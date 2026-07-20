เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
มีโอกาสเล็กๆ จากสิ่งที่เคยผิดพลาด เรื่องเก่าที่คุณทำค้างเอาไว้ เคยโดนปฏิเสธกำลังจะกลับมาเฉิดฉาย ค้าขายซื้อมาขายไป จะปังกว่าผลิตเองทั้งหมด มนุษย์เงินเดือนระมัดระวังการเปย์เพลินจนติดลบ วันนี้ลั้นลา พรุ่งนี้ยืมเพื่อน นักลงทุนมีโอกาสกับตลาดไม่คุ้นเคย และการเก็บออมระยะยาวยังราบรื่น มีลาภลอยที่ไม่ได้ใส่ใจ ได้แต่นั่งเสียดายย้อนหลัง ทำบุญเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม เสริมดวงคนเมตตาและการแข่งขัน อย่าออกจากบ้านยามวิกาลหรือไปไหนคนเดียว
อะไรที่เกิดอาจเป็นเรื่องเข้าใจผิด คุณจะชื่นมื่นเพราะมีคนกลับมาหา มักเป็นคนที่เลิกคาดหวังเลิกคิดถึงไปนานแล้ว อย่าใจฟูเกินเบอร์ กรี๊ดเพียงในใจเพราะ ณ ตอนนี้เหมาะเพียงสถานะเพื่อน ส่วนคนมีคู่ ทายาทที่ไม่ได้คาดหวัง จะเข้ามาเป็นข่าวดีในครอบครัวเร็ววันนี้
คนเกิดวันจันทร์
อะไรเกิดจากความผิดพลาด คุณจะพลิกเกมเก่ง งานนอกสายเรียนหลัก สิ่งที่เรียนรู้ใหม่คุณกำลังเหนื่อยกับความพยายาม แต่มันจะดีในวันข้างหน้า ฟรีแลนซ์หรือฝึกงาน อาจได้บรรจุไวก่อนกำหนด หากินหลายอาชีพ จะโดนแย่งลูกค้า งานกับคนในเครื่องแบบติดลบ ยานพาหนะกำลังจะให้โชคลาภ ทำบุญด้วยอาหารเมนูไข่ คุณจะโชคดี ความเชื่อ มาพร้อมความสามารถ จะสอบ ลงสนามแข่งขัน ลุ้นงานสำคัญ ถึงเวลาไหว้พระขอพรในสิ่งที่คุณเชื่อมั่น
มีของฝากแต่ยังไม่พบหน้า งอนต่อได้แต่อย่านาน เพราะสถานะแฟนหรือคนแต่งงานกันใหม่ๆ กำลังจะมีปัญหาเพราะมีคนพยายามคั่นกลาง คนโสด หาโอกาสไปช่วยงานมงคลของคนรู้จัก จะเป็นการปรับเสริมดวงเสน่ห์ของคุณไปในตัว รักเก่าไม่รีเทิร์น แต่เจอคนใหม่คล้ายคนเดิม
คนเกิดวันอังคาร
มีอะไรคุยตรงๆ งานที่ไม่เข้าใจ การเรียนที่ตามไม่ทัน ช่วงสองสามวันนี้ต้องรีบสะสางโดยด่วน คนในเครื่องแบบจะเดือดร้อนเพราะเรื่องส่วนตัว คนในแสงไฟระวังให้มาก มีคนสนใจเรื่องของคุณมากกว่าผลงาน การค้าเฮงกับการแนะนำปากต่อปาก การตลาดแบบเก่าๆ ทำให้ธุรกิจค่อยๆ ขยาย ระมัดระวังอุบัติเหตุจากของมีน้ำหนักหล่นทับ หรืออุบัติเหตุทางเท้า สุขภาพเกี่ยวกับระบบหายใจ ภูมิแพ้กำลังอ่อนแอ มีแนวโน้มจะกำเริบได้
สุขใจกับคำตอบรับที่รอคอย มีคนผิดหวัง มีคนชื่นมื่น แต่เหมือนชาววันอังคารเตรียมใจเอาไว้บ้างแล้ว คนตกงาน สอบไม่ผ่าน มีลุ้นรักครั้งใหม่ที่เกินคาดหมาย ความต่างสถานะ อาจเป็นปากเสียงของคู่รักบางคู่ จะมีโอกาสเจอคนที่สนใจ หรือเข้าไปถามไปสารภาพรักกันตรงๆ
คนเกิดวันพุธ
เพลงโปรดฟังบ่อยๆ แบ่งเพลย์ลิสต์โปรดให้คนอื่นฟังด้วย จะเป็นการส่งต่อพลังงานบวกดีๆ กับเพื่อนร่วมงานและคนรอบตัว ธุระด่วนอาจเป็นการโกหก ไม่ด่วนจริง คนธรรมดาจะได้ยืนในแสงไฟ งานใหม่ไม่โดนใจอย่างที่คิด งานเก่าๆ ยังต้องแก้ไขให้ถูกต้อง เรียนเด่นกับการเริ่มต้นใหม่ ที่ใหม่ การเงินสบายๆ ใช้ตามใจแต่ไม่ค่อยเหมาะจะลงทุน สว่างในเชิงเก็บออมเท่านั้น หาเช้ากินค่ำ มีเสน่ห์กับธุรกิจที่รับช่วงต่อกับคนในบ้าน ร้านค้า แผงลอย ทำเลสวยๆ จะเป็นของคุณ สังหาริมทรัพย์ให้โชคลาภ ของหายไม่ได้คืน
ทะเลาะกันบ่อยงอนกันเก่ง ความรักไม่ติดลบ แต่กวนใจกันไปชื่นมั่นกันไปตามประสา อย่าพูดกันเยอะ ยิ่งพูดยิ่งไม่เข้าใจ ด้านคนโสดมีรักต่างวัยหรือคนอกหักเข้ามาทักทายบ่อยๆ เพศทางเลือก อย่าดีใจกับคนที่เข้ามา มากด้วยผลประโยชน์มากกว่าจริงใจ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ของหายได้คืน มีโอกาสแก้ตัว อธิบาย แถลงข่าวในสิ่งที่ผิดพลาด แต่ไม่เด่นในเรื่องลุ้นและการแข่งขัน ทำอะไรไปแล้ว อย่าร้อนใจในผลที่จะตอบรับ นั่งเป่าเล็บ แต่งหน้ารอ สวยหล่อดีที่สุด มนุษย์เงินเดือนมีดวงลาออกแบบเป็นเจ้านายตัวเอง วางแผนได้ตามใจคิด การใช้จ่ายจะเสียเงินกับบ้าน ที่อยู่อาศัย ทำบุญด้วยน้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำ ของใช้มือสองช่วยหนุนดวงคนสนับสนุนและเรื่องของสุขภาพให้ดีมากขึ้น
อย่าหายไปไหนนานมีคนคิดถึง เพียงแต่คนเหล่านั้นวางฟอร์มมากเกินไป มักตอบคำถามไม่ตรงกับใจตัวเองหรือแกล้งไม่พูดถึง ทั้งๆ ที่เสียงในหัวตะโกนเวอร์ รักในที่ทำงานดูอันตราย คนโสดสบายๆ กับคนรอบตัวแต่ไม่โดนใจ แต่งงานแล้ว บางเรื่องให้คนรักช่วยคิดดีที่สุด
คนเกิดวันศุกร์
หายหน้าจะกลับมา รีเทิร์นในทุกเรื่องให้ชื่นใจ แต่มักมีปัญหามาด้วยทั้งเรื่องรอบตัวหรือบุคคล วันนี้เหมาะจะหยิบจับหลายสิ่งพร้อมกัน ตลาดการค้าขาย รอเจ้าสัวเจ้าของกิจการไปลุยด้วยตัวเอง จะโดดเด่นกว่าให้บริวารดำเนินการ หางานประจำมีคู่แข่งที่อายุน้อยกว่า การเงินเหมาะจะเปิดบัญชี ลงทุนในสิ่งที่สนใจหรือเปิดการเจรจาเรื่องสำคัญๆ ติดขัดอะไร ระมัดระวังจะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย การฟ้องร้องแบบไม่ทนตั้งตัว จะเสียเงินให้กับความเชื่อสิ่งเคารพ
มีคนเลิกรากันกับสมัครใจทั้งสองฝ่าย จากกันด้วยดี และมีดอกาสที่จะมีคนใหม่หน้าเก่าๆ เข้ามาต่อแถวจีบชาววันศุกร์ทันที มีโอกาสโดนทำเสน่ห์ คนเล่นของ มนต์ดำ กับความรักที่ไม่ได้ดั่งใจ จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับความเชื่อเหล่านั้น รักข้างเดียว มีคนใกล้สมหวังแต่ต้องอดทน
คนเกิดวันเสาร์
เป็นคนกลางของคนหลายฝ่าย แต่ทุกเรื่องที่กำลังวุ่นวายจะผ่านไปได้ด้วยดี วันนี้โอกาสมาพร้อมกับปัญหา ถ้าคุณแก้ไขได้โชคเหล่านั้นจะตกเป็นของคุณ ไม่เหมาะจะเดินทางไกล จะมีคนขอความช่วยเหลือที่ปฏิเสธยาก การลงทุนเรื่องเก่า ของใกล้ตัว สิ่งที่ถนัดนั้นปลอดภัย คำพูดไม่ชัดเจน อาจทำให้เสียผลประโยชน์ทางการค้า ค้าขายอะไรมักได้กำไรจากเรื่องนอกสายตา สุขภาพระบบหัวใจ กระดูก ระบบประสาทพร้อมจะเจ็บป่วย ต้องใส่ใจมากๆ
ส่วนความเลิฟ ไม่สบายใจจะชัดเจน เบาใจมากขึ้น ส่วนคนผิดหวังมักจะเก็บตัว พยายามทำตัวปกติ ความรักวันนี้ดีกับสถานะแฟน และคนที่มีคนในใจอยู่แล้ว สุขภาพจิตใจของคนมีคู่แต่งงานต้องเข้มแข็งมากๆ ข่าวลือ เรื่องเก่าๆ มักทำให้เข้าใจกันผิดโดยง่ายมากๆ
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