เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ปลายเดือนที่ค่อนข้างตึงตัว มีหลายสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ วันนี้ไม่ค่อยเป็นไปตามแผน เน้นหน้างานเป็นหลัก มีข่าวดีเกี่ยวกับคนอยากเรียนต่อ หรือหาโอกาสเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนสายงาน ช่วงปลายเดือนนี้จะมีจังหวะที่น่าสนใจ ค้าขายยังเป็นผู้ตามและให้ระวังบริวารที่ไว้ใจไม่ได้ การเงินรับจ่ายเอาอยู่ อย่าเก็บออมด้วยเงินสดอาจติดลบกว่าที่คิดเอาไว้ ของหายได้คืน จะเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท เรื่องเดือดร้อนของคนอื่น แต่มักได้ผลดีเมื่อเรื่องเหล่านั้นจบลง
มีดวงสุขภาพมากับความเลิฟ คนเจ็บป่วยจะได้รู้ ใครรักจริงหรือคบหาเล่นๆ ส่วนคนแต่งงานแล้ว วาระไม่สบายจะมีปากเสียงบ้าง น้อยใจเก่ง แต่ทำให้ความสัมพันธ์ในบ้านชื่นมื่น คนโดนเทยังทำใจไม่ค่อยได้ อุปสรรคความรักของคนลุ้นๆ คือคนรอบตัวไม่ยอมเปิดทางให้
คนเกิดวันจันทร์
ทุกข์ของคุณจะมีคนช่วยแบ่งเบา อย่าเก็บทุกสิ่งเอาไว้คนเดียว เล่าให้คนรอบตัวฟังบ้างจะดีที่สุด อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ แล้วแต่เรื่องที่พบเจอ แต่ความใจเย็นทำให้คุณชนะทุกอุปสรรค โชคดีมาพร้อมบททดสอบและความท้าทาย อะไรที่ยากแปลว่าคุณกำลังพยายามอยู่ ลาภมาจากสัตว์สองเท้าคนใกล้ๆ ตัว ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชค ยามวิกาลคือนาทีทองในการดีลงานยากๆ ให้สำเร็จโดยง่าย หาโอกาสทำบุญด้วยยารักษาโรคหรือทำบุญค่ารักษาพยาบาล ช่วยลดอุปสรรค
มีคนโกหก ปิดบังใกล้ๆ ตัว หากใจว่างๆ ไว้วางใจอะไรไม่ได้เลย ล้วนปลอมแม้จะดีต่อใจมากๆ แต่อาจทำให้เสียน้ำตาในวันข้างหน้า ตรงกันข้าม คนไม่เข้าตา พูดไม่เข้าหู จะมากด้วยความจริงใจ คนที่รอมานาน ถึงเวลาทวงคำตอบ หรือถามหัวใจตัวเองอีกครั้งว่าคิดอย่างไร
คนเกิดวันอังคาร
สิ่งที่ไม่ชอบต้องลงมือทำ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานตัวเลข สัญญา กฎหมาย อาจมีข้อผิดพลาดหรือวาระการพิจารณาที่ช้า ไม่ทันหน้างาน ไม่เหมาะจะเซ็นสัญญาจ้างงานหรือดีลสำคัญหากเลื่อนได้เลื่อนไปก่อน ของหายได้คืน การเก็ออมปลายเดือนนี้อยู่กับสิ่งของ หรือกองทุนมากกว่าการถือเงินสด เปย์กับของมันต้องมีบ้างเพื่ให้รางวัลตัวเอง เสริมดวงสองสามววันนี้กินอาหารเมนูเส้นและสัตว์ปีกบ่อยๆ จะโชคดี ไม่ค่อยเหมาะจะเสี่ยงโชค เจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ
ความเลิฟปิดบังจะโดนจับได้ทั้งคนแอบรัก หรือคนมีเจ้าของแต่แอ๊บโสด การปกปิดจะโดนจับผิดและอยู่ในสายตาของคนหมู่มาก แต่คนโสด มักโดนเชียร์ให้ชิป ให้จิ้นกับคนใกล้ชิด คนในเครื่องแบบเสน่ห์แรง ให้ระวังเรื่องการหลอกลวงเพราะความรัก เสียทรัพย์ เสียใจไปพร้อมกัน
คนเกิดวันพุธ
เพลงโปรดร้องบ้าง เปิดฟังบ้าง กระตุ้นไอเดียและพลังงานของชีวิตให้ตื่น เพื่อการเรียนและทำงาน จะเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นในการเรียนและทำงาน คนธรรมดาจะเริ่มมีชื่อเสียง ได้ยืนในแสงไฟ สิ่งเล็กๆ จะมีคนสนใจ เล่นใหญ่จะโดนเมิน ตกงานลุ้นทดลองงานที่เจ๋งๆ ส่วนคนอยู่ไกลบ้านเกิด มีโอกาสโยกย้ายกลับ วันนี้เหมาะจะเร่งทำงานค้างตะกร้า สะสางการเงินที่พอจะผ่อนจ่าย หรือจัดระเบียบการใช้จ่ายครั้งใหญ่ ระมัดระวังสัตว์มีพิษกัดต่อย คนอายุน้อยให้โชค
ตั้งหน้าจอโทนสีพาสเทลที่ชอบ หรือใส่เสื้อผ้าสีเหล่านี้ช่วยหนุนเสริมดวงเสน่ห์ คนขอพรความรักอาจถึงคิวไวกว่ากำหนด เผลอๆ อาจเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว เพศทางเลือกระวังตกที่นั่งลำบาก เพราะคนเข้ามาน่าสนใจมากกว่าหนึ่ง หย่าร้าง เลิกราเสียเปรียบแต่เป็นอิสระแน่นอน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ความสับสนห้ามรีบตัดสินใจ ตำแหน่ง งาน เงิน โอกาสจะโดนลดอำนาจ ใครทำอะไรเดิมๆ คุณอาจเริ่มอยู่ไม่สุขในที่ทำงานของตัวเอง สารพัดผลประโยชน์ แต่คุณต้องเลือกที่จะทำเพียงบางสิ่ง ทำงานที่บ้าน เจ้าของกิจการจะมีคนดีๆ มาขอเป็นลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงาน คนเบื้องหลังจะเริ่มเฉิดฉาย มีคนให้โอกาสแต่คุณต้องรีบตัดสินใจ อาหารเมนูเนื้อสัตว์ ลดกินบ้างแล้วดวงการเงินกับแรงสนับสนุนจะดีขึ้น ทำบุญสังฆทานสดช่วงวันหยุดยาวจะปังเป็นพิเศษ
โดนทำร้ายทางจิตใจ คำพูดทางอ้อม สิ่งที่ได้ยินมาจากปากคนอื่น สถานะคู่รักจะเริ่มสั่นคลอนเพราะข่าวลือ คนแต่งงานแล้วอาจทะเลาะกันเพราะเรื่องเล็กๆ งอนแต่ไม่เปิดเกมง้อ รอให้อีกฝ่ายเข้าหาก่อน คนเลิกรา กลับมาคุยกันเพราะผลประโยชน์มากกว่าความจริงใจ
คนเกิดวันศุกร์
ได้ลองลงมือทำในสิ่งที่ชอบ อะไรเลิกได้ตัดได้จะได้หักดิบ สร้างนิสัยใหม่ๆ ในช่วงสัปดาห์นี้และจะทำสำเร็จ การท่องเที่ยวฮีลใจ ช่วยเสริมสร้างพลังงานที่ดี แม้จะเปลืองเกินงบที่ตั้งเอาไว้ ต้องปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือคนสนิท คุณจะเดือดร้อนไปด้วย มีลาภลอยในต่างแดน ของหายไม่ได้คืน ระมัดระวังกระเป๋าเวลาเข้าไปในที่สาธารณะ มีคนอยากโยกย้ายไปไกลบ้าน ไปสร้างชีวิตใหม่ ไม่ว่าเหตุผลใด เริ่มต้นได้อย่างช้าๆ คุณจะได้ไปดังที่หวังเอาไว้ สุขภาพทรงตัว
อะไรที่ดูมากเกินไปต้องตีกรอบ สิ่งที่ดูดีอาจหลอกสายตา ความเลิฟต้องถอยไว้ในสถานะเพื่อน แต่คนเลิกกันแล้วเป็นเพื่อนไว้ใจได้ในบางโมเมนต์ โสดว่างๆ มักมีของฝากจากคนแอบรัก รักออนไลน์ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ได้ดี อาจได้เปลี่ยนสถานะเป็นคบหาในไม่ช้านี้แบบใจฟู
คนเกิดวันเสาร์
อย่าให้โดนกันซีน เป็นวันวุ่นๆ ได้รับผิดชอบงานที่นอกเหนือตำแหน่งตัวเอง หรือเป็นวันหยุดที่โดนรบกวนค่อนข้างบ่อย สุขภาพดี แต่ให้ระวังการบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อ หรือสิ่งที่ต้องหาต้นตอของโรค ยังหาไม่พบ และจ่ายเงินเยอะกับการรักษา หางานใหม่ส่งใบสมัครช่วงวันหยุด จะมีข่าวดีไวกว่าช่วงอื่น จำเป็นต้องปกปิดบางเรื่องเพื่อให้ความสบายใจ ทำบุญคนป่วยติดเตียง หรือหาโอกาสเจริญสติปฏิบัติธรรม ช่วยหนุนดวงการงานและเงิน
ใครกำลังร้อนใจอย่าคิดเยอะ คนใกล้ตัวยังไม่มีใคร คุณหมายปองอะไรยังพอมีลุ้น สถานะของคนข้างกายนั้นเหมือนเดิม อาจโดนบอกรักแบบงงๆ บอกเลิกแบบไม่ทันตั้งตัว แต่คุณจะได้เห็นคนใกล้ชิดที่เหมาะสมมากกว่า คนหม้าย คนว่างๆ คนมีตำหนิจะเข้าหาไม่ขาดสาย
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