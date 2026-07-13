เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
การเปลี่ยนแปลงเรื่องงานและการเรียนกำลังจะเกิดขึ้น ดูดี อาจไม่สวยอย่างที่คิด คิดว่าแย่ อาจดีต่อใจและสบายใจมากกว่า สิ่งแวดล้อมรอบตัวจะหล่อหลอมให้คุณเข้มแข็ง และผ่านอุปสรรคที่ดีต่อใจ เป็นประสบการที่น่าจดจำ แต่ช่วงนี้ตัวคนเดียว หาคนช่วยเหลือค่อนข้างยาก การใช้จ่ายอยู่กับการเดินทางและภาษีสังคม อสังหาริทรัพย์จะได้เป็นเจ้าของ โอนเปลี่ยนสิทธิครอบครอง หรือรับช่วงต่อจากคนในบ้าน ของหายไม่ได้คืน อาจทะเลาะกับคนสนิทในเรื่องชวนหัวร้อน แต่ไม่นาน จะคบหากันได้ตามปกติ มีลาภลอยจากคนสูงวัย
ความรักป่วยทางใจ ไว้ใจกันน้อยระแวงกันมาก วันนี้อะไรก็ดูแย่หากขี้สงสัย คนที่โดนทาบทามให้รู้จักคนโสด คุยแล้วสบายใจ แต่คนมีคู่ยิ่งเจอคนใหม่ๆ คนข้างกายจะแปลงร่างเป็นตัวร้าย พร้อมหึงหวงทุกเวลา มีโอกาสแจกการ์ด บอกข่าวมงคลกับคนสนิทแบบปุบปับ
คนเกิดวันจันทร์
อย่าร้อนตัวในสิ่งที่ยังไม่เกิด คุณมีเวลาคิดทบทวนก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญ เน้นว่าห้ามฟังความจากคนอื่นมากจะสับสน วันนี้เหมาะจะส่งใบสมัครงานใหม่ หรือลองลุ้นชิงทุน ดูงาน สิ่งที่เป็นความก้าวหน้าในอนาคต ยานพาหนะกำลังให้โอกาสและความสำเร็จ พยายามอย่าอยู่กับที่แล้วจะดี สุขภาพ ใส่ใจความดันโลหิต ระบบเลือด และเกลือแร่ของตัวเองให้มาก มีโอกาสทำบุญเกี่ยวกับน้ำดื่ม ปล่อยสัตว์น้ำ แล้วสิ่งติดขัดจะเบาบางลง
ความมั่นคงทางใจอาจไม่หวือหวา แต่คุณจะทำให้ใครบางคนนั้นแพ้ทางราบคาบ มีคนกลับมาหา มาขอโทษในสิ่งที่คุณอาจไม่คิดอะไร แต่พวกเขานั้นจริงจัง คนโสด อย่าใจอ่อนกับรักต่างวัยเพราะจะมีปัญหาตามมา ขยันทำความสะอาดมุมห้องครัว โต๊ะกินข้าวบ่อยๆ ความรักจะดี
คนเกิดวันอังคาร
สิ่งสับสนจะชัดเจนขึ้น อะไรติดขัดจะค่อยๆ มีทางออก แต่อาจไม่ใช่ทุกสิ่งที่คุณคาดหวัง วันนี้ควบคุมเรื่องรอบตัวยาก ต้องปล่อยให้เป็นไป ตกงานจะได้งานใหม่และยังต้องปรับตัว หรืออาจมีความลังเลว่าจะอยู่ที่เดิมหรือไปเติบโตที่อื่น ค้าขายกำไรดีกับตลาดตามกระแส สายศิลปะมักโดนโกง ขโมยไอเดียความคิดและผลงาน ทำบุญด้วยเครื่องนุ่งห่มหรือชุดชั้นใน ช่วยปรับดวงการเงินและทำให้คนมีคดีความราบรื่นมากยิ่งขึ้น
อะไรก็จะมีคนช่วยเหลือ คนรัก คนที่เข้ามาชอบ ไม่ว่าจะโสดหรือมีแฟนแล้วย่อมดีกว่าตัวคนเดียว พวกเขาคือที่ปรึกษาที่ดี และให้คำแนะนำที่ดีต่อใจ รอใครอยู่อาจถึงเวลาปล่อยมือ มูฟออน เพราะคนใหม่ๆ น่าสนใจรายล้อม แต่คุณกลับรอใครอยู่คนเดียวมาตลอด จะเสียโอกาส
คนเกิดวันพุธ
ความตั้งใจจะแสดงผล การเรียน การสอบ สิ่งที่ต้องออกแรงแข่งขันทุ่มเท พักผ่อนนอนน้อย กำลังจะมีรางวัลให้หายเหนื่อย การเดินทางใกล้ๆ เช้าไปเย็นกลับ ขยับนิดๆ ส่งผลดีกับการค้า โดยเฉพาะธุรกิจบริการ การจิบเครื่องดื่มร้อนระหว่างวันทำงาน นำโชคเรื่องความราบรื่น อย่าคาดหวัง เพราะคุณจะผิดหวังแบบติดลบ การใช้จ่ายเบาบาง อยากเก็บเงินมากกว่าหยิบใช้ สุขภาพทรงๆ ตัว แต่คุณเป็นห่วงคนในบ้านมากกว่าเรื่องของตัวเองเสมอ ทำบุญคนพิการจะดี
คู่ที่มีระยะทางกั้นมักพบคนใหม่ มีคู่เทียบตัวเลือกในใจ ทำให้สถานะที่เคยมั่นคงนั้นไม่แน่นอน ตกงานอาจมีแผนใหม่ คนอยู่กินมานาน อย่าคิดเยอะ อย่าเล่นตัวนานหากโดนขอแต่งงาน หรือไปจดทะเบียนสมรส ช่วงเวลาเดือนนี้เป็นเวลาปังๆ ในการสร้างครอบครัว
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ยามวิกาลดูอันตรายหากอยู่นอกชายคาบ้าน แต่ส่งผลกับการเรียน การทำงานที่ต้องคิดใช้สมาธิสูง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ระวังข้อฟ้องรอง คดีความ ซื้อเครื่องเขียนใหม่ๆ มาใช้ ช่วยหนุนดวงสุขภาพและการเงิน จะหมดหนี้ ชำระน้อย เบาลง การลงทุน เน้นตลาดรองๆ มากกว่าเส้นทางหลัก แล้วจะไม่ติดลบ เสื้อผ้าโทนครีม ส้ม น้ำตาล หนุนดวงการแข่งขันและดวงสุขภาพ อย่าเชื่อคำคนสนิท อาจทะเลาะกับคนใกล้ตัวในเรื่องไม่เป็นเรื่อง
มีคนกลับมาขอโอกาส หรือคุณจะเข้าหาใครสักคนเพื่อรีเทิร์นรอบสอง คำตอบอาจไม่ได้รับชัดเจน คุณต้องให้อีกฝ่ายคิด แต่อีกไม่นาน ส่วนรักออนไลน์ส่งผลดี ทั้งสถานะแฟนและคนแต่งงานแล้ว เพศทางเลือก งดลงทุนกับคนรัก หรือเข้าไปในโลกส่วนตัวของพวกเขามากเกินไป
คนเกิดวันศุกร์
การโยกย้ายชั่วคราว การทำงานระยะสั้นๆ ลุ้นทำถาวร หรือมีการเซ็นสัญญา ชักชวนดีลกันยาวๆ ส่งผลดีกับชาววันศุกร์ แต่ไม่เหมาะจะทำกับญาติหรือคนในครอบครัว จะมีปัญหาเรื้อรัง ธุรกิจครอบครัวต้องร่วมรับรู้ ใส่ใจ ลองใช้บ้านเป็นออฟฟิศ ให้คนในบ้านช่วยทำงาน เหมาะเจาะสำหรับหน้าใหม่อยากเป็นเจ้าของกิจการ การเงินหมุนใช้มากกว่าเก็บออม การลงทุนดีทั้งในและต่างแดน เลือกตามถนัดและเหมาะสมเท่านั้น มีลาภสัตว์สองเท้าจากคนแปลกหน้า
ลังเลจะโดนแซงหน้า ความรักมักมีเรื่องเร่งความหึงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ถึงจะรู้ใจตัวเอง อย่าเก็บทรงเพราะคุณจะเสียโอกาส สร้างแลนด์มาร์คใจตัวเองไว้บ้างเป็นดี ใครลืมวันครบรอบสำคัญ เตรียมโดนงอนและตามง้อในระยะยาวได้เลย
คนเกิดวันเสาร์
การเรียนเด่นกว่างาน สอบ ลุ้นๆ จะผ่าน แม้ไม่เต็มร้อยหรือาจไม่ดีนัก วันนี้ให้กำลังใจตัวเองมากๆ ไม่มีใครรู้สิ่งที่คุณเจอ เท่าใจของคุณเอง การเรียนมักโดนกันซีน ผลงานกลุ่มอาจทำคนเดียว สายวิชาการโดดเด่นในต่างแดน เจ้าของกิจการจะได้ปวดหัวกับบริวาร หรือเปย์หนักเพื่อดึงตัวคนเก่งๆ เข้ามาร่วมงาน ยานพาหนะจะมีปัญหา นัดหมาย กำหนดการมีความล่าช้าหรืออัปเดตที่คุณอาจจะตกข่าวได้ ใส่นาฬิกาข้อมือข้างที่ไม่ถนัด สิ่งที่ติดลบจะพลิกเกมเป็นบวก
มีดวงหมั้นหมายหรือเดินทางไปหาคนรัก บ้างได้วางแผนโยกย้ายติดตามหวานใจ มีแนวโน้มที่ดี แต่ความรักในความลับจะมีปัญหา คุณจะได้เลือกตัดสินใจอีกครั้ง แม้มีคนข้างกายแล้ว ทายาทที่ไม่ได้ลุ้นจะได้ต้อนรับสู่ครอบครัว เพศทางเลือก มีเสน่ห์กับคนคุ้นเคยหลายๆ คนพร้อมกัน
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