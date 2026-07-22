เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
เหนื่อยมานานจะเบาลง สัปดาห์นี้ค่อยๆ สะสางงานเก่า รับงานใหม่แบบเป็นระบบ คุณจะได้รื้อระบบเก่าใช้วิธีใหม่ทำงาน เรียนให้จึ้งกว่าเดิม ยานพาหนะเกเรบ่อย อยากเปลี่ยนแต่ซ่อมรัวๆ ไปก่อนจะดีกับดวงมากกว่า คนใกล้ตัวจะไม่สบาย วางภาระส่วนตัวเพื่อดูแลคนในบ้าน โชคลาภมาจากคนอายุน้อยหรือคนในเครื่องแบบที่สนิทมานาน หาโอกาสทำบุญด้วยอาหารเมนูสัตว์ปีก สิ่งติดขัดจะเบาบางลง
ชัดเจนแต่ไม่เปิดเผยตัวมาก คนโสดมักมีคนพิเศษ มีคนในใจ คุณจะอมยิ้มได้เพราะสถานะหัวใจที่พัฒนาดีขึ้น โดนบอกรักหรือขอเป็นแฟนในไม่ช้านี้ เตรียมให้คำตอบอย่ามัวแต่ใจลอย เพศทางเลือก มีคนหลอกมากกว่าจริงใจ หย่าร้างจบไวกว่าที่คิด คนโสดมักแอบรักคนอื่น
คนเกิดวันจันทร์
ความพยายามกำลังจะสำเร็จผล งานเล็กน้อย งานใหญ่อยู่ตรงหน้า เลทบ้างช้าบ้างค่อยเป็นไป ตกงานจะได้งานใหม่ แต่คุณอาจไม่หยุดเท่านั้น ทุกโอกาสที่เข้ามาต้องรับเอาไว้พิจารณาต่อไป ค้าขายดีกับกิจการที่ทำเองหรือทำในครอบครัว ใช้บ้านเป็นออฟฟิศเป็นฐานทัพในการทำงานจะทำให้ได้เงินดี ระวังโดนโกง ผลประโยชน์ที่มีคนเกี่ยวข้องจำนวนมาก ยังต้องระมัดระวังทุกการรับจ่ายและลงทุน เสริมดวงช่วงนี้พยายามเปลี่ยนทรงผมบ่อยๆ ในทุกวัน
มีอิสระที่จะให้คำตอบตัวเอง แต่คนโสดมักปะทะกับคนมีเจ้าของ แอบอกหักเงียบๆ ยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้น งานที่ทำในยามวิกาล หรือการเรียนในที่ใหม่ มักทำให้พบคนน่าสนใจ อย่าออกตัวแรงเพราะเขาอาจมีคนรู้ใจแล้ว อยากง้อใครวันนี้คือเวลาของคุณแล้ว
คนเกิดวันอังคาร
เป็นช่วงที่เหมาะสมจะทำงานกับครอบครัว ญาติ เพื่อนที่เรียนมาด้วยกัน คำชักชวนเก็บไว้พิจารณา ทั้งเชิงทำเต็มตัวหรือช่วยเหลืองานบางส่วน จะปังกว่าสิ่งที่คุณทำอยู่อย่างเดียว วันนี้ตีกรอบให้ตัวเอง อย่าเอาเรื่องนอกเหนือความรับผิดชอบมาดูแล อาจเดือดร้อน การเงินเด่นช่วงบ่าย โดยเฉพาะเงินนอกระบบ รับรู้กันไม่กี่คน และการค้าขายที่เน้นเงินสดรายวัน สุขภาพ กระดูกกล้ามเนื้อ ออฟฟิศซินโดรมจะถามหาอย่างแรง เสี่ยงโชคมีได้มีเสียพอชื่นใจ
รู้ใจตัวเองอาจช้าเกินไป หรือคุณอาจต้องรอเป้าหมายกลับมาอีกครั้ง ระยะทางคืออุปสรรคของความสัมพันธ์ของชาววันอังคารหลายคู่ช่วงนี้ หรือระยะห่างของวัยอาจปะทะปากเสียงกันง่ายๆ หมั้นหมาย ขอความรักต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยเปิดทางก่อนถามเจ้าตัว คนรักจะไม่สบาย คนแต่งงานแล้ว ช่วงนี้ให้เวลากับครอบครัวมากกว่าเรื่องส่วนตัวของตัวเอง
คนเกิดวันพุธ
อย่ารีบร้อน คุณจะได้ลงสนามในสิ่งที่ไม่ได้สนใจ หรือไม่ถนัด การเรียนและการทำงาน อะไรใหม่ๆ จะเกิดขึ้น และมันจะทำให้คุณมีสกิลที่คนอื่นตามหา ของหายไม่ได้คืน เข้าไปในที่ที่มีคนหมู่มาก ระวังอุบัติเหตุ ลูกหลง การเงินวันนี้เงินเก่าๆ จะได้คืน หรือถึงเวลาเรียกผลประโยชน์ที่คุณควรจะได้รับ ยานพาหนะการเดินทางนำโชคมาจากทางไกล ทำบุญด้วยขนมหวานและผลไม้ เสริมดวงคนเมตตาและการแข่งขันที่คุณต้องลงสนามได้อย่างดี
เรียนรู้กับความผิดหวัง อกหัก โดนเทจะเกิดขึ้น ทั้งรู้ตัวและไม่ทันตั้งตัว เพื่อนยังเป็นเซฟโซน แต่อย่าเล่าทุกเรื่องให้กับเพื่อนได้รับฟัง ต้องเก็บเอาไว้บ้าง คนมีคู่แล้ว เรื่องเล็กๆ จากคนข้างกายทำให้คุณยิ้มได้ มีกำลังใจเรียนและทำงานได้ทั้งวัน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ถึงเวลาเป็นโซนนิ่งกับเรื่องรอบตัว ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนออกตัว เคลื่อนไหวอะไรมาก แต่ตั้งรับอย่างมีระบบ มีคนมองคุณเป็นไอดอลเป็นต้นแบบ อยากเป็นหมือนคุณ ไม่ต้องเกร็ง ยศตำแหน่งบางเรื่อง ถ้าไม่ไหว อย่าฝืน การปฏิเสธอาจดีกับใจมากกว่า ค้าขายอาจโดนคนใกล้ชิดเอาเปรียบ ธุรกรรมที่มีปัญหา ติดขัดเรื่องเอกสาร โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เจ็บป่วยได้แบกร่างไปทำงาน วันหยุดจะโดนตามงานหรือสอบถามเรื่องจุกจิก งดเสี่ยงโชค
รักใครต้องอดทนมากๆ อุปสรรคมักเป็นสายตาของคนนอกที่ชอบติชม มองความสัมพันธ์จากระยะไกลแบบอยากมีส่วนร่วม เรื่องความไว้วางใจไม่มีปัญหา คนแต่งงานแล้ว มีโอกาสย้ายบ้าน ย้ายงาน หรือลาออก เพื่อเตรียมดูแลครอบครัว แต่ต้องคิดให้ดีๆ จะได้สบายใจทั้งสองฝ่าย
คนเกิดวันศุกร์
เรื่องส่วนตัวมักกลายเป็นประเด็นส่วนรวม คนธรรมดาอาจเป็นบุคคลสาธารณะ ต้องระวังตัวมากขึ้น อาจอึดอัด แต่คุณจะได้เฉิดฉายด้วยความสำเร็จในตัวเอง ระวังของมีค่าหายและไม่ได้คืน การสอบแข่งขันไม่ค่อยสมหวัง ลุ้นงานใหม่ยังต่อรองไม่ลงตัวเรื่องผลประโยชน์ รวมทั้งธุรกิจที่มีคนไม่ยอมขยับ ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้ข้อตกลงนั้นล่าช้า สุขภาพกินยาหาหมอบ่อยๆ โดยรวมไม่ป่วยหนัก เพียงแต่สิ่งเดิมๆรุมเร้า
ความสัมพันธ์อาจแพ้ระยะทางหรือแพ้คนใกล้ชิด มีความอ่อนไหวกับคำพูด แพ้ทางคนดูแลดี มีเวลาให้ ความรักของเพศทางเลือกเด่นชัด แต่มีคู่แข่งทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศ ชวนสับสนไปหมด คนมีครอบครัวแล้ว เรื่องไม่เข้าใจกันยังต้องเว้นระยะ ยิ่งพูดเหมือนยิ่งแก้ตัว
คนเกิดวันเสาร์
ความตั้งใจจะสำเร็จแม้เป็นเรื่องเล็กๆ แต่มีคนเล็งเห็น อุปสรรควันนี้อยู่ที่มุมมองของตัวเอง คุณจะได้ควบงานหลายหน้าที่ ทำหลายตำแหน่ง ใครโดนทาบทามโยกย้าย อยู่จุดเดิมจะสบายใจมากกว่า ค้าขายรายได้ดีกับตลาดเก่าๆ สินค้าเดิมเน้นรักษามาตรฐาน ทำบุญด้วยเครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอน โอกาสและการเงินจะลื่นไหลเปิดทาง อย่าให้ไฟในบ้านดับ หลอดขาด นาฬิกาไม่เดินแรงสนับสนุนและกำลังของบริวารจะแผ่วเบา
โชคลาภอยู่กับคนอกหัก คนโสด คุณอาจยิ้มได้เพราะโอกาส โชคที่มาชดเชยเรื่องหัวใจว่างๆ ของตัวเอง ส่วนคนมีคู่ มีคนผิดนัด มีคนมาไม่ตรงเวลา โกรธกันได้แต่อย่านาน เพราะมีหลายเรื่องที่คุณทั้งสองต้องช่วยกันคิดจัดการอีกมาก
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