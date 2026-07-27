เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ความคิดที่โดดเด่น มุมมองที่ไม่เหมือนใคร จะมีคนมองคุณในเชิงแปลก แตกต่างแม้ไม่แตกแยก ใช้รอยยิ้ม การหัวเราะ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ช่วยนำทาง การเข้าหาคนรู้จักหรือคนแปลกหน้าช่วงนี้ จะได้ความปังโซะๆ ของงานและคอนเนคชั่นใหม่ๆ แม้เป็นช่วงวันหยุด การเงินรับมาไม่อยากจ่าย วางแผนเก็บเงินระยะยาว นักลงทุนชะลอการเข้าหุ้นหรือให้คนสนิทยืม จะมีปัญหาเกี่ยวกัน งดเสี่ยงโชค
อย่าให้คนความรักเป็นอุปสรรค ช่วงนี้ชาววันอาทิตย์ดวงการงาน เงิน ความรักจะแย่งซีนกันสร้างความโดดเด่น คุณอย่าให้การเรียนและการงานเสียเพราะสถานะหัวใจ บางครั้งจะโสดหรือมีคู่จะต้องเก็บไว้ก่อน บอกใครไม่ได้ มีดวงหมั้น มีคนขอโอกาสให้รับพิจารณาคิดนานๆ
คนเกิดวันจันทร์
งานเด่นกับการสะสางเรื่องเดิม แบกงานกลับบ้าน คิดงานเผื่อวันพรุ่งนี้ ช่วงหยุดเหมือนไม่ได้หยุด แต่หากทำงานช่วงนี้กำไรพุ่งทางสะดวกในหลายวงการการค้าหรือธุรกิจช่วงที่คนอื่นพักผ่อน รับงานหลายจ๊อบ และบริหารงานได้ดี ทำความสะอาดรอบๆ บ้านให้สะอาด อย่าให้หลอดไฟขาดการเงินจะมีปัญหาได้ ทำบุญเกี่ยวกับคนป่วย คนชรา คนสูงวัย ช่วยเสริมดวงการแข่งขัน เรื่องลุ้นๆ และคนรักเมตตา
คนรักคือแรงสนับสนุน หากโสดรักต่างวัยจะเข้ามาด้วยความเกรงใจ ชื่นชมในเชิงเป็นเพื่อนรุ่นน้องรุ่นพี่ คนมีตำหนิสิ่งที่สงสัยจะได้รับคำเฉลย ได้ไปต่อหรือพักเรื่องความรัก คุณต้องรีบตัดใจและเลือกด้วยตัวเอง ไม่ได้ลุ้นทายาท แต่อาจเป็นพ่อแม่ป้ายแดงในไม่ช้านี้
คนเกิดวันอังคาร
รับจบในหลายเหตุการณ์ เป็นวันที่คุณต้องมองข้ามงาน การเรียนและให้เวลาจิตใจได้พัก หางานอดิเรกทำหรือไปทำบุญตามสะดวก ไม่ต้องรีบร้อนตามโลกหรือความต้องการของใคร ตกแต่งมุมทำงาน มุมกินข้าวที่ใช้ประจำด้วยต้นไม้ขนาดเล็ก ช่วยเสริมงานและการเงิน อย่าเข้าหุ้นแต่ให้ฉายเดี่ยว คำพูดของคนในบ้าน คนใกล้ตัวจะทำให้ไม่สบายใจ หรือการอธิบายให้คนอื่นเข้าใจเป็นสิ่งสูญเปล่า ไม่ควรพูด
รักเก่าจะกลับมา รักใหม่อยากเริ่มต้นอีกครั้ง คนโสดเสน่ห์แรงและพอมีเวลาคิดกับคนที่เข้ามารายล้อม อย่าให้คนอื่นรู้เยอะว่ามีใครในลิสต์ของคุณบ้าง แต่หากมีคู่อยู่แล้ว ง่ายต่อการโดนเข้าใจผิด คนรักชวนทะเลาะต้องรีบเคลียร์ประเด็นดังกล่าว จีบใครมักแม้คนที่มาก่อน
คนเกิดวันพุธ
จะโดนกันซีน เป็นวันที่มีผลงาน มีการแสดงความสามารถแต่ฉายแสงได้ไม่สุด แม้เป็นวันหยุดชาววันพุธสมองแล่น คิดอะไรได้มากมายเสมอ ค้าขายช่วงเทศกาล จับกระแสช่วงวันพักผ่อนรายได้ดีแต่รายจ่ายเยอะ ปัญหาการเงินที่เผชิญ คนในครอบครัวจะช่วยเหลือคุณ ตลาดต่างประเทศยังเดินหน้าได้ ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทาง ตกงาน ว่างงาน อยากย้ายงาน คุณอาจได้งานใหม่ รอฟังข่าวดีได้เลย
ใจไม่ค่อยอยู่กับตัวเอง เป็นโมเมนต์ล่องลอยไปตามคนที่อยู่ใกล้ชิด คนโสดใจฟู แม้อยู่ในโหมดแอบรัก ส่วนคนแต่งงานแล้ว ทะเลาะกันเล็กน้อยให้เป็นสีสัน โดนถามบ่อยเรื่องทายาทที่กำลังลุ้น หรือได้เหนื่อยกับการช่วยกันเลี้ยงลุกดูแลหลาน ในช่วงวันหยุด
คนเกิดวันพฤหัสบดี
นัดหมายจะโดนเท การคุยงานนอกรอบอาจต้องพับแผนไปก่อน ท่องเที่ยวให้แวะทำบุญกับญาติ กับครอบครัว ค่าน้ำไฟวัด ชำระหนี้สงฆ์ ช่วยให้อุปสรรคที่คุณกำลังพบเจอ ผ่อนหนักเป็นเบา วัยเรียนจะได้อ่านหนังสือหนักๆ เตรียมตัวสอบ ซ้อมเพื่อไปลุ้นการแข่งขันต่างๆมากกว่าหยุดพักสบายๆ มีโอกาสให้รับอุปการะสัตว์ หรือช่วยเหลือสัตว์จรจัดสัตว์พิการ อะไรติดขัดจะเบาลง มีทางออก มีคนช่วยเหลือ
คนเก่าไม่กลับมา จะได้ตัดใจมูฟออนกันจริงๆ แม้ดูยากลำบาก แต่ถึงเวลาให้โอกาสตัวเองพักใจ หรือมองคนใกล้ตัวบ้าง ด้านคนมีคู่เซอร์ไพรส์เล็กๆในบ้านทำให้ยิ้มได้ หรือสถานะแฟนจะมีคนเปิดตัวแบบทางการกับครอบครัว เพศทางเลือก มีคนมโนคิดไปเอง
คนเกิดวันศุกร์
ความตั้งใจโดนมองข้าม ธุรกิจส่วนตัว งานประจำ หรือฟรีแลนซ์ งดตัดสินใจเรื่องใหญ่ในวันนี้ หรือเลี่ยงไปคุยในวันอื่นจะเหมาะสมกับดวงชะตามากกว่า ถ้าจำเป็นต้องทำ จำไว้เสมอว่าคุณจะเท่าทุนเดิม กำไรไม่มากนัก การเดินทางแจ่มใสในที่ใกล้น้ำหรือทะเล ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องครัวในบ้านให้สะอาด ซื้อเครื่องครัวชิ้นใหม่ หรือของตกแต่งบ้านช่วงหยุดสองสามวันนี้ จะเป็นมงคล
รู้ใจแต่ยังไม่มีเวลา คนโสดมีโมเมนต์คิดถึง จะได้ของขวัญของฝากจากคนที่นึกถึงบ่อย แต่อาจเป็นของที่ไม่อยากได้ ไม่โดนใจ แยกกันอยู่จะใจร่มๆ พอที่จะกลับมาคุยปรับความเข้าใจ คนเลิกรา ยังไม่จบ แยกกันอยู่แต่นิตินัยหลายเรื่องยังต้องเกี่ยวพัน มีคนโดนของแต่งงาน
คนเกิดวันเสาร์
อย่าหนีปัญหา เรื่องที่เจอที่เป็นอยู่ คุณอาจรับมือคนเดียวไม่ไหว ช่วงนี้เหมาะจะปรึกษาคนสนิท จะในหรือนอกครอบครัวตามสะดวกใจ เพื่อหาทางแก้ไขสิ่งที่ไม่สบายใจอยู่ การใช้จ่ายตีกรอบดีๆ แม้จะเป็นสิ้นเดือนที่เงินหมุนเร็วผ่านมือ เชิงการลงทุนเน้นเก็บออมหรือเตรียมต่อยอดธุรกิจได้ตามใจประสงค์ สุขภาพรักษาโรคเก่า ต้องเปลี่ยนหมอเปลี่ยนยา ย้ายโรงพยาบาล ทำบุญกับบรรพบุรุษแล้วจะปัง
มีคนแซวบ่อย มีคนล้อ หรือคนรอบตัวมองออกว่าคุณกำลังรักชอบใคร หรือกำลังมีปัญหาเรื่องความรัก เป็นจังหวะที่ไม่ควรบอกใครมาก และเรื่องนี้จะเป็นจุดสนใจของคนรู้จัก โดยเฉพาะคนในแสงไฟ คนในวงการสื่อต่างๆ คนอยากง้อคืนดี ผู้ใหญ่จะช่วยเหลือคุณให้สมหวัง
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