เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ต้องเปิดกว้างรับฟังคนอื่น ปลายสัปดาห์ที่คุณจะเปิดใจกับเรื่องที่รู้ หรือไม่รู้ในมุมมองใหม่ งาน การเรียนต้องทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้ว มีภาระเพิ่มจากคนในบ้าน ความเจ็บป่วยของคนใกล้ชิดทำให้ลงแรง ลงเงินช่วยดูแล การใช้จ่าย เตรียมเงินก้อนสำหรับช่วงวันหยุด ตกงานจะได้งานใหม่ สุขภาพของคนป่วยมานานจะดีขึ้น ด้วยหมอและยาที่เหมาะสม เตรียมตัวทำงานในช่วงวันหยุด หรือได้ดีลงานนอกรอบแบบไม่ทันตั้งตัว
อยู่มานานจะค่อยๆ แพ้ทางคนใกล้ชิด คนโสด มีโอกาสพบรักจากคนใกล้ชิดที่แนะนำให้รู้จัก เขาอาจเปิดเกมชอบคุณก่อน ระมัดระวังการลงทุนกับหวานใจ ไว้ใจมากไป สบายใจ แต่กำไรไม่ก่อเกิด คนเดินทางไกลจะได้กลับมาบ้าน มาพบหน้าคนในครอบครัว
คนเกิดวันจันทร์
คุณจะได้ใช้ความรู้นำทาง ชั่วโมงบินไม่ค่อยได้ความสำเร็จ แต่ความรู้จริงทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้ เหมาะกับการสอบ สมัครงานหรือออดิชั่นงานที่คาดหวัง มนุษย์เงินเดือน ระวังจ๊อบเสริมปลอมๆ เข้ามาหลอกให้ลงทุน คนตกงานอาจเป็นเจ้าของกิจการหน้าใหม่ ฟรีแลนซ์เงินเก็บจะเอาออกมาหมุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ ใครบางคนจะได้วางแผนซ่อมบ้าน ย้ายบ้าน สุขภาพวันนี้ โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารจะแสดงอาการ
เรื่องยากง่ายมีคนข้างกายช่วยคิด สองสามวันนี้คนมีคู่เหมือนมีบัดดี้ที่ดี ช่วยเหลือกันการเรียน การงาน ปัญหา ถาม คุย ปรึกษาคนรักเยอะๆ จะได้ทางออกเจ๋งๆ ส่วนคนโสด คุณอาจแพ้ทางคนใกล้ตัว มีคนแอบชอบพวกเขามองคุณไกลๆ และชื่นชมห่างๆ เพราะกลัวอกหัก
คนเกิดวันอังคาร
อยู่ใกล้ๆมักดึงดูดกันง่าย ร่วมงานกับศัตรูและมิตรเพื่อสิ่งใหม่ที่ดีกว่า ธุรกิจ การเมืองจะเปลี่ยนขั้ว คนในเครื่องแบบจะได้มองข้ามยศ ตำแหน่งและหาคนจริงใจมาร่วมงาน ตลอดวันเหมาะกับการค้าขาย สินค้าทั้งขายตรงๆ หรือขายออนไลน์ ยิ่งทำเองยิ่งได้ บริวารติดลบ สุขภาพอดนอนบ่อยครั้ง ตกงานปุบปับ โยกย้ายงานยิ่งไกลบ้านยิ่งดี มีลาภลอยจากคนใกล้ๆ อายุไล่กัน ความฝันทักเตือนเรื่องการเจ็บป่วยของคนในบ้าน
คนโสดเนื้อหอม แต่คุณมีโอกาสเลือกน้อย รักต่างวัยดูชื่นมื่นแต่ก็มากด้วยปัญหารอบๆ ตัว วันนี้ ขอความรัก ขอแต่งงานบอกกันตรงๆ สร้างเซอร์ไพรส์อาจดูไม่จริงใจเท่าวาจาตรงไปตรงมา อยากง้อใครยังไม่สมหวัง พ่อแม่ลูกติดระวังเสน่ห์แรงแต่เป็นการสร้างปัญหา
คนเกิดวันพุธ
อย่าเสียสละทุกเรื่องให้คนรอบตัว วันนี้เตรียมสู้ เตรียมไฟต์ อย่าเสียพื้นที่หรือโอกาสของตัวเองให้กับคนอื่น อย่าเป็นคนอะไรก็ได้ และขอให้ใช้รอยยิ้มกับเสียหัวเราะนำทาง คนจะเข้ามาหา สร้างมิตรภาพและเครือข่ายที่ดีได้ง่ายๆ การใช้จ่ายสบายๆ เก็บออมหรือลงทุนตามประสงค์ แต่ตลาดต่างแดนไม่โดดเด่นมากนัก ที่อยู่อาศัยให้โชคลาภ นัดคุยงานที่บ้าน ใช้บ้านเป็นออฟฟิศจะโชคดี อย่าออกจากบ้านยามวิกาล อาจมีเคราะห์
คนไกลสายตาต้องทำใจ มีคนแพ้ระยะทาง และมีบางคู่ได้รีเทิร์นกัลบมาคุยกัน วันนี้เหมาะสมจะขอโทษ สิ่งค้างคา ไม่เข้าใจคุยกันดีๆ จะได้รับคำตอบ ผู้ใหญ่จะเปิดทางให้คู่แฟนป้ายแดงได้คบหาดูใจในระยะสายตามากยิ่งขึ้น เสริมเสน่ห์คนโสด ทำบุญกับคนพิการ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
นักลงทุนระมัดระวังข้อดี ข้อเสียที่ซ่อนอยู่ ทำให้คุณต้องจ่ายมาก หรือเสียเปรียบคู่ค้า วันนี้เน้นเดินตามกระแสตลาด ใครทำอะไรทำด้วย เข้าไปมีส่วนร่วมแย่งส่วนแบ่ง ธุรกิจอาจขยายเพราะมีคนสนใจลงทุนร่วมหุ้น จับมือเป็นคู่ค้า การทำงานระยะสั้นๆ จะได้สัญญาระยะยาวที่น่าพอใจ ระมัดระวังอุบัติเหตุภายในบ้าน หรือบาดเจ็บจากการทำงาน ยานพาหนะให้ลาภ การเดินทางระวังคนพาล คนแปลกหน้าจะให้ทุกข์
ทายาทที่ไม่ได้คาดหวังจะเข้ามาในครอบครัว หรือการเปิดตัวเขยสะใภ้ใหม่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า อยู่ก่อนแต่งมีคนแยกทาง และมีส่วนน้อยได้ไปต่อ คู่แทรกเข้ามาง่ายเพราะความใกล้ชิด สุขภาพของคนรักหรือของตัวคุณเองอาจเป็นอุปสรรคในการลุ้นทายาทคนใหม่
คนเกิดวันศุกร์
เรื่องไม่เป็นเรื่องค่อนข้างจริงจัง คุยเล่นๆ อาจได้งานได้เงินแบบฟลุกๆ ตัวสำรอง จ๊อบเสริมจะเป็นตัวจริง ค้าขายที่เป็นงานเสริมอาจโอนเปลี่ยนเป็นงานหลัก มีดวงโยกย้ายงานไปยังสายงานใหม่ๆ งานสายบริการ หรือเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากให้ระวังคดีความ ซื้อกระเป่าสะพายใหม่ เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์หรือฟิล์มกันรอยโทรศัพท์ช่วงนี้ ช่วยหนุนการเงินลื่นไหลไม่ขาด สุขภาพคนอายุน้อยในบ้าน หลาน ลูก จะไม่สบาย ทำบุญหนังสือสวดมนต์จะดี
อย่าให้ใครพูดเยอะ ความสัมพันธ์จงมั่นใจกันทั้งสองฝ่าย ยิ่งฟังคนอื่นยิ่งทะเลาะมีปากเสียง คนโสดอาจยิ้มได้เพราะมีคนบางคนมาหาบ่อยๆ มาให้เห็นหน้าหรือมีขนม มีของฝากไม่ขาดมือ เพศทางเลือกมีคนกลับมาหา อย่าใจอ่อนไวเกินไปได้เวลาเล่นตัววางฟอร์มบ้างแล้ว
คนเกิดวันเสาร์
ยุ่งจนลืมเวลา นาฬิกาของคุณอาจมีเวลามากกว่าคนอื่น เป็นวันที่อยู่กับตัวเองและงานตรงหน้า ระวังลืมนัดหมายที่เปลี่ยนแปลงทำให้กระทบตารางเรื่องอื่นๆ ตกงานลุ้นงานใหม่ที่สมัครเอง โดยเฉพาะช่องทางวอล์กอินจะดีกับดวง การค้ายอมติดลบเพื่อสร้างฐานใหม่ๆ การลงทุนไกลบ้าน ตลาดเก็งกำไรเหมาะสมกับดวง จ่ายเงินกับของมันต้องมี จะมีโชคจากผู้ใหญ่ในบ้าน มรดก ของเก่าเก้บมีค่าที่ส่งต่อกันในครอบครัวจะเกิดขึ้น
อยู่ไกลๆ จะส่งข่าวมาหา ส่วนคนใกล้ๆอาจเหมือนใจไปที่อื่น สถานะแฟนดูไม่แน่นอน แม้แต่งงานแล้ว คนรักค่อนข้างใจลอย ถ้ามีเรื่องเครียด อาจยังไม่พร้อมคุยแต่ให้ระวังคู่แทรกเอาไว้บ้าง คนโสดมีลุ้นออดกเดตช่วงวันหยุด เสริมดวงความรักทำบุญกับเด็กกำพร้าจะปังเวอร์
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **