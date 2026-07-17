เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 18 - 24 ก.ค. 2569

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
จะได้รับการยอมรับในสิ่งที่เคยเป็นสิ่งยากลำบากมาก่อนหรือทำไม่ถนัด การลงทุนเก่าๆ สมบัติ มรดกจะงอกเงย ได้ผลน่าพอใจ สัปดาห์นี้หยิบจับอะไรเน้นการต่อยอด ปัดฝุ่นของเดิม ของใหม่ๆ ติดลบ
การงาน โดนทดสอบด้วยความกดดัน เร่งรีบ เจ้านายเอาแต่ใจ หรือได้รับมอบหมายที่ยากต่อการเป็นไปได้ จบใหม่จะไม่รอบรรจุ คุณมองหาโอกาสใหม่มากกว่าจุดเดิม ฟรีแลนซ์อย่าประมาทเจ้าตลาด คุณจะติดลบ
การเงิน จัดระเบียบการใช้จ่ายได้ดี เน้นเรื่องรายวัน การลงทุนอยู่กับของเดิมๆ ที่ถนัด ส่วนคนที่อยากเข้าหาธนาคาร ยังติดขัดเรื่องเอกสารหรือคนค้ำประกัน ได้เงินจากประกัน การสูญเสีย งานสีดำ ส่วนแบ่งความลับ
ความรัก ปากกับใจชอบสวนทาง แต่สถานะคนโสดที่ใจไม่ว่าง มักมีเรื่องให้ใจฟูหรือว้าวุ่นบ่อยๆ เพราะมีคนอื่นที่แสดงออกมากกว่าในเกมความรักที่เป็นอยู่ ด้านคนมีคู่ คนรักงอแง หาคนตามใจ ขอให้ดูแลกันดีๆ
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
เรื่องไม่เป็นเรื่องอาจทำให้ซวย เดือดร้อน โดนเอาชื่อไปแอบอ้าง เสียชื่อเสียงทั้งกับคนสาธารณะ และในชีวิตของคนธรรมดา ของหายจะได้คืน คดีความ การฟ้องร้องจะได้ผลประโยชน์ร่วมไปด้วย
การงาน แรงสนับสนุนไม่พอ ต้องสู้ด้วยตัวเอง ระยะนี้เวลาพักผ่อนน้อย และต้องใส่ใจเรื่องรอบตัวมากกว่าใครๆ รายละเอียดผิดไม่ได้ ตกงานจะได้งานใหม่ที่ไม่ตรงสาย แต่หากลองทำแล้วสบายใจ ฟรีแลนซ์ราบรื่นดี
การเงิน ดึงงานหลายด้าน เหมาะจะใช้เครดิตตัวเองมากกว่าหยิบยืมคนอื่น สัปดาห์นี้ต้องมองข้ามเรื่องด่วนคนอื่น ความจำเป็นในการใช้บริหารเงิน ทำให้คุณรอดในทุกภาระ เชิงการลงทุนเด่นตลาดต่างแดน
ความรัก โสดมีเสน่ห์กับคนใกล้ตัว อาจมีมานานแล้วแต่คุณไม่ค่อยได้สังเกต มองข้ามพวกเขาไป คนมีคู่ เรื่องเล็กจะทะเลาะนาน อาจไม่ว่างจะง้อคืนดีเพราะงานด่วนเข้าแทรก หย่าร้าง เลิกรายังไม่จบเรื่อง ยังไม่ลงตัว
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
ต้องเสียสละให้คนอื่น โอกาสที่ได้มายาก แต่มันอาจไม่ใช่จังหวะของคุณในวันนี้ ส่งต่อให้คนอื่นง่ายกว่า กับคนสนิท คนที่เหมาะสมด้วยตำแหน่งที่เป็นอยู่ สุขภาพอย่าไว้วางใจโรคความดันโลหิต ไมเกรน
การงาน รับมาต้องส่งออก อย่าให้งานค้างดองอยู่กับตัวคุณเอง จะมีปัญหาในระยะยาว การลงทุนเล็กๆ พร้อมลงแรง งานเหล่านั้นจะมีความปังในอนาคต จะมีคนทาบทามให้ไปยืนในตำแหน่งที่สูงขึ้น และเงินดี
การเงิน รับมาจ่ายออก แต่เงินเก็บปลอดภัย มีการต่อรองที่มากด้วยผลประโยชน์ เป็นช่วงเหมาะจะเปิดดีลใหม่ เปิดบัญชี ออกรถ จองบ้าน เก็บออม หรือลงทุนด้วยเงินตราต่างประเทศ จะเสียมิตรภาพเพราะเรื่องเงิน
ความรัก แพ้ทางคนใส่ใจ อาจไม่ถูกสเป็กแต่ดีต่อใจมากๆ ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ยังไม่ได้เริ่มต้น แต่อยู่ในเฟรนด์โซนที่โอเคทั้งสองคฝ่าย คนมีคู่แล้ว ไม่ค่อยได้พบหน้ากัน มือที่สามกำลังยอมแพ้และถอยห่างไปเอง
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
ยามวิกาล มากความวุ่นวาย แต่เหมาะกับชาวกรกฎในช่วงนี้ที่จะนั่งคบทบทวน ใช้เวลากับตัวเอง อยู่คนเดียวให้เยอะเพื่อเป็นการชาร์ตพลัง ทำบุญเกี่ยวกับคนพิการซ้ำซ้อน จะช่วยปัดเป่าอุปสรรคในดวงชะตา
การงาน การลงแรงต้องมาก่อน ตัดสินใจให้ไว อุปสรรคติดขัดที่การสั่งการ คุณจะต้องตัดสินใจหน้างานบ่อยๆ คนใกล้ตัวสนับสนุน แต่ต้องเอ่ยปากขอร้อง ฟรีแลนซ์ระวังแผนการทำธุรกิจจะผิดพลาด ติดลบ
การเงิน จับจ่ายตามที่ตั้งใจไว้ ห้ามใจอ่อนเปย์นอบรอบนอกแผน มิเช่นนั้นต้องติดลบถึงสิ้นเดือน ได้นำสิ่งของมาหมุนเป็นเงินสด ได้ลงเงินกับอสังหาริมทรัพย์ บ้าน หรือการรีแบรนด์ธุรกิจ มีลาภลอยเล็กๆ น้อยๆ
ความรัก คนเก่าๆ จะกลับมาคุย คนใหม่ก็อยากเข้าหา คนโสดมีโอกาสเลือก แต่ห้ามใจร้อน ต้องใจเย็นๆ การลงทุนและทำงานกับคนรักจะเฮงทั้งสองเรื่อง แม้ทะเลาะกันบ่อย เพศทางเลือกยังเข็ดกับครั้งเก่า อยากพักใจ
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
บางสิ่งจำเป็นต้องมองข้าม สัปดาห์นี้อย่าใส่ใจเรื่องเล็ก เพราะมีเรื่องใหญ่ให้ดำเนินการเสร็จ ภารกิจ สิ่งที่แบกเอาไว้จำเป็นต้องทำคนเดียว อย่าคาดหวังความช่วยเหลือจากคนอื่น มีโอกาสเดินทางปุบปับ
การงาน มีเป้าหมายให้พุ่งชน เป็นช่วงที่คุณต้องจัดระเบียบตารางให้เหมาะสม มีการเริ่มต้นใหม่ในที่เดิม ไอเดีย วิธีการการทำงานที่เปลี่ยนไป แต่งานจะดีมากขึ้น คนหางานใหม่ยังต้องรอโอกาส ฟรีแลนซ์อาจติดลบ
การเงิน แรงสนับสนุนทำให้งานเดินหน้าไว การลงทุนขยับขยาย ต่อเติมที่มีอยู่ จะมีความก้าวหน้า ตลาดสุขภาพ ตลาดงานบริการ และการดีลงานกับคนในเครื่องแบบโดดเด่น มีลาภสัตว์สองเท้า ของหายไม่ได้คืน
ความรัก รักใคร รอใครยังได้แต่คิดถึง ไม่ใช่เวลาพบหน้า แต่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด คนโสด มีคนใหม่ๆ เข้ามาและชัดเจนมากขึ้น คุณยังไม่พร้อม ยังอยากสนุกกับความโสดหรือลืมคนเก่าไม่ค่อยได้
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
แรงสนับสนุนทำให้คุณอึดอัด ความคาดหวัง อยู่ในสายตาของคนหมู่มาก ไม่เด่นในการแข่งขัน แต่งานที่ทำในบ้าน ธุรกิจที่อยู่ในครอบครัว อาหารที่ทำกินเอง หรือนำไปทำบุญจะเสริมดวงการงานให้เด่นขึ้น
การงาน เปลี่ยนงานปุบปับ มีโอกาสโยกย้ายในหน่วยงานเดิม โดนยืมตัวไปทำที่อื่นชั่วคราว แต่ทุกโอกาส คุณมีโอกาสเลือก เป็นเวลาเหมาะที่จะวางแผนขยายกิจการ ออกสินค้าใหม่ ศัตรูเก่า คู่แข่งเก่าจะกลับมา
การเงิน คนใกล้ตัวไว้ใจไม่ได้ในเกมการเงิน ธุรกิจลงเงินเน้นระยะยาว มองกันไกลๆ จะได้เงินจากอสังหาริมทรัพย์ มรดก ส่วนแบ่งธุรกิจ ระวังปัญหาคดีที่เกี่ยวข้องกับช่องทางออนไลน์ มีลาภลอยก้อนเล็ก
ความรัก มีคนกลับมาถามหาคำตอบ มาทวงสัญญา บอกไปตามตรงกับที่ใจคิด ส่วนคนมีคู่ค่อนข้างราบรื่น ดูแลกันดี การเงินในบ้านจะดีขึ้น เพราะการจัดระเบียบใหม่ คนใกล้ๆ ตัวจะแนะนำคนน่าสนใจให้กับคนโสด
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
เคยชัดเจนจะเลือนราง มีคนกลับคำพลิกลิ้น จะส่งผลให้ชาวราศีตุลย์ตกที่นั่งลำบาก การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา คุณต้องตั้งรับให้ทัน อย่าออกจากบ้านยามวิกาล ยิ่งตื่นเช้า ทำอะไรตอนเช้าจะโชคดี
การงาน มีคนสนับสนุนแต่ไม่เปิดเผยตัว ช่วงนี้กินข้าวที่โต๊ะทำงานบ่อยๆ จะโชคดี เงิน ข้อต่อรอง คุณต้องเปรียบเทียบและตัดสินใจ เพราะลูกค้า เพื่อนร่วมงานตรงหน้า คาดหวังคุณอย่างมาก ตกงานยังพักยาวๆ
การเงิน เงินสะสม เงินเก็บจะได้หมุนออกมาเปย์สิ่งที่ตั้งใจเอาไว้มานาน มีโชคจากยานพาหนะและการเงินทาง เงินจะหมุน รายรับจ่ายจะเคลื่อนไหว เมื่อคุณก้าวเท้าเดินทางออกจากบ้านหรือเดินทางไกล งดเสี่ยงโชค
ความรัก ต้องมีคนกลางช่วยเหลือ เข้าหาหรือตามง้อ พูดกันตรงๆ ไม่สำเร็จ ต้องมีกำลังใจจากคนใกล้ชิดร่วมด้วยเสมอ เป็นเวลาของการจดทะเบียนสมรส ขอหมั้น ขอแต่งงาน และพบหน้าญาติทั้งสองฝ่ายแบบชิลๆ
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
ความเร่งรีบจะเข้ามารบกวน มีดวงวางแผนย้ายที่อยู่ หรืองานเพราะการเติบโต อะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอ อย่าเป็นกังวล เป็นช่วงที่จะได้ใช้เวลากับคนสนิท คนที่หายหน้าไปนานมากขึ้น ทำบุญคนตาบอดจะดี
การงาน อะไรที่วุ่นวายจะสงบลง สถานการณ์ค่อนข้างปกติ แต่ส่งผลลบให้กับงานสายการขายหรือการตลาด คนธรรมดา ลุ้นตำแหน่งในสายราชการหรือได้ติดยศ ธุรกิจขนาดเล็ก มีคนชักชวนขยายร่วมหุ้น
การเงิน ตัดรายจ่ายส่วนเกินอย่างเด็ดขาด ถึงเวลาเซฟเงินสดและการลงทุนที่ขาดทุนบ่อยเป็นระยะ ค้าขาย เน้นเดินเกมธุรกิจด้วยตัวเอง ทำให้ได้เงินมาก จะได้รับรู้เงินในช่องว่างธุรกิจ เงินหลังบ้าน ระวังเดือดร้อน
ความรัก มักโดนปิดบัง แม้มีคู่เซอร์ไพรส์จะกลายเป็นเรื่องไม่สบายใจมากกว่าชื่นมื่น ลุ้นทายาทใหม่จะสมหวัง แต่ให้ระวังการดูแลทายาทตัวน้อย อาจเป็นประเด็นทะเลาะกันในบ้าน คนโสดมากเพื่อนคุย ไม่จริงจัง
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
เรื่องเก่าๆ มีคนอยากรู้อยากถาม สัปดาห์นี้ความผิดพลาดที่คุ้นเคยทำให้คุณเข้มแข็งมากขึ้น ในการทำงานและธุรกิจ สุขภาพเจ็บป่วยเร่งการรักษา และดูแลตัวเองให้ดี จะเสียมิตรเพราะเรื่องส่วนตัว
การงาน มักเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่น มีการเปลี่ยนแปลงระบบเล็กน้อยที่ไม่กระทบคุณมากนัก ใส่ใจการดูแลบริวาร การแบ่งพรรคพวกในที่ทำงานทำให้อึดอัด แต่คุณต้องเลือก เพื่อให้ธุระตรงหน้าเดินงานต่อไปได้
การเงิน จ่ายเยอะ เก็บน้อย ลุ้นโชคอยู่ในตลาดที่สวนทางกับคนอื่น รวมทั้งธุรกิจต่างๆ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนและสัตว์ โดดเด่นในเชิงกำไรและการลงทุน สุขภาพจิตใจจะได้จ่ายเงินดูแลรักษา ลงทุน เด่นตลาดเอเชีย
ความรัก เพื่อนร่วมงาน คนเจอหน้ากันบ่อยๆ อาจเข้ามาตกหัวใจ คุณจะชอบพวกเขา แต่ไม่กล้าแสดงออก เพราะไม่มั่นใจสถานะที่เป็นอยู่ ส่วนคนแต่งงานแล้ว มีทายาทแล้วอาจได้คนใหม่เข้ามาเพิ่มในเร็วๆ วัน
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
อยู่นิ่งๆ จะมีคนวิ่งเข้ามาหา เป็นที่พึ่งพาของคนหมู่มาก มีแรงกดดัน ความคาดหวังสูง และถึงเวลาต้องออกตัว ทำสิ่งที่ต้องทำได้แล้ว มีเวลาเปลี่ยนนิสัย เปลี่ยนวิธีกับสิ่งรอบตัวให้ง่ายขึ้น ช่วงนี้ต้องระวังตัว
การงาน อย่ามองข้ามงานเล็ก อย่าละเลยเรื่องใหญ่ เจ้านาย คนมีตำแหน่ง เจอบททดสอบทางอ้อม ค้าขายระมัดระวัง โดนโกงโดยคนใกล้ๆ ตัว มองหางานใหม่อาจยังไม่สมหวัง แต่สถานการณ์ที่เดิมจะดีขึ้น
การเงิน ต้องหมุนทั้งเงินสดและเครดิตไปคู่กัน มีเรื่องดีๆ กับการลงทุนระยะยาวที่ละเลย ไม่ใส่ใจ แต่อาจได้กำไรเข้ามาให้ยิ้มได้ เชิงการลงทุน งานที่อยากทำคู่กับอาชีพหลักจะให้เงินดี มีลาภสัตว์สองเท้า
ความรัก อยู่กับใคร ใจอาจอยู่กับคนอื่น สถานะแฟนหรือไม่ชัดเจน จะมีเหตุให้เปลี่ยนใจ ส่วนคนที่โสด ให้ระวังคนที่เข้ามาสนิท มาพักใจ ปรึกษาเรื่องความรักบ่อยๆ ห้ามตกหลุมรักพวกเขาเด็ดขาด จะไม่เดือดร้อน
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
อาจต้องทำเรื่องที่ลำบากใจ ความนิ่งสงบทำให้คุณเดินเรื่องรอบตัวง่ายขึ้น ทำบุญด้วยอาหารเมนูสัตว์ปีก ช่วยเสริมดวงสุขภาพและการเงิน แข่งขันอะไรย่อมแพ้และยังตามคู่แข่งอยู่มาก จะมีโชคทางไกล
การงาน จุกจิกกับการแก้ไขให้ถูกใจมากกว่าใส่ใจความถูกต้อง จะเจ้านาย ลูกค้า นายจ้าง ค่อนข้างหัวร้อน เอาแต่ใจตัวเอง คนในเครื่องแบบจะเดือดร้อนเพราะการโดนแอบอ้าง ช่องทางออนไลน์นำโชคในเรื่องงาน
การเงิน อย่าควักไว บางเรื่องต้องดึงให้ถึงที่สุด เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินจะได้ร่วมรับผิดชอบ ค้าขายใส่ใจเงินทอน การลงทุน ดีในตลาดใกล้ตัว เรื่องการขนส่ง พลังงาน และสัตว์เลี้ยง ฝันร้ายจะโชคดีเรื่องเงิน
ความรัก อย่าหัวร้อนใส่ใคร แม้เรื่องนอกบ้านจะแย่ แต่กำลังใจกับครอบครัวยังเป็นพื้นที่เซฟโซน คนผิดหวังจะมีคนใหม่เข้ามาดูแลและมักเป็นคนใกล้ๆ ตัว จะโดนจับคู่ ระวังปัญหารักเก่าไม่ปล่อยมือ คอยรบกวน
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
สุขภาพต้องมาก่อน มักมีเหตุให้คุณต้องพักน้อย นอนดึก นอนไม่พอ โรคภัยอื่นๆ ก็กำเริบง่าย วุ่นวายกับญาติพี่น้อง สัตว์เลี้ยงในบ้านให้โชคกับเจ้าของ ทำบุญคนไร้บ้าน ทำบุญโลงศพ เสริมการเงิน
การงาน เบาใจจากสิ่งวุ่นวาย ช่วงนี้คุณจัดระเบียบเรื่องรอบตัวได้ง่ายขึ้น แต่งานด่วนยังตามไม่เว้นวัน มีข่าวดีเกี่ยวกับการศึกษา หรือวุฒิที่มีจะได้แซงหน้ามากกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่น หางานใหม่ยังต้องรอคิวต่อไป
การเงิน เงินเล็กๆ จะเก็บเป็นเงินก้อน ของสะสม เปย์เพื่อความสบายใจ ของใช้ ของเหล่านั้น ตั้งโชว์ใกล้ๆ ตัว หรือนำมาใช้งาน จะช่วยกระตุ้นดวงการเงินได้ เงินนอกระบบคึกคัก ธุรกิจสีเทา ธุรกิจต่างแดนจะนำโชค
ความรัก มีคนไกลให้คิดถึง สถานะทางใจไว้วางใจได้ แต่คุณต้องไม่หวั่นไหวกับข่าวลือ ข่าวโคมลอยที่อาจเม้าท์ถึงสถานะในใจ คนคุยจะชัดเจนเป็นตัวจริง เปิดตัวกับครอบครัวอาจเว้นไว้ก่อน แต่รักเก่าไม่รีเทิร์น
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