรกที่พร้อมเข้ามาก่อกวนบ่อย ปากเสียงในบ้านจะเกิดจากเรื่องเดิม ง้อใครมานานจะมีข่าวดี
คนเกิดวันอังคาร
เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมากเรื่องสนุก ใครกำลังพักผ่อน จะเริ่มโดนตามงานหรือมีการติดต่องานที่ต้องใส่ใจตอบช้าหรือมองข้ามไม่ได้ อยากย้ายงานที่เก่าจะรั้งคุณไว้ด้วยสารพัดข้อต่อรอง คนในเครื่องแบบ งานการค้าขายที่ทำกับราชการจะมีปัญหาหลังบ้าน ศัตรูคือมิตรในการจับมือแก้ไขปัญหา ทำบุญด้วยอาหารเมนูสัตว์สี่เท้า หนุนดวงการเงินและสุขภาพให้ดีขึ้น โชคลาภเด่นในตลาดที่สวนกระแสสวนทาง
รักออนไลน์ คนห่างไกลจะได้ติดต่อ คุยกันบ่อยเหมือนพบเจอกันบ่อย แต่ห่างไกลกันมากๆ คู่ที่กำลังเรียนรู้ศึกษากันและกันอาจมีเรื่องไม่ถูกใจ หรือมีสิ่งที่ไม่ชอบ อย่าคิดเยอะ ปรับรูนไปได้สบายๆ เพศทางเลือกมีคนที่มีคู่แล้วมาติดพัน อย่าเผลอใจไปชอบจะเดือดร้อน
คนเกิดวันพุธ
สุขภาพไว้วางใจไม่ค่อยได้ ระบบเกลือแร่ ระบบน้ำในตัวอาจมีปัญหา หรือโรคประจำตัวที่หายไปนาน จะเข้ามาทักทายชาววันพุธอีกครั้ง เพศทางเลือกคือคนช่วยเหลือและสนับสนุนที่ดี รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ LGBTQ ค่อนข้างปังเป็นพิเศษ คนในเครื่องแบบระวังการค้ำประกัน สลับค้ำกู้ร่วม หรือการทำธุรกิจกับคนสนิทมักเสียผลประโยชน์ โดนเอาเปรียบ ทำบุญคนพิการทางร่างกาย หนุนดวงการแข่งขันต่างๆ ดี
อยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้ว ทั้งคำพูด การกระทำ สถานะที่เป็นอยู่ จะโสดหรือมีคู่ช่วงนี้เริ่มได้คำตอบที่ชัดเจน รีบตัดไฟแต่ต้นลม ดีกว่าค้างคามีปัญหาในวันข้างหน้า รอคอยใครอาจได้พบไวกว่าที่คาดคิด มีคนกลับมาทวงสัญญา รักรีเทิร์นจะได้มูฟออนเพราะคนใหม่ปุบปับ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เรื่องข้องใจจะได้รับการอธิบาย ติดขัดอะไร วันนี้ถามกันตรงๆ งานและเรื่องส่วนตัวจะมีความชัดเจนมากขึ้น งานประจำราบรื่นดีแต่ติดต่อใครไม่ค่อยได้ หรือหาช่องทางไม่ถูกต้องที่จะเข้าหาข้อมูล สอบอะไรไว้จะมีช่าวดีให้หายเหนื่อย ค้าขาย ตลาดบริการ อาหาร ขนม ของกิน โดดเด่นเป็นพิเศษ เป็นช่วงวางแผนซ่อมบ้าน จ่ายเงินกับการดูแลทรัพย์สิน นักลงทุนตลาดในประเทศเรื่องใกล้ตัวกำลังจะให้โชคโอกาส
ความในใจไม่ต้องพูดแต่โดนจับทางได้ ปากกับใจที่สวนทางกันแต่การกระทำชัดเจนเวอร์ คนรอบตัวจะรู้ว่าคนโสดปลื้มใคร แม้คุณเองไม่ยอมรับหรือยังไม่แน่ใจตัวเอง คนมีคู่ช่วงนี้มีคนหึงหวงแบบตะโกน คนรักดูแลดี พร้อมบวกใส่ทุกคนที่เข้ามาใกล้และอาจเวอร์เกินไป
คนเกิดวันศุกร์
งานที่เสร็จไปแล้วอาจมีปัญหา หรือต้องนำมารื้อทำใหม่ ความรู้ สิ่งที่เรียนจบมาโดยตรง คุณจะได้งัดออกมาใช้แก้ปัญหา หรือเบิกทางไปสู่ตำแหน่งใหม่ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา จะช่วยเหลือดันหลังแบบไม่แสดงออก ธุรกิจส่วนตัวเริ่มคึกคักกับตลาดตามกระแส ถ้าคุณจับทางได้ช่วงนี้จนสิ้นปีถือว่าราบรื่นตลอด สิ่งใดเช่า ผ่อน จะได้เป็นเจ้าของจริงๆ สุขภาพเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคตามฤดูกาล ไม่น่ากังวล
มีลาภลอยมากับคนโสดที่พร้อมจะรักใครสักคน คนที่เข้ามาหามักไม่โดนใจแม้ว่าจะจริงใจและโสดจริงๆ ด้านคนมีคู่มีคนลืมนัดหมาย ลืมวันครบรอบ หรือธุระที่ฝากให้ดำเนินการ ทะเลาะกันเล็กๆ ในบ้านพอเป็นความชื่นมื่น คนที่ไม่คาดคิดจะกลับมาให้พิจารณา
คนเกิดวันเสาร์
ต้องหลอกคนรอบกาย มีความลับ สิ่งที่ต้องปิดบัง หรือควรให้รับรู้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม กดดันกับการเก็บความลับเพื่อคนหมู่มาก จะมีคนชักชวนทำงานใหญ่ ได้ทำอะไรเพื่อสังคม มีโอกาสพยายามอย่านั่งอยู่กับที่ โอกาสต้องวิ่งออกไปหา และได้ลองทำในสิ่งที่ดูไม่มั่นคงไม่แน่นอน การสอบ การออดิชั่นนำมาซึ่งโอกาสที่ควรค่า ยานพาหนะให้โชคแม้จะซ่อมบ่อยๆ ระวังอุบัติเหตุในที่สาธารณะ ของหายไม่ได้คืน
ได้ของฝากแทนใจ แม้ไม่พบหน้า คนโสดมักมีคนในใจหรือยังลืมคนเก่าไม่ได้ อาจเป็นอุปสรรคความเลิฟในระยะนี้ที่ไม่พัฒนาสถานะเพราะไม่ลืมและกลัวจะผิดหวังแบบซ้ำๆ ตกแต่งห้องนอนด้วยเทียนหอม น้ำมันหอมระเหย ช่วยหนุนบริหารเสน่ห์ให้กับทุกสถานะหัวใจ
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