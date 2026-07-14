เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
อย่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนหมู่มาก วันนี้เป็นวันปังๆ ที่คุณจะได้รับการยอมรับกับสิ่งที่ทุ่มเทมานาน จากโดนเมิน โดนมองข้าม จะเริ่มมีแสงในตัวเอง มนุษย์เงินเดือนมีความคิดอยากออก อยากหาความท้าทาย แต่ช่วงสัปดาห์นี้อาจยังไม่เหมาะสม การเงินได้เงินเก่าๆ ของตกเบิก ของค้างจ่ายจะเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋า จ่ายเงินกับความเชื่อ สิ่งเคารพบูชา สุขภาพระวังท้องเสีย อาหารเป็นพิษ ความมั่นใจอาจหล่นหายไป เพราะคำพูดของใครบางคนเข้ามาบั่นทอน
มีของขวัญที่ดีต่อใจ ของฝากจากคนพิเศษที่อาจมาพบหรือส่งมาให้แทนใจ คนโสดชื่นมื่นกับความรักที่มีหวังและชัดเจนมากขึ้น ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้ว เสน่ห์แรงเกินไป มีคนเข้ามาอยากแทรกกลางหรือเดินเกมจีบ แบบไม่ได้สนสถานะว่าคุณโสดหรือมีเจ้าของ
คนเกิดวันจันทร์
มีการต่อรอง ได้ทำงานที่สำคัญ ตัดสินใจแทนผู้ใหญ่ มีคนเคารพความคิดเห็น แต่ไม่ใช่โมเมนต์ที่คุณจะต้องอยู่ในแสงไฟ เรียนจบหรือว่างงานลุ้นงานใหม่ ที่แม้ยังไม่แน่นอนแต่มีความท้าทายสูง ระวังอุบัติเหตุในที่สาธารณะ ไม่เหมาะจะพบเจอคนเยอะๆ มักมีลูกหลงให้บาดเจ็บ วันนี้เหมาะจะดาวน์รถ จองบ้าน หรือโอนเปลี่ยนเจ้าของทรัพย์สิน คำสัญญา ข้อตกลงจะเปลี่ยน คุณจะได้เรื่องดีจากเหตุที่เคยมีปัญหา อาหารเมนูสัตว์ปีก กินบ่อยๆ ช่วงนี้ หนุนการเงินและแรงสนับสนุนจากคนมีอำนาจ อย่าใจอ่อนกับข้อต่อรองที่โดนเอาเปรียบมากเกินไป
วันนี้อาจโดนบอกรัก แต่เผื่อใจกับทุกสถานะ มีความลังเล เบาบางเหมือนอากาศ ไม่มั่นคง คุณอาจคิดใหม่กับสถานะแฟน หรือเหมาะจะเว้นไว้เป็นเพื่อนเสียมากกว่า คนคุยจะเป็นตัวจริง คนคบหาจริงจังผู้ใหญ่ ครอบครัวจะเชียร์ให้ลงหลักปักฐานในไม่ช้านี้
คนเกิดวันอังคาร
ความคาดหวังเยอะ ระมัดระวังใจตัวเองในการทำอะไร อาจช้าหรือไวเกินไป การลงทุนขาขึ้นกับตลาดนอกกระแส นักลงทุนจะได้กำไรจากสิ่งเล็กๆ รายทาง สุขภาพและการทำงานสวนทาง โหมงานอาจเจ็บป่วย วันนี้เหมาะกับการออกแรงแข่งขัน ทำงานอะไรเผื่อใจกับความเยอะของคนรอบตัว อยู่กับใคร ใจไม่เป็นของตัวเอง มีเรื่องให้คิดเป็นกังวล คนในบ้านจะไม่สบาย ยานพาหนะและการเดินทางกำลังให้โชคลาภ
อยู่นิ่งๆ ความรักจะเข้ามาสนับสนุน อาจเป็นเรื่องของการเงิน การทำงาน การเรียน เฮงสองเด้ง แต่ไม่ใช่เวลาตอบตกลงแต่งงาน ทำได้เพียงเปลี่ยนสถานะโสดเป็นมีเจ้าของเท่านั้น เพศทางเลือก คนเก่าจะกลับมารบกวน ส่วนคนใหม่ยังต้องลุ้น
คนเกิดวันพุธ
การค้าดีกับสิ่งที่ทำเองขายเอง ไอเดีย DIY การลงทุนเล็กๆ กับธุรกิจที่สามารถรันได้เพียงคนเดียว แต่หากทำคู่กับงานหลัก คุณจะเริ่มลังเลว่าจะเริ่มต้นใหม่ หรือทำทั้งสองเรื่องคู่กัน มีโชค โอกาสจากคนอายุมาก สุขภาพวันนี้ทรงๆ ตัว อย่าละเลยการเจ็บป่วยเล็กน้อย คุณจะได้รักษาจริงจังและอาการสามารถทรุดได้ทุกเมื่อ เสี่ยงโชคต้องเล่นสวนทาง หาโอกาสทำบุญด้วยการงดกินเนื้อสัตว์ในวันที่สะดวก แล้วจะโชคดีในเรื่องที่คุณไม่คาดคิดมาก่อน
อกหักต้องมีคนใหม่ แต่หายากเหลือเกินเพราะคุณยังมูฟออนเป็นวงกลม คนโสด เสน่ห์แรงกับเพศตรงข้ามและคนเพศเดียวกัน แถมสเป็กสูงทั้งคู่ ด้านคนแต่งงานแล้ว ของสำคัญแทนใจ สิ่งสำคัญของครอบครัวจะหาย พัง ระวังทะเลาะกันในเรื่องเหล่านี้ ขอให้ใจเย็นเข้าไว้
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ความอดทนต้องมาก่อน วันนี้เหมาะสมจะปะทะเรื่องใหญ่ ต้องใจเย็นๆ อย่าหัวร้อนเพราะทุกคนล้วนเข้ามาคาดหวังกับคุณ สอบ แข่งขันมีลุ้นความก้าวหน้า สุขภาพช่องปาก ฟันจะได้จ่ายเงินดูแล หรือได้ซื้อประกันสุขภาพให้ตัวเองปละคนในบ้าน ห้องเช่า บ้านเช่า จะได้โยกย้าย ทำเลใหม่อยู่แล้วปังกว่าเดิม ยิ่งใกล้แหล่งน้ำจะดีมากๆ หาโอกาสทำบุญสังฆทานจะโชคดี
อยู่กับใครมักเป็นที่รัก คนโสดที่อยากอยู่นิ่งๆ มักมีเหตุให้คุณว้าวุ่นใจ สุขภาพเกี่ยวกับจิตใจ เป็นทุกข์เพราะความรักที่มีปัญหา การหย่าร้างยังเล่นตัว มีข้อตกลงที่ยังไม่ยอมอ่อนข้อให้แก่กัน รักรีเทิร์นมีลุ้นกับคู่ที่มีภาระต่อกันด้วยบุตรหลาน
คนเกิดวันศุกร์
เรื่องว้าวุ่นกำลังจะจบ คุณควบคุมสถานการณ์ได้ดี วันนี้เหมาะกับการทำอะไรเรื่อยๆ ตามระบบ ไม่ได้มุ่งเน้นความหวือหวา หลีกการปะทะ เข้าพบหรือเข้าหาผู้ใหญ่ ติดลบมากกว่าได้ฟังข่าวดี จัดมุมทำงานให้สะอาดและวางขนมหวาน ลูกอมไว้บนโต๊ะ การเจรจา งานยาก สิ่งค้างคาจะมีความคล่องตัวราบรื่น จะได้เงินจากคนมียศตำแหน่งที่อายุน้อย เหมาะกับการสอบ สมัคร สัมภาษณ์ หรือเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ ที่ต่อยอกดจากเรื่องเดิมที่กำลังทำอยู่
อยู่นิ่งๆ ใจลอย ไปอยู่กับคนที่รู้จักกันไม่นาน มีลุ้นทั้งสมหวังและผิดหวังเพราะมีเจ้าของแล้ว เสริมปรับดวงเสน่ห์ชาววันศุกร์ ทำบุญด้วยเครื่องนอน หรือของหอมแล้วจะดีมาก รักเก่าอย่ารีเทิร์น หรือคุณต้องเลือกในไม่ช้านี้ เพราะรักพี่เสียดายน้อง อาจไม่เหลืออะไรเลย
คนเกิดวันเสาร์
เร่งงาน เร่งเงิน รับเข้าจ่ายออก ลงทุนได้บางส่วนและยังต้องลุ้นกำไรในตลาดที่มีความเสี่ยงสูง จบใหม่อาจได้งานทันที คนเก่า เพื่อนร่วมงาน คนรู้จักกันมานานจะโคจรมาเจอกันอีกครั้ง ทำงานไปกินข้าวไป อ่านหนังสือไปกินขนมไป จะปังกว่าทำอะไรอย่างเดียว ทำบุญด้วยรองเท้า ถุงเท้า เสริมดวงคนสนับสนุนเมตตา ยามวิกาลเหมาะจะติดต่องานที่มีปัญหา คุยนอกรอบ แต่ไม่เหมาะจะออกไปพบเจอหน้า
อยู่ห่างคนที่ทำให้ใจอ่อนไหวไม่เป็นตัวเอง คนโสดพยายามกลั้นใจ การออกไปงานเลี้ยง ไปในสถานที่มีคนเยอะจะมีคนเข้ามาชอบ แต่ไม่ตรงใจ เพื่อนสนิทจะขยับสถานะ จะดีหากคนเหล่านั้นรู้จักกันมานานแล้ว หากเป็นมิตรหน้าใหม่ ยังติดลบหากจะพัฒนาเป็นคนรู้ใจ
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