เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
มีโอกาสต่อรองและมีความสำเร็จโดยง่าย งานวันนี้ต้องออกแรงรบแม้เป็นช่วงวันหยุด หรือสมองไม่ได้พักเพราะคิดอะไรเรื่อยเปื่อยและมักเข้าไปกระทบเรื่องงานโดยตรง ความสัมพันธ์กับคนในบ้านอาจมีปากเสียงเรื่องเงิน หรืองานที่มีตัวเงินเป็นเครื่องช่วยสร้างความเชื่อมั่น และหาคนรับผิดรับชอบ จะได้เงินดีจากงานนอกเวลา ปัญหาสุขภาพกระดูกกล้ามเนื้อ ต้องใส่ใจก่อนบานปลาย มีลาภจากคนอายุน้อย
สุ่มเสี่ยงโดนเข้าใจผิด แม้ว่าโสดแต่การเข้าหาหรือใกล้กับใครบ่อยๆ มักมีคนมองว่าจิ้นกัน จีบกัน หรือมีแฟนแล้ว ทำให้พลาดโอกาสสนิทกับคนที่หมายปองจากใจจริง เพศทางเลือกเสน่ห์แรงแต่คนโสดปลอมๆ เยอะ ต้องระวังให้ดี จะได้โอกาส แรงสนับสนุนจากคนรักเก่า
คนเกิดวันจันทร์
เป็นวันที่เหมาะสมกับการเดินทางหรือโยกย้าย อะไรที่ดูแน่นอนอาจเปลี่ยนแปลงเพราะคนมีอำนาจ คำสั่งจากเบื้องบนที่คุณอาจไม่รู้ตื้นลึกหนาบาง งานประจำราบรื่นแม้งานเยอะ โดนตามบ่อยช่วงวันหยุดแต่ไม่มีปัญหาอะไรในระยะยาว ยิ่งเดินทางยิ่งโชคดี มีคนทาบทามให้ย้ายงาน เปลี่ยนงานด้วยสวัสดิการที่น่าสนใจ คนเรียนต่อ จะได้ทุนหรือแรงสนับสนุนจากคนในครอบครัว สุขภาพระวังโรคกระเพาะอาหาร
คนอายุอ่อนกว่าอาจเข้าหา พวกเขามองคุณเป็นพี่สาวพี่ชายที่ดูน่าชื่นชม มองเป็นแบบอย่างที่น่าตกหลุมรัก การเปลี่ยนงานย้ายที่เรียนทำให้ความรักมีปัญหา มากเรื่องเข้าใจผิด หมั้นหมาย ขอความรักชื่นมื่นช่วงวันหยุดนี้ แต่ยังไม่เหมาะจะแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรส
คนเกิดวันอังคาร
มีคนเข้าใจผิด มุมมอง ข่าวลือ เรื่องเท็จที่เหมือนจริงและส่งผลต่อภาพลักษณ์ของชาววันอังคาร ต้องออกมาแก้ข่าวเพื่อตัวเองบ้าง จะได้ยืนในแถวหน้าตำแหน่งเล็ก แต่ชั่วโมงบินสูงเตรียมโดนเจ้านายเรียกพบในวันเปิดทำการ ทริปเดินทางเผื่อใจกับความล่าช้าของเวลาเอาไว้บ้าง การเงินดีในตลาดต่างแดน และตลาดในบ้านในเชิงการเจรจาเล็กๆ น้อยๆ และควรมีพยานร่วมรู้เห็นจะได้ไม่เสียผลประโยชน์
มีดวงได้สินสมรส ส่วนแบ่งของมีค่ามีราคาจากคนรัก ทั้งความรักที่สมหวังหรือแยกทางพวกเขายังมีโชคเหล่านี้ให้กับคุณ ทะเลาะกันต้องรีบปรับความเข้าใจ จะได้ของเซอร์ไพรส์ ทริปในฝัน ได้ใช้เวลากับคนที่ปลื้มหรือคบหา อย่ามัวปฏิเสธเพราะเกรงใจสายตาของคนอื่นเลย
คนเกิดวันพุธ
เสียเปรียบคู่แข่ง เป็นวันที่ขยับตัวยากกับปัญหาเฉพาะทาง หรือเร่งด่วน แต่งาน ไอเดียลื่นไหล ใครรอพิจารณาผลงานจะได้รับฟังข่าวดี คนจบใหม่หรืออยากโยกย้าย ยิ่งไกลบ้าน ย้ายจังหวัดย้ายประเทศจะดีกับคุณเอง หาโอกาสทำบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์ ซื้อปลาหน้าเขียง จะช่วยปรับดวงการเงินและการต่อรองเจรจาให้ปังมากขึ้น จะเข้าไปอยู่ในเรื่องเดือดร้อนของคนอื่น ทั้งเป็นพยานหรือคนกลางแล้วแต่กรณี
ยุ่งๆ แต่งานก็ทำให้คุณลืมความรัก ลืมปัญหาหัวใจ หรือลืมคนที่คิดถึงได้ชั่วคราว คนอกหักต้องหางานทำหรือสิ่งใหม่ๆ เรียนรู้ แล้วจะดีขึ้น ส่วนคนอินเลิฟช่วงนี้เพื่อนแซวยับ โดนแซวไม่เว้นวันหรือจากเป้าหมายไม่รู้ เขาหรือเธอจะรู้เพราะคนรอบข้างเป็นคนบอกกล่าว
คนเกิดวันพฤหัสบดี
มีคำพูดแรงๆ ชวนเสียทรงเสียความรู้สึก ต้องวางมาดแสร้ง ให้คนอื่นสบายใจว่าเอาไหว เอาอยู่ ทนไหวแม้สถานการณ์จะดีร้ายคุณรู้แก่ใจตัวเอง คนว่างงานจะได้งานใกล้บ้านเกิด หรือที่ทำงานเก่าเริ่มกลับมาง้อให้คุณกลับไปช่วยทำงาน ระมัดระวังอุบัติเหตุเกิดจากการลื่นล้ม รองเท้าไม่ดี ทางเดินไม่เรียบ พยายามเปลี่ยนทรงผมหรือโทนการแต่งหน้าบ่อยๆ ในช่วงวันหยุด แล้วจะมีโชคจากคนแปลกหน้าหรือเรื่องลุ้นๆ
อยากรีเทิร์นแต่เกรงใจคนรอบตัว เพราะพวกเขาหวังดีและรู้ดีว่าคุณที่คุณเคยโดนเท ผิดหวังมานั้นเป็นอย่างไร การอยู่นิ่งๆ อาจดีกับใจมากกว่า คนรักเก่าจะหาเรื่องกลับมาคุยแต่ในเฟรนด์โซนเท่านั้น ด้านคนมีคู่คนข้างกายคิดเยอะ ดูแลคุณดีเกินเบอร์อาจดูน่ารำคานไปบ้าง
คนเกิดวันศุกร์
งานกลุ่มต้องทำคนเดียว เน้นการนั่งอยู่จุดเดิม คิดหรือทำอะไรไปเพลินๆ ในช่วงวันหยุดพัก ไม่เหมาะจะติดต่อใครและมีปัญหาในการสื่อสาร ของมีค่าอาจหายทั้งหลงลืมเองหรือโดนขโมย ได้วางแผนหมุนเงินสดเป็นสิ่งของ กำไรขาดทุนดูไม่เยอะแต่คุณได้เพื่อนใหม่เยอะมากพอที่จะไว้ต่อยอดในสิ่งที่คุณคิด ใครชวนเดินทางหรือมีแผนเดินทางไกลช่วงนี้ถึงกลางเดือนหน้า จะเป็นมงคลในการเดินทาง
คนรักจะปรับตัวดีขึ้นแบบไม่ลืมความเป็นตัวเอง การคบหากับใครสักคน คุณและคนรักที่เกิดวันศุกร์จะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมเพื่อคนข้างกายเป็นแน่แท้ เพศทางเลือกมีดวงเป็นโสดหรืออยู่นิ่งๆ สบายใจมากกว่า ใครแต่งงานแล้ว ภาระในบ้านช่วงนี้เยอะอย่าหัวร้อนใส่กัน
คนเกิดวันเสาร์
มีอะไรคนรอบตัวอาจตื่นตูมเข้ามาปรึกษาคุณบ่อยๆ ชาววันเสาร์จะไม่เหมาะช่วงวันหยุด จะมีอะไรทำให้ใส่ใจเรื่องของคนสนิทมากกว่าเรื่องตัวเอง การใช้จ่ายเกินงบง่ายเพราะความใจดี หรือของมันต้องมีห้ามขาดกระเป๋า นักลงทุนทองคำ พลังงาน สังหาริมทรัพย์อาจต้องเคลื่อนไหวในช่วงวันหยุดยาวเพราะโอกาสเข้ามาแล้ว สุขภาพปัญหาระบบเลือด ไมเกรน ความดันโลหิตจะเข้ามาทักทาย
เพศเดียวกันจะเข้ามาจีบ อย่าคิดเยอะ เพราะดวงเสน่ห์ทำงานดีช่วงเปลี่ยนเดือน มักมีทุกเพศวัยเข้ามาทำความรู้จัก ต้องปฏิเสธรักออนไลน์ คุณอาจมีเวลาได้อยู่ใกล้ใครสักคนที่เป็นคนนอกสายตาและได้คิดมุมใหม่กับพวกเขา หากมีคู่อยู่แล้ว เตรียมหึงแฟนเพราะมีคนเข้ามา
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