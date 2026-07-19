เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
สิ่งที่ดูเหมือนมองไม่เห็น ไม่รู่จักไม่ใช่ว่าไม่มี อะไรยอมได้ ถอยได้คุณอาจต้องเก็บมาพิจารณาในวันหน้า อาจไม่ใช่โอกาสทอง แต่สะสมข้อมูล และเตรียมออกตัวทีหลังจะปังกว่า งานยังไม่มีลุ้นที่ใหม่ มีลุ้นเพียงตำแหน่งใหม่ในที่เดิม การใช้จ่ายเกินงบ ยืมเพื่อน หรือหมุนเครดิตตัวเองอยู่บ้าง ยานพาหนะให้โชคลาภ แต่การซื้อขายของมีค่ายังโดนต่อรองราคาสูงมาก จ่ายเงินซ่อมบ้าน ทำบุญค่าน้ำไฟวัด ชำระหนี้สงฆ์ หนุนดวงสุขภาพและการต่อรอง
คนรักช่างใส่ใจ คนโสดยิ้มได้กับคนโปรดที่แสนพิเศษ ดูแลกันระยะไกล แม้ไม่เคยบอกรักหรือแสดงความรู้สึกให้รู้ อะไรที่ทำให้คุณคิดเยอะ ลองฟังใจตัวเอง แล้วคุณจะได้คำตอบกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ตรงหน้า ตั้งหน้าจอเป็นวิวทะเลหรือสถานที่ที่ชอบ ช่วยเสริมดวงเสน่ห์
คนเกิดวันจันทร์
มีคนคิดเยอะ มองข้ามจุดเล้กโฟกัสจุดใหญ่ คุณอาจยังไม่พร้อม แต่ถึงเวลากระโดดลงเพื่อหาประสบการณ์กับคนเก่งๆ งานประจำและจ๊อบเสริมแย่งเวลาพักผ่อน ต้นสัปดาห์นี้ สิ่งที่ค้างคำตอบมานานจะได้ฟังข่าวดี การเงินขยับขยายได้บ้าง รายรับเข้ามาด้วยความหลากหลาย ตกงานอาจโชคดีกับเรื่องลาภลอย สุขภาพ ไมเกรน ความดันโลหิต ไว้วางใจไม่ค่อยได้ หาโอกาสทำบุญกับคนปฏิบัติธรรม หรือนั่งสมาธิเจริญสติบ่อยๆ
อย่ามองข้ามคนใกล้ตัว รักแท้ คนจริงใจอาจอยู่ใกล้มากๆ และคอยให้กำลังใจคุณเสมอ แถมเก็บทรงเก่งมาก ด้านคนมีคู่เรื่องเล็กๆ ที่ทะเลาะกันจะได้รับคำอธิบาย มีโอกาส Deep talk กันบ่อยๆ ทุกอย่างยังโอเค คนรักเก่าจะให้ของมีค่า หรือส่งต่อให้ลูกหลานในความดูแล
คนเกิดวันอังคาร
ต้องยอมแลกเปลี่ยน เสียอย่างหนึ่งเพื่อรับอีกสิ่งหนึ่ง ทุนทรัพย์ในการทำงาน อาจต้องชะลอเอาไปใช้เรื่องอื่น ดึงหมุนเงินเก่ง เงินเก็บออมได้เพียงบางส่วน อย่าลงทุนกับเพื่อน ติดต่อสถาบันการเงินที่เปิดในวันหยุด คุณจะโชคดี การค้าตลาดใหม่ใกล้ตัวกำไรดี และกินกำไรในระยะยาว ระมัดระวังคนใกล้ตัวที่สนิท พวกเขาคิดด้านลบและอาจเสียมิตรในอนาคต ลาภโอกาสมาจากสัตว์สองเท้า
อยู่นิ่งๆ มักมีคนมาจีบ แต่หากวันนี้ลงสนามลุ้นรักกับใคร คุณยังเป็นรอง อยู่นอกสายตา หรือเป็นการคบซ้อนที่มีความลับและต้องแอบซ่อน อยู่กินมานานจะมีวันครบรอบ วางแผนเซอร์ไพรส์ให้อมยิ้มได้ คนหม้าย คนเลิกราบ่อย ช่วงนี้อยู่นิ่งๆ เพื่อให้ใจตัวเองพักฟื้นดีที่สุด
คนเกิดวันพุธ
อย่ายุ่งกับเรื่องร้อนใจของคนอื่น รับฟังได้ให้คำปรึกษาได้ แต่อย่าลงแรงหรือลงเงินช่วยเหลือ มีแนวโน้มจะเดือดร้อน อาชีพที่ลุยคนเดียว ช่วงนี้จรดปลายปี คุณมีโอกาสเฉิดฉายกับผลงานที่ทำด้วยตัวเอง ใครอยู่ไกลบ้าน โชคดีเรื่องการเงินและการลงทุน รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ สุขภาพ ระวังแพ้ยา อาหาร โรคกระเพาะ ฝันร้ายจะโชคดี
มีคนตกหลุมรักเพื่อนร่วมงาน ระวัง เว้นระยะแม้ใจจะคิด แต่ความห่างของตำแหน่ง เช่น เจ้านาย ลูกน้อง ยังไม่เหมาะสม หรือมนุษย์เงินเดือนบางคนจะตกงานเพราะความสัมพันธ์ ด้านคนโสด เพื่อนฝูงเยอะ เรื่องในครอบครัวมากมาย พวกคุณจะลืมเรื่องหาคนดูแลใจไปสักพัก
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ลองกินข้าวที่โต๊ะทำงาน หรือร่วมก๊วนอาหารกลางวันกับเพื่อนร่วมงาน เรื่องติดขัดจะมีทางออก ช่วงสัปดาห์นี้ เหมาะจะติดต่อราชการ สมัครงานกับหน่วยงานราชการ คุยธุรกิจกับคนในเครื่องแบบ จะได้รับความสำเร็จโดยง่าย การเงินใช้จ่ายรายวันไม่มีปัญหา แต่ภาระจำเป็นที่รออยู่ปลายเดือน ยังทำให้คุณต้องประหยัด ทำความสะอาดห้องนอนพ่อแม่บ่อยๆ การเงินจะขยับคล่องตัว ของเก่า ของมือสองกำลังให้คุณเรื่องรายรับ ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จะโชคดี
อยู่ไกลแต่ใจไม่มีปัญหา คนมีคู่ระยะทางทำอะไรไม่ได้ ส่วนคนโสด เจอคนน่าสนใจ เพราะสเน่ห์ทำงานดีเป็นพิเศษ ในต่างแดนหรือไกลบ้านเกิดตัวเอง เพศทางเลือก มีคนขอโอกาสหรือจูงมือไปจดทะเบียนสมรสในเร็วๆ นี้
คนเกิดวันศุกร์
ของหายได้คืน สิ่งที่หายไปนาน โดนปิดบัง สงสัย ไม่เข้าใจ ตั้งแต่วันนี้ไปจะมีวาระการเฉลยให้เข้าใจโดยง่าย การลงทุนกับคนในครอบครัว กิจการในบ้าน อย่ามองข้าม จะเข้าทางกับชาววันศุกร์ แม้ว่าจะดูน่าเบื่อไปบ้าง การเงินเด่นช่วงบ่าย ลงทุน ซื้อขาย เก็บออม เปิดบัญชีใหม่ ซื้อเสื้อผ้าหรือของใช้จะเฮง จ่ายเงินกับภาษีสังคมและความเชื่อ ทำบุญเกี่ยวกับคนป่วยติดเตียง ทำทานด้วยน้ำดื่ม เสริมดวงการแข่งขันและปรับดวงสุขภาพ
อินเลิฟ มีคนเสียอาการ แม้พยายามเก็บ แต่เป้าหมายย่อมจับทางคุณได้ ส่วนคนมีคู่ ระวังปากเสียง เพราะมีคนเข้ามาติดพันกับคนรักของคุณมากเกินไป บอกเลิก หย่าร้างยังไม่จบ ตกลงไม่ได้ หรือไม่ยอมปล่อยมือกันง่ายๆ ในเชิงนิตินัย
คนเกิดวันเสาร์
เพลงโปรดอย่าให้ขาด เปิดฟังบ้างเวลาเดินทางหรือเรียน ทำงานเพราะคุณกำลังจะโชคดี เหมาะจะใส่ใจบริวารมากกว่าหัวหน้า ลูกน้องจะแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าที่คิด หรือพวกเขาอาจได้โอกาสเติบโตแซงหน้ารุ่นพี่ การค้ากำไรไม่มาก แต่มีคนรู้จักคุณมากขึ้น ด้วยตลาดแบบออร์แกนิก กิจการที่มีปัญหาจะมีนายทุนเข้ามาเจรจาเร็วๆ นี้ อย่าปิดตัวเอง แล้วจะได้ไปต่อ ลงทุนในต่างแดนอาจติดลบอยู่บ้าง มีข่าวดีให้ยิ้มได้จากศัตรู คู่แข่งเก่าๆ
ความรักอยู่ในระยะปกปิด หรือเงียบๆ หากมีคู่ มันดูไม่หวือหวา อาจไม่มีอะไรมาเอาใจ แต่ยังตรงไปตรงมา ไม่มีใครเข้ามาเป็นตัวแถมแน่นอน คู่รักอาจเปิดตัวไม่ปังกับครอบครัว แต่หากคบมานานแล้ว จะโดนทาบทามให้เตรียมจัดงานมงคลหรือลงหลักปักฐานในไม่ช้านี้
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