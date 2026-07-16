เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
แรงสนับสนุนที่ไม่เปิดเผยทำให้คุณได้โอกาสที่มากกว่าคนอื่น หรือเป็นแรงพลังช่วยเหลือกันอยู่ไกลๆ ผู้บริหาร ผู้ใหญ่ในที่ทำงานจะเปลี่ยนหน้า อาวุโสน้อยอาจโตเพราะผลงานที่โดดเด่น หาโอกาสไปร่วมงานมงคล งานรับปริญญา จะช่วยหนุนเสริมดวงการเงินที่ติดลบให้มีประจุบวก สุขภาพโดยรวมไม่น่ากังวล แต่มักมีเรื่องไม่สบายใจบอกใครไม่ได้
ด้านความเลิฟคนอายุน้อยเข้าหา คนโสดเสน่ห์แรง แต่อาจมองหน้ากันไม่ติดกับรักเก่าที่กลับมาพบกันใหม่โดยบังเอิญ รักออนไลน์อันตราย แต่คนที่พ่อแม่แนะนำให้น่าสนใจไม่น้อย
คนเกิดวันจันทร์
มีดวงการเงินที่โดดเด่น ด้วยงานเสริม อาชีพพิเศษที่คนทำเป็นน้อย ใช้ฝีมือของตัวเอง ค้าขายยังเป็นรองตลาดใหญ่ๆ ขาดทุนบ้างกำไรบ้าง แต่คุณยังยิ้มได้ จะโดนคนสนิทโกง แต่ผู้ใหญ่สูงวัยให้คุณและโอกาส การเงินใช้จ่ายสบายๆ เงินเก็บมีน้อย มีลาภลอยจากบริวาร
คนสนิทจะเปลี่ยนเป็นคนรู้ใจ โดยเฉพาะคนอายุน้อยกว่าจะเข้ามาจีบคุณก่อน คนตกงานพบรักแท้ คนจริงใจ โดยไม่แคร์เรื่องอายุ ด้านคนมีคู่ งอนเก่ง ทะเลาะกันประปรายเล็กน้อย
คนเกิดวันอังคาร
ความลับต้องร่วมรับผิดรับชอบ ดูแลคนใกล้ตัวมากขึ้น ให้เวลากับครอบครัว ใส่ใจงาน การเรียน อาจต้องพักการไปเที่ยวหรือซื้อของมันต้องมี ตั้งแต่วันนี้จนสิ้นเดือน ชาววันอังคารต้องตีกรอบการใช้จ่าย คดีความจะเข้ามาทักทาย หรือมีส่วนรับรู้เป็นพยานให้คนอื่น
คนใกล้ตัวมักแสดงออกไม่เก่ง แต่ความรักที่แอบรัก หรือรู้กันแต่ไม่พูดเยอะ พออุ่นใจ วันนี้อาจได้รับการติดต่อจากครอบครัวของคนรัก ได้ช่วยดูแลเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหม่มากขึ้น ลุ้นทายาท ยังไม่น่าไว้วางใจ การตั้งครรภ์หรือลุ้นข่าวดี โอกาสมีเพียงครึ่ง
คนเกิดวันพุธ
มีข่าวดีๆ จากคนที่ชอบและรักอิสระ คนที่ดูไม่ค่อยลงหลักปักฐาน อาจเป็นผู้ช่วยที่ดีให้ชาววันพุธวันนี้เน้นการออกตัวแต่เช้า หรือทำงาน เรียน ลงทุนเปิดเกมก่อนคนอื่น จึงจะได้เปรียบและง่ายต่อความสำเร็จ ทำบุญด้วยผลไม้ ช่วยเปิดดวงการเงินให้ลื่นไหล ลองหาโอกาสไปค้างบ้านญาติ จะได้ยินข่าวดี หรือการไปร่วมไปช่วยงานมงคลต่างๆ ระวังอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
ส่วนเรื่องหัวใจอาจวางเอาไว้ ไม่พร้อมตอบคำถามทุกสถานะ และไม่ใช่เวลาเปิดตัวมาก รู้กันในกลุ่มคนใกล้ชิดดีที่สุด คนโสด คนผิดหวังยังมากเพื่อนคุย ดูๆ ไปก่อน ยังไม่มีตัวจริง ส่วนคนมีคู่ สุขภาพของคนรักทำให้คุณได้หันมาใส่ใจครอบครัวมากขึ้น มีลาภลอยจากคนรู้ใจ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
การจากลา ยากจะทำใจหรือยอมรับ แล้วแต่ละรูปแบบของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ในไม่ช้า คุณจะได้ลาคนรัก เริ่มต้นใหม่ในเส้นทางของชีวิตตัวเอง ที่ดูแล้วค่อนข้างห่างไกลจากครอบครัว ทำอะไรวันนี้ตัวคนเดียว ไม่เด่นการลงทุน แต่เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องสร้างฝีมือ สร้างผลงาน การเงินถึงจะดีขึ้นอย่างมาก สุขภาพไม่น่ากังวล แต่ให้ระวังการแพ้ยา แพ้อาหารไว้บ้าง
อยู่คนเดียวสบายใจ คนโสดมักเป็นที่ปรึกษาและที่พักใจให้คนสนิท ส่วนคนมีคู่ อะไรก็ดีแต่ข่าวโคมลอย มักทำให้หัวร้อน ชวนขัดใจ จดทะเบียนสมรสหรือแจกการ์ด เลือกตามเหมาะสม แต่การจัดงานมงคลมักเกินงบ แต่ได้สิ่งที่ชอบและโดนใจคนรักมากๆ
คนเกิดวันศุกร์
มีคนล่วงรู้ความลับ ทำอะไรเผื่อใจกับการโดนมองข้าม คุณอาจโดนแย่งโอกาสจากคนใกล้ชิด เจ้านายจะไม่เห็นหัว ใครอยากลาออกช่วงนี้ เหมาะจะหาที่สมัครงาน ไปสัมภาษณ์ หาข่าวเรื่องตำแหน่งน่าสนใจจากเพื่อนฝูง การเงิน เก็บเงินเก่ง มีคนพยายามเข้ามาตีสนิทเพื่อหวังผลประโยชน์ โรคประจำตัวอาจกำเริบ มีดวงวางแผนเดินทางไกลไปในที่ใหม่ๆ และจะโชคดี
ความตั้งใจอาจต้องพัก แม้เป้าหมายไม่มีใคร พวกเขาไม่ได้ปฏิเสธคุณ แค่ยังไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่ คนมีคู่ ทะเลาะอย่าให้ข้ามวัน ส่วนคนโสด รักพี่เสียดายน้อง มีคนในใจเยอะ แม้ยังไม่ลงหลักปักฐาน เสริมเสน่ห์ ทำบุญด้วยขนมและน้ำหวานจะดีเวอร์
คนเกิดวันเสาร์
อยู่กับที่ ใจต้องนิ่ง มีหลายเรื่องเข้ามากดดันคุณด้วยเวลา ทำให้คุณทุ่มเท แบกงานกลับไปทำบ้าน มาทำงานเช้า อ่านหนังสือโต้รุ่ง มีเรื่องให้ทุ่มเทและมักเกี่ยวข้องกับชีวิตของตัวเอง สิ่งใดที่ผ่านไปแล้วอาจย้อนกลับมาโจมตีคุณได้ใหม่ จะได้สร้างผลงาน ได้รับการยอมรับ และส่งผลดีกับการเงินส่วนตัว ลงทุน เหมาะกับการเข้าหุ้นกับคนสนิทและครอบครัว ตลาดต่างประเทศติดลบ สุขภาพ ระวังอาการเกี่ยวกับโรคทางภูมิคุ้มกันต่างๆ ไว้บ้าง
ส่วนคนอินเลิฟยังใจฟู อะไรก็ดูดีไปหมด ความมีเสน่ห์ อาจทำให้คนที่แคร์เข้าใจผิด เดือดร้อนได้ หากกำลังเป็นคนคุยหรือแฟนป้ายแดง ทะเลาะกับใคร เผื่อใจความห่างเหิน ระยะทางยังคงมีผลในความสัมพันธ์ที่มีอยู่
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