เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
อย่ายอมให้ใครเอาเปรียบ ธุรกิจเล็กใหญ่จะได้เปลี่ยนมือ เปลี่ยนผู้บริหารหรือมีผู้ถือหุ้นคนใหม่ เรียนรู้กับการทำงานกับคนเก่งๆ ทำตัวเป็นนำไม่เต็มแก้วช่วงนี้จรดปลายเดือน คุณจะได้รับโอกาสและเรื่องดีๆ แม้จะผิดหวังกับการแข่งขัน แต่ชาววันอาทิตย์ เฮงในเส้นทางสำรองที่เกินคาด ทำบุญกับคนพิการทางสายตา คนไร้บ้านช่วยหนุนดวงการเงินและสุขภาพช่วงปลายสัปดาห์นี้ มีข่าวดีจากคนไกลๆ ให้ยิ้มได้
รักเก่าจะพยายามรีเทิร์น พวกเขาพร้อมจะเป็นคนใหม่เพื่อคุณ แต่เหมือนคุณอาจมีคนใหม่ในใจ หรือเริ่มต้นใหม่ไปแล้ว ทุกเรื่องรอบตัวไม่มีความมั่นคง คุณจะทำอะไรเผื่อใจกับการเปลี่ยนแปลงของสถานะทางหัวใจให้มาก คนในเครื่องแบบจะมีรักครั้งใหม่
คนเกิดวันจันทร์
เสียแล้วให้เสียไปเพราะคุณเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยตัวเอง คนที่เคยปฏิเสธจะเสียดายหรือพยายามฉายแสงให้คุณเห็นพวกเขา มีโอกาสต่อรองเป็นต่อกับนายจ้างและเพื่อนร่วมงาน ฟรีแลนซ์ตลาดใหม่ใกล้คุณ อาจว้าวกับสิ่งที่มองข้ามมาเสมอ สินค้าเคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง ยารักษาโรค เหมาะกับการลงทุนรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับประกันสุขภาพ จะได้ลาภจากคนสูงวัย โอกาส การเติบโต มากกว่าลาภลอยก้อนเล็กๆ
ใครบางคนเหมาะจะวางสถานะไว้เป็นเพื่อนคุย เป้นคนสนิทแต่ไม่ถึงบาร์ของคนรักที่ตั้งใจเอาไว้ โสดว่างๆ ลองเจอคนที่โดนจับคู่ โดนทาบทามพวกเขามีดี โดนใจ หรืออาจคิดในใจว่ารู้งี้ยอมมาพบหน้าตั้งนานแล้ว ส่วนคนมีคู่ครอง ระวังเรื่องเงินในบ้าน มีข่าวดีจากคนรักที่คุณจะได้รับผลพลอยได้ คนที่คุณแอบชอบ พวกเขาอาจเข้ามาถามมาเปิดใจคุยกันตรงๆ ในไม่ช้านี้ เตรียมรับแรงปะทะ
คนเกิดวันอังคาร
งานกำลังโดนเบียด มีคนอยากวัดรอยเท้า สงสัยต่อตำแหน่ง หน้าที่อำนาจที่คุณมี หรือมองหาความเหมาะสมลงตัว คุณจะได้อะไรใหม่ๆ จากคนคุ้นเคย ที่พร้อมมอบโอกาส แต่ต้องแลกเปลี่ยนกับการปล่อยมือบางเรื่องเสียก่อน ธุรกิจขาดเล็กจะได้ขยาย เงินทุนที่ไม่มากต่อยอดสร้างมูลค่าได้ ตลาดของปัจจัยสี่ เด่นในดวงชะตา วันนี้เหมาะสมจะไปเยี่ยมคนป่วย ไปร่วมงานศพแล้วจะโชคดี งดเสี่ยงลาภลอย
ส่วนเรื่องความรักนั้นอยู่กับโชคการเงิน จะเข้ามาพร้อมๆ กัน สำหรับคนที่กำลังคบหาคนใหม่ ประกาศสถานะชัดเจนอย่างเป็นทางการ วันนี้เหมาะกับการพาไปพบญาติ เปิดตัวกับคนรอบกาย คนจดทะเบียนสมรสราบรื่น แต่คนลังเล มีดวงคบซ้อนหรือคู่แทรกประปราย
คนเกิดวันพุธ
อย่าเสียสละมากเกินไป อย่าเอ็นดูเขาจนเอ็นเราขาด คุณอาจเดือดร้อนได้ วันนี้เหมาะสมกับการขอโทษ ถอยเพื่อความราบรื่น อย่าสุดโต่ง ถอยคนละก้าวแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น การทำงานกระทบกันง่ายด้วยคำพูดแต่ชิ้นงาน เนื้องานไม่มีปัญหา การเงินและการใช้จ่าย ต้องวางแผนรอบคอบในช่วงกลางเดือน มีลาภลอยจากการเสี่ยงโชคตามคนอื่น จะได้ของมีค่าจากญาติผู้ใหญ่ การลงทุนกับคนในครอบครัวจะโชคดี อย่าออกจากบ้านในยามวิกาลหากไม่จำเป็น สุขภาพขิงคนป่วยเรื้องรังในบ้านอาจทรุด
ของแทนใจจะหาย คนรักจับผิด ทำให้ทะเลาะกันบ่อย ระแวงกับคนต่างเพศหรือเพศเดียวกันที่โสด เข้ามาตีสนิทคนของตัวเอง แต่ในภาพรวมนั้นยังราบรื่นดี คนหายหน้าไปนาน มีคนคิดถึงแต่พยายามเก็บฟอร์ม ตกงาน สอบไม่ผ่าน คุณกำลังจะโชคดีเรื่องความเลิฟ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
การลงทุนค่อนข้างเด่น ในตลาดที่คุ้นเคย ธุรกิจที่คุ้นทาง วันนี้เหมาะกับการต่อยอดจากสิ่งเล็กสู่สิ่งใหญ่ ขยายสู่การลงทุนที่มากกว่าเดิมหรือต่อเติมร้าน ปรับปรุงบ้าน มีดวงใช้เงินก้อนตามความเหมาะสมที่ตั้งใจไว้ ยานพาหนะจะนำโชคเรื่องการเงิน ซื้อขายรถเก่า ของสินค้ามือสองย่อมดี แต่ระวังการลงนามเอกสารเพื่อกู้ยืม หรือการทำสัญญาที่มีตัวเงินมูลค่าสูง คุณอาจติดลบ ผิดใจกับคนสนิทได้
ความรักผ่านเข้ามา แต่คนโสดอาจนั่งเสียดาย เพราะโมเมนต์เก่าๆ ที่ไม่มีโอกาสสานต่อ อย่าหมดกำลังใจ ความเลิฟดีๆ กำลังวนกลับเข้ามาอีกครั้ง โดยใครคนเดิมที่คุณแอบปลื้มเป็นทุนเดิม ส่วนคนมีคู่แล้ว วันนี้คิดทำอะไรคนรักจะช่วยเหลือและสนับสนุน อย่าทะเลาะกัน
คนเกิดวันศุกร์
เน้นการทำงานเป็นทีม จับมือกับศัตรูและคนสนิท เพื่อให้งานเดินหน้าอย่างเต็มร้อย มุมทำงาน ควรมีขนมขบเคี้ยว อาหารโปรด หรือกินข้าวที่โต๊ะทำงานบ้าง คุณจะได้ไอเดียและดีลดีๆ ที่เป็นประโยชน์กับสิ่งที่กำลังดำเนินการ ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์ ทำความสะอาดประตู หน้าต่างให้สะอาด การเงินจะคล่องตัว มีลาภสัตว์สองเท้าจากคนวัยเดียวกัน และจากเรื่องที่ฝันถึงบ่อยๆ
ความรักต้องมีคนสนับสนุน เป็นสื่อกลาง ไม่ใช่เวลาที่คนโสดจะเข้าหาเป้าหมายได้โดยตรง จะผิดหวังและมีแนวโน้มโดนเข้าใจผิด จะมีคนพยายามแนะนำคุณทั้งคู่ให้รู้จักกัน ต่างฝ่ายต่างได้ข่าวคราวจากลมปากคนอื่น คนมีคู่ การกลับมาของคนเก่าๆ ทำให้คนปัจจุบันมาสบายใจ แม้ว่าไม่ได้คิดอะไรแล้ว
คนเกิดวันเสาร์
เรียนผูกต้องเรียนแก้ สิ่งที่ผิด อาจพลิกเกมเป็นเรื่องถูกต้องและส่งผลดีกับการทำงาน เพียงแค่คุณเปลี่ยนมุมมอง ความเชื่อ สิ่งเคารพบูชาทำให้เสียทรัพย์ สุขภาพ เจ็บป่วยอาจมีโรคอื่นแทรกซ้อน ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำหรือไฟช็อต การเงินลงทุนดีในช่วงเช้า รายรับที่เคยเข้ามาไม่ตรงเวลาจะตกเบิกเป็นก้อน เสี่ยงลาภลอยได้ไม่มาก เสียหายเยอะ อยู่นิ่งๆ อาจดีมากกว่า
ทุกข์สุขอยู่ที่จะมอง คนมีคู่จะมีโมเมนต์ห่างไกล สุ่มเสี่ยงต่อการโดนแทรกเพราะข่าวลือผิดๆ ความรักของเพศทางเลือก สบายใจกันมากขึ้น แม้ว่าทางบ้านอาจไม่ยอมรับทั้งหมด คนหม้าย คนใจว่างๆ มักมีรักใหม่อายุน้อย แต่คบง่ายหน่ายเร็ว จะได้ข่าวมงคลของคนรักเก่า
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