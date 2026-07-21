เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
อย่าหันหลังในสิ่งที่คุณตั้งใจ ยิ้มเอาไว้ก่อน เปิดทางเบิกทางให้คนสนับสนุนโดยง่าย เล่นไม้อ่อนไม่ได้แปลว่ายอมแพ้หรืออ่อนข้อ แต่เป็นนิมิตหมายที่ดีในการทำอะไรใหม่ๆ หรือแก้ไขปัญหาในวันนี้ได้อย่างปัง จบใหม่จะได้งาน คนไร้ประสบการณ์จะได้โอกาส แต่คนเก็บชั่วโมงบินมาเยอะ จะมีบททดสอบก่อนความสำเร็จจะมาถึง ใช่จ่ายแบบประคับประคองให้ถึงสิ้นเดือน การลงทุนเลือกเอาที่ถนัด อย่าใจดีให้ใครยืมเงินหรือของมีค่า มักไม่ได้คืน
เอะอะมีคนชวนทะเลาะ หลีกเลี่ยงการมีปากเสียงกับคนข้างกาย ไม่มีอะไรที่เข้ามากระทบครอบครัวของคุณได้ เพราะเป็นเรื่องเท็จ อยู่กินมานานถึงเวลาทำให้ถูกต้อง จดทะเบียนสมรส พาเข้าไปกราบพ่อแม่หรือเปิดตัวเป็นทางการ คนโดนทิ้งยังทำใจไม่ค่อยได้ แต่พยายามไหว
คนเกิดวันจันทร์
งานมีการแก้ไขเล็กๆ น้อยๆ แต่ยังเปิดกว้างกับความคิดเห็น คนที่เคยปฏิเสธคุณจะได้นั่งเสียดาย มีโอกาสเล่นตัว ต่อรอง เรียกค่าเหนื่อยได้แบบคุ้มค่าแต่ห้ามใจอ่อน คนธรรมดาจะเริ่มมีชื่อเสียง เริ่มยืนในแสงไฟ ค้าขายเด่นกับอาชีพเสริม งานที่ทำด้วยตัวเองคนเดียวหรือมีคนช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย ใช้เงินต้องวางแผน โยกเงินก้อนจากเรื่องหนึ่งไปสู่เรื่องหนึ่ง ตกงานจะได้งานใหม่ปุบปับ สุขภาพคนในบ้านเพศชายจะป่วยไม่สบาย ลาภลอยมีลุ้นจากทางไกล
ขาดเหลืออะไรคนข้างกายพร้อมสนับสนุน เป็นข้อได้เปรียบของสถานะแฟนหรือคนที่มีคนพิเศษรู้กันเข้าใจกันดี แต่ยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์มากนัก วัยเรียน อยู่ให้ห่างรักใหม่ที่เป็นของแถมมากับที่เรียนใหม่ๆ คนแต่งงานแล้ว มีของแทนใจเกินคาดจากคนรัก
คนเกิดวันอังคาร
หัวร้อนต้องรีบใจร่มๆ ยิ่งอารมณ์ร้อน ก้าวร้าว ห้วน ทุกอย่างจะติดลบทันที ทำอะไรดีๆ มานาน จะโดนลบออกจากภาพจำของคนอื่น มีหลายสิ่งพร้อมเข้าปะทะ ใจเย็นเท่านั้นทำให้คุณรอด โดดเด่นในการสอบแข่งขัน ลุ้นงานใหม่ ธุรกิจใหม่ หรือการสัมภาษณ์ เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ เปลี่ยนทรงผม ทำแว่นตาใหม่ ช่วยกระตุ้นการเงินให้ลื่นไหล แต่การลงทุนเน้นตลาดเก่าที่คุ้นเคยปลอดภัยที่สุด จะมีคนพยายามมาขอซื้อสิ่งที่คุณไม่ได้อยากขาย ห้ามใจอ่อนเด็ดขาด
คนเก่าอยากคุย คนใหม่อยากลองเปิดใจ ใครกำลังโสดอาจมีปัญหาเล็กน้อย อุปสรรคเล็กๆ เรื่องความรัก อยู่ที่มุมมอง ทะเลาะกันบ่อย แต่หาเวลาสะสางกันได้ไม่ยากเกินไป มีลุ้นออกเดตสำหรับคู่รักป้ายแดง และคนข้างกายที่ไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันมานานมากแล้ว
คนเกิดวันพุธ
อย่าอ่อม อย่าแผ่ว ถึงเวลาอดนอนลุยเรื่องที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจอีกครั้ง งานช่วงนี้ไม่วุ่นวายเท่าเรื่องส่วนตัว ควงหลายหน้าที่ ตำแหน่ง อาจได้ลางานเพื่อทำธุระทางบ้าน มีดวงไปงานมงคลยิ่งไปยิ่งดี ต่อการเรียน การงานและสุขภาพ เจ้านายคาดหวังสูง บริวารสนับสนุนได้บางส่วน ตกงานจะได้งานใหม่จากคนแนะนำ ทาบทาม มากกว่าสมัครด้วยตัวเอง ระมัดระวังอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับการทำงาน เลือดตกยางออกได้พักยาวๆ มีลาภลอยจากคนสูงวัยกว่า
รักต่างวัยมีปัญหา มักต้องตามใจคนสูงวัยกว่า ให้ระวังปัญหาเก่าๆ เรื้อรังในครอบครัว คนรักเก่ามีลุ้นสมหวังรีเทิร์นหากใครคนนั้นยังโสด มีเปอร์เซนต์สูงมากๆ เพศทางเลือกคุณมีโอกาสต่อรองหัวใจ แต่ยังเจ็บยังเสียความรู้สึกกับครั้งเก่า เสริมเสน่ห์วันนี้ กินอาหารเมนูสัตว์ปีกจะดี
คนเกิดวันพฤหัสบดี
รู้อะไรไม่จำเป็นต้องพูด ความเงียบทำให้คุณผ่านได้ทุกอุปสรรค แพ้ชนะไม่สำคัญ สิ่งที่คุณกำลังพยายามอยู่นั้น เกมหลังบ้าน เจรจาคุยทางอ้อม ย่อมได้ความสำเร็จมากกว่า จะเริ่มมีชื่อเสียงจากไอเดีย ความคิดจะมีค่า อย่าพูดทุกเรื่องที่คุณรู้ แต่เก็บเอาไว้เป็นความสามารถพิเศษ คนในเครื่องแบบจะเสียเรื่องเงินเพราะความไว้วางใจ ใช้จ่ายสบายๆ รายวัน การลงทุนไม่ปังเท่าไร ระมัดระวังการสะดุดหกล้มในที่สาธารณะ เสื้อผ้าและของใช้โทนขาว ครีม ส้ม นำโชค
อยู่นิ่งๆ แต่ใจไม่อยู่กับตัว คนโสดเหมือนปกติ แต่แอบคิดถึงคนที่พบเจอกันไม่นาน หรือคนที่หายหน้าไปนานแล้ว เสน่ห์ไม่ทำงานแรงนัก แต่คนที่คุยกันมานานอาจขยับสถานะในเร็ววันนี้ สุขภาพของคนรักต้องใส่ใจ ลุ้นทายาทใหม่ สมหวังในเร็ววัน มีคนกำลังคิดถึงชาวพฤหัส
คนเกิดวันศุกร์
บางสิ่งกำลังมุ่งสู่ความสำเร็จ แต่อาจไม่ใช่ทุกเรื่องที่คุณคาดหวัง หรือในวิธีที่คุณอยากได้ มีดวงเดินทางไกลบ้าน ยิ่งไกลยิ่งดี อยู่นิ่งๆ จะเสียเปรียบคนอื่น คนมาทีหลังจะแซงหน้าคนมาก่อน ค้าขายห้ามมองข้ามคลื่นลูกใหม่แม้อยู่ในตลาดเดิม คดีความกำลังจะจบ อสังหาริมทรัพย์มีดวงโอนเปลี่ยนเจ้าของ ใช้เงินเก่งกับภาษีสังคมและของมันต้องมี สุขภาพ วันนี้กรดไหลย้อน โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารจะเข้ามารบกวนง่ายๆ เสี่ยงโชคต้องเล่นตามคนอื่น
มีข่าวมงคลของคนเคยรัก คนเก่า อย่าคุยจะเสียหายถึงภาพลักษณ์ หรือใครบางคนอาจเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ เพราะข่าวลือที่ไม่เป็นจริง คำพูดของคนรักเก่าที่ลดเครดิตสถานะหัวใจ เลิกรา แต่ทางพฤตินัยยังไม่ตัดขาด พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณกำลังมีคนมาชอบ วัยอาจห่างกันไม่มาก ดีต่อใจและคนข้างกายหรือเคยผ่านเรื่องดีร้ายมาก่อนคล้ายๆ กัน ใครบางคนแพ้ระยะทาง
คนเกิดวันเสาร์
มีดวงป่วย ทั้งจริงจัง ไปหาหมอ พักอยู่บ้าน หรือป่วยปลอมเพื่อไปทำเรื่องอื่น เป็นวันสบายๆ ของชาววันเสาร์ในการทำงานและเรียนหนังสือ เน้นลุยคนเดียว รู้คนเดียว ไม่จำเป็นต้องแคร์บริวารหรือเพื่อนร่วมทีม วันนี้คือวันเฉิดฉายของคุณ ที่ต้องให้เครดิตตัวเองแบบไม่รู้สึกผิด ทำบุญด้วยอาหารเมนูไข่ การเงินและแรงสนับสนุนจะดีขึ้น มักเจอของย้อมแมว บางเรื่องไม่ต้องรีบควักจ่าย เดี๋ยวจะมีปัญหา ความฝัน ลางบอกเหตุทักเตือนคนสนิทที่กำลังเอาเปรียบคุณอยู่
อาจได้ใช้เวลากับคนที่ชอบแบบปุบปับ ไม่ได้นัดเดต แต่ก็เหมือนไปไหนกันสองคนหรือมีคนไปด้วยเล็กน้อยพอเป็นพิธี คนหมั้นหมายอาจเตรียมงานแต่งไวขึ้น บางบ้านแพ้ทางสินสอดที่สูงเกินไป คนหม้ายเริ่มต้นใหม่ยังไม่สดใส คนโสด เพื่อนร่วมทาง ร่วมออฟฟิศเข้ามาตกหัวใจ
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