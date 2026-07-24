เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 25 - 31 ก.ค. 2569

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
วาระที่มีคนมักเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณ เลือกช่วยเท่าที่ไหวอย่าให้ตัวเองติดลบ มีดวงเดินทางไกลระยะกระชั้นชิด การลงทุนกับคนในบ้านโดดเด่น สุขภาพ จะได้กินยา หาหมอกับโรคใหม่ๆ ที่พบ
การงาน โดนบริวารเอาเปรียบ แบกหลายหน้าที่ แต่ไม่เด่นในงานที่เป็นคนเบื้องหน้า สายสนับสนุนคล่องตัวมากกว่า ต่อรองให้ดีกับงานใหม่ๆ ที่เข้ามา ระวังหุ้นส่วนคิดไม่ซื่อ งานยามวิกาลจะได้สร้างเงิน
การเงิน เก็บเงินไม่ค่อยอยากควักอะไรที่เกินขอบเขตที่วางแผนเอาไว้ ได้เงินจากอสังหาริมทรัพย์ ซื้อขายหรือเช่าเซ้ง รับเงินจากคดีความ เสี่ยงโชคได้เสียกำไรไม่เยอะ เก็บเงินสดดีกว่าสิ่งของ ตลาดดิจิทัลโดดเด่น
ความรัก ยังไม่ไว้วางใจให้คนที่เข้ามาสนิทขยับสถานะเป็นคนรู้ใจ เว้นวรรคไว้ในเฟรนด์โซนสบายใจกว่า ส่วนคนมีคู่ การเงินในบ้าน การให้เวลากับทางบ้านต้องจัดเวลาให้ดีจะได้ไม่มีปากเสียง คนเก่าๆ จะกลับมา
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
ระยะห่าง ระยะทางทำให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น เรียนรู้งาน โอกาสดีๆ จากคนเก่ง เป็นสัปดาห์ที่เปิดกว้าง เหนื่อยแต่คุ้มค่า ไม่เหมาะจะติดต่อราชการ นักลงทุนต้องใส่ใจข่าวสารรอบตัวที่ส่งผลกระทบ
การงาน ป่วยไปแบกร่างทำงานไป ไม่ค่อยได้พัก งานสำคัญก็รออยู่ตรงหน้า เดินหน้าเรื่องใดเน้นทำคนเดียว ทั้งงานกลุ่มงานเดี่ยว ย้ายงานยังไม่สมหวัง ค้าขายมีปัญหาเกี่ยวกับการคืนสินค้าไม่ตรงปกหรือมีตำหนิ
การเงิน รับมาแล้วจ่ายออก แต่เงินเก็บดั้งเดิมยังปลอดภัย จะได้เปลี่ยนเงินเป็นสิ่งของ การลงทุนดีช่วงต้นสัปดาห์ ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์ ซักรองเท้าคู่ที่ใส่บ่อยๆ แล้วดวงการเงินของคุณจะลื่นไหลมากขึ้น
ความรัก โดนบอกเลิก โดนเท ทั้งรู้ตัวและเปลี่ยนใจห่างหายไปเองแบบไม่รู้ความ มูฟออนยังไม่ค่อยได้ แม้มีคนใหม่ๆ มาต่อคิวพร้อมดูแล ส่วนคนมีคู่ข้างกาย ทำอะไรถามความคิดเห็นแฟนบ่อยๆ จะได้ไอเดียดีๆ
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
ความสับสนกำลังจะกระจ่าง อย่าหัวร้อน แม้ต้องเก็บอารมณ์ค่อนข้างมาก แต่คุณจะผ่านเรื่องวุ่นวายไปได้อย่างมั่นคง บ้านมีปัญหา จ่ายเงินก้อนซ่อมบ้านหรือย้ายที่อยู่ สัตว์เลี้ยงในบ้านเสริมดวงคนสนับสนุน
การงาน พูดน้อยแต่ทำบ่อย ได้แบกงานกลับมาทำที่บ้าน วุ่นวายกับเรื่องของบริวาร แต่การกินข้าวกับเพื่อนร่วมงาน ทักทายในห้องชงกาแฟ ช่วงนี้คือกลยุทธ์ที่จะช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น และสำเร็จไวกว่าเดิมอย่างดี
การเงิน จ่ายเยอะเก็บน้อย ลงทุนกับเรื่องใกล้ตัวจะดีที่สุด ธุรกิจที่เริ่มต้นแล้วห้ามอ่อนแรง ต้องเดินหน้าต่อด้วยกำลังทรัพย์และไอเดีย อาจเหนื่อยในตอนเริ่มต้น แต่กำไรจะดีในช่วงปลายปี มีลาภจากคนเพศเดียวกัน
ความรัก เหงาๆ มักมีคนมาทัก เน้นคนเก่าที่รู้จักเหมาะกับใจมากกว่าคนใหม่ ลงทุนกับเรื่องหัวใจเผื่อใจบ้างกับการโดนเท เพราะคนเก่าอาจมาแรงกว่าคนใหม่เสมอในทุกสเตตัส มีดวงแจกการ์ด เปิดตัวกับครอบครัว
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
วุ่นวายกับธุระของคนอื่น สิ่งใดที่จบไปแล้ว อย่าพยายามรื้อฟื้นหรือหยิบมาคิด คุณมีเรื่องใหม่ตรงหน้าให้เร่งดำเนินการ ตกงาน ว่างงาน ลองสมัครงานนอกสายหลักจะมีข่าวดีในเร็ววัน สุขภาพทรงตัว
การงาน สัปดาห์แห่งการสะสางงานบนโต๊ะ อะไรคิดเยอะต้องรีบตัดสินใจ ยิ่งฟังความมากยิ่งช้า ต้องสั่งการให้ไวหรือลงมือทำด้วยตัวเองทันที งานที่อยู่นอกสถานที่ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการทำงาน
การเงิน เงินเก็บจะได้หมุนใช้ เงินเก่าๆ ของเก่าเก็บถึงวาระขาย อะไรที่มีคนมาขอซื้อต้องรีบปล่อยออก ตกงาน ถึงเวลาที่คุณร่วมงานกับคนอื่น เงินดี อย่าฉายเดี่ยว นักลงทุนสิ่งที่ทำเองขายเองยังสร้างเม็ดเงินได้ดี
ความรัก ไม่จำเป็นต้องพูดเยอะ คนพิเศษอาจไม่ใช้แฟนหรือคนรัก ณ ตอนนี้ แต่คุณมีอะไรต้องคิดต้องทำอีกมาก คนข้างกายรอได้ไม่ต้องกังวล ส่วนคนมีคู่แล้ว ทายาทมีข่าวดีๆ เข้าบ้าน แต่คนรักมีดวงไม่สบายบ่อยๆ
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
ชื่อเสียง เครดิตส่วนตัวจะโดนเข้าใจผิด กระทบต่อภาพลักษณ์ มุมมองที่คนภายนอกเล็งเห็น มีโอกาสทำอะไรเพื่อคนหมู่มาก แต่ต้องตีกรอบตัวเองในหลายเรื่อง ของหายไม่ได้คืน วาจาอาจมีคดีความ
การงาน งานร้อนงานด่วนเข้ามาเป็นระยะ คุณยังสนุกกับความท้าทาย มีคนพูดมากกว่าลงมือทำ ส่งผลให้ได้ภาระงานเพิ่มขึ้น คนมีความสามารถจะโดนยืมตัวซื้อตัว ค้าขายช่วงนี้ เน้นตลาดและสินค้าตามกระแสเท่านั้น
การเงิน ฟุ่มเฟือยกับของกินของใช้และทริปเที่ยว การแลกเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่ ซื้อมาขายไป ของสะสมที่เพิ่มมูลค่า เข้าทางชาวราศีสิงห์ การค้ำประกันต้องร่วมรับผิดชอบ ทองคำติดลบ พลังงานทดแทนโดดเด่น
ความรัก เสน่ห์แรง คนเป็นโสดหรือมีคู่ต้องจัดการบริหารเสน่ห์บ้าง มิเช่นนั้นจะมีเรื่องเข้าใจผิด สินสมรสจะได้จัดแบ่ง หรือมีเรื่องของมรดกจากคนรักเก่าสู่ลูกหลาน คนว่างๆ มากคนคุย ยังไม่มีคนจริงใจที่ดีต่อใจ
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
จำเป็นต้องปล่อยผ่าน บางครั้งมองเพียงเรื่องเฉพาะหน้าก็วุ่นวายมากพอ ต้องปฏิเสธธุระที่เกินกำลังจะช่วยเหลือ ปัญหาสุขภาพเข้ามาทักทาย โดยเฉพาะโรคประจำตัว ตกงานจะได้งานใหม่ปุบปับ งดเสี่ยงโชค
การงาน ยิ่งสะสางยิ่งได้งานเพิ่ม มนุษย์เงินเดือนเหนื่อยกับการควงงานหลายตำแหน่งไปพร้อมๆ กัน ทำบุญเกี่ยวกับคนพิการ งานและการเรียนจะเด่นมากขึ้น สัปดาห์นี้ต้องขยันเจรจา ยิ่งพูดยิ่งได้งานและสมหวัง
การเงิน ความมั่นคงทางใจ ทำให้คุณกล้าลงทุน หรือเปิดเกมธุรกิจ จะได้เงินจะงานเสริม แม้จะห่างหายไปบ้าง มาไม่สม่ำเสมอ แต่ได้จับเงินก้อน อสังหาริมทรัพย์ติดลบ ตลาดเงินตราต่างแดนค่อนข้างเดินในดวง
ความรัก คนโสดเสน่ห์ดึงดูดให้เจอคนมีเจ้าของหรือคนอกหักมานาน พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวจะได้วุ่นวายกับบุตรหลานตัวเอง คนเริ่มต้นรักใหม่ ทะเลาะบ่อย โกรธง่ายหายช้า ผู้ใหญ่จะจับคู่ให้คนว่างๆ และดีกว่าคุณหาเอง
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
คำพูดจะโดนตีความหมายผิด เข้าใจอะไรยาก ต้องอธิบายซ้ำๆ ทางที่ดีเงียบไว้จะได้เปรียบมากกว่า จะได้ทำอะไรเพื่อคนอื่น ที่มากกว่าเคยเป็น เปลี่ยนชีวิตเพราะผลงานของตัวเอง สุขภาพระบบโลหิตมีปัญหา
การงาน คนใกล้ตัวจะช่วยเหลือแต่ต้องขยันถาม โดยเฉพาะคนที่เงียบ ขรึม ดูดุในสายตาของคนอื่น การทำงานก้าวหน้า เพราะความเก๋าชั่วโมงบินสูง อยากย้ายงานยังไม่ถึงคิว ค้าขายตลาดออร์แกนิกดีกว่าออนไลน์
การเงิน หยิบใช้ เก็บออมน้อย ระมัดระวังการเปย์เพลิน คุณจะได้จ่ายกับเรื่องจุกจิกตลอดสัปดาห์ การลงทุนระยะสั้นเหมาะกับวาระช่วงนี้ เปลี่ยนเงินสดเป็นสิ่งของจะเหมาะสม จะได้ลาภจากคนแปลกหน้าอ่อนวัย
ความรัก ความสัมพันธ์ใหม่อาจมาพร้อมภาระ คนมีตำหนิเสน่ห์แรง แต่มาพร้อมภาระส่วนตัวที่ต้องช่วยดูแลกันและกัน วัยเพื่อนจะคบหากันราบรื่น ส่วนคู่ที่ทะเลาะกันบ่อยๆ ไม่มีอะไรน่ากังวล เพียงลมปากพาไป
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
จะได้ของหายาก ของฝาก ของที่ไม่เคยคาดหวังจากแดนไกล มิตรภาพต่างแดน คนรู้จักที่พบหน้ากันไม่บ่อย จะช่วยเหลือทุกด้าน และทำให้ชาวพิจิกเฉิดฉายได้มาก คนเจ็บป่วยยังต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษ
การงาน มักได้งานของคนอื่นมาบริหารจัดการ ปัญหาส่วนที่คิดไม่ออก ทำไม่ได้ บางครั้งเก็บเอาไว้ก่อน หรือให้มันเป็นความลับเฉพาะตัวที่ทำให้คุณได้เปรียบนายจ้างจะดี หางานใหม่ปะทะเด็กเส้นจะผิดหวังได้
การเงิน หยิบใช้และแบ่งเก็บ คุมการใช้จ่ายดี เงินนอกระบบ ราบรื่นกว่าการเข้าหาสถาบันการเงินแบบตรงๆ คุณจะเสียเปรียบ ใส่ใจการใช้บัตรเครดิต สังหาริมทรัพย์และกองทุนเด่นในการลงทุน ยานพาหนะให้ลาภ
ความรัก คนพูดน้อยจะโดนเอาเปรียบ คนมาทีหลังจะสมหวัง เกมความรักของคนโสดไม่สดใสเพราะคนอื่นเสน่ห์แรงกว่า มักโดนมองข้าม เพศทางเลือก ระวังปัญหาความรักจากความสัมพันธ์ที่เป็นแค่ข่าวลือ
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ไม่เหมาะจะพบเจอคนหมู่มาก เป็นเวลาเก็บตัวหรือการแข่งขันไม่ค่อยสำเร็จ คุณต้องเปลี่ยนเส้นความคิด เปลี่ยนจุดยืนและเรื่องรอบตัวจะดียิ่งขึ้น เป็นเวลาทำบุญ พักใจ หรือให้เวลาฟื้นฟูตัวคุณเอง
การงาน อย่าเบื่อกับการสอนงานคนใหม่ๆ มีอะไรดีๆ ให้ช่วยเหลือกันในอนาคต จะได้เปลี่ยนทีมทำงาน เปลี่ยนเจ้านาย หรือก้าวสู่ตำแหน่งสำคัญในเชิงการทดลองงานเสียก่อน งานที่สอบแข่งขันมีลุ้นครึ่งต่อครึ่ง
การเงิน จ่ายเยอะแต่ได้ผลตอบกลับน้อย ถึงเวลาที่คุณจะต้องลงมือแก้ไขปัญหาเล็กๆ ในบ้าน อาจใช้เงินแก้ปัญหา หรือรั้งเวลา ค่าปรับ เงินเกินงบต้องตั้งสติให้ดี มีโชคจากการเสี่ยงลาภตามคนอื่น จะมีลุ้นปังๆ
ความรัก เก็บความรู้สึกเก่ง ช่วงนี้งาน หน้าที่ การเรียนต้องมาก่อน จะได้ผผิดนัดหมาย ลืมวันออกเดตเพื่อทำงาน ธุระสำคัญที่รออยู่ ส่วนคนโสด เตรียมใจว่างๆ เพราะคนมาทีหลังทำคะแนนแซงหน้าไปแล้ว
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
ไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่องที่คุณรู้ และให้พิจารณาทุกคำที่จะเอ่ย คำพูดจะส่งผลต่อคนรอบตัว มียศตำแหน่ง อสังหาริมทรัพย์จะให้โชคหรือได้โอนเปลี่ยนเจ้าของ ได้ข่าวดีจากครอบครัว งดไปร่วมงานศพ
การงาน เจ้านายสนับสนุนแต่ไม่ค่อยพร้อมออกตัว คนธรรมดาจะมีลุ้นใส่เครื่องแบบ ส่วนคนทำงานประจำ มีดวงลาออกแบบสมัครใจ หรือเลิกทำงานบางอย่างเพราะเบื่อผู้คน คนว่างงาน ลองหางานไกลบ้านจะมีลุ้น
การเงิน หมุนเงินสดแบบติดขัด ช่วงนี้เงินในอนาคตแบบัตรเครดิตหรือการยืมคนสนิทจะเกิดขึ้น ในเชิงธุรกิจ ถึงเวลาคิดหาแผนการตลาดเจ๋งๆ ระยะสั้น มาเรียกแขกเพิ่มยอด ลาภลอยติดลบ ทำบุญสัตว์พิการเงินจะดี
ความรัก ตกเป็นเป้าสายตา เสน่ห์แรงแต่คนไม่ได้คาดหวังจะเข้าหา คนมีชื่อในวงสังคมจะทำอะไรยาก ทำงานลำบาก เพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีข่าวลือมากกว่าเรื่องจริง จะได้สวมแหวนมหมั้น จดทะเบียน
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
อย่าใจร้ายกับคนใกล้ตัว เป็นสัปดาห์ที่ต้องใส่ใจคนใกล้ตัวเอาไว้ก่อน พรรคพวก ทีมงาน เจ้านายลูกน้อง คนในครอบครัว จะเป็นมิตรที่ดี คุณจะได้เป็นตัวแทนของคนหลากหลาย ในการต่อรองผลประโยชน์
การงาน ทำอะไรไม่ถูกใจเจ้านาย แก้งานบ่อยเพื่อให้ถูกใจลูกค้า การลงทุนต่อยอดธุรกิจตัวเองจะเกิดขึ้น ตลาดสวนกระแส ยังต้องรอจังหวะ แต่ไอเดียความคิดของคุณนั้นจะขายได้ ขายออก สร้างเงินในอนาคตดี
การเงิน สัปดาห์ที่เหมาะกับการเข้าหาธนาคาร เจรจาเรื่องการเงิน คุยธุรกิจสิ่งที่ค้างเอาไว้อยู่ จะได้สานต่อ ช่วงนี้จะได้เงินดีกว่าในช่วงเวลาเดิม อย่าใจอ่อนลดราคา ยอมข้อตกลงในการต่อรอง จะเสียเปรียบระยะยาว
ความรัก ลุ้นความรักจะยิ้มได้ มีคนให้โอกาสและต้องรักษามันไว้ให้ดี ใครบางคนจะยอมแพ้กับสถานะที่แตกต่าง แม้จริงใจแต่เข้าหายาก ด้านคนแต่งงานแล้ว ระวังลืมธุระสำคัญที่คนรักฝากมา จะโดนงอนยาวๆ
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
จะเป็นคนกลางรับแรงปะทะ และเรื่องกดดันจากคนหลายฝ่าย งาน เงิน โอกาสเข้ามาไม่มาก แต่เป็นช่วงเวลาพิสูจน์ฝีมือของตัวเอง เจ้านายต้องง้อลูกน้อง สุขภาพโรคกระเพาะอาหาร ภูมิแพ้อาจมีปัญหา
การงาน นักลงทุนจะได้วุ่นวายกับงาน การสร้างธุรกิจ การเปิดกิจการ หรือทำทั้งงานประจำและจ๊อบเสริมที่เข้ามาพร้อมๆ กัน คนทำราชการมักได้เจอหน้าคนไม่ถูกชะตา เจ้านายเก่าให้โทษ มีดวงได้ตำแหน่งใหม่
การเงิน ยังต้องจัดแผนการใช้จ่ายส่วนตัว เงินได้น้อยใช้น้อย ทำมากก็ใช้น้อยเพราะมีแผนการใช้จ่ายในอนาคตรออยู่ การเก็บออมจะเป็นสิ่งของหรือกองทุนเลือกตามถนัด จ่ายเยอะกับการดูแลคนใกล้ชิด
ความรัก คนที่หายหน้าจะกลับมาคุยแต่มีความไม่ชัดเจน คนโสด พอใจกับการอยู่นิ่งๆ แม้ดาวเสน่ห์จะทำงานดี ทั้งกับคนต่างเพศและเพศเดียวกัน ส่วนคนมีคู่ ผิดใจให้รีบอธิบาย หึงหวงเก่ง มีปากเสียงบ่อยครั้ง
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