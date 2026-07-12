เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
เรื่องปวดตับมักมาจากการเข้าไปเกี่ยวข้องหรืออินไปเอง ไม่ใช่เรื่องของตัวเองโดยตรง วันนี้สิ่งที่รอคอยจนลืม หรือนานมากๆ กำลังจะแสดงผล จะได้กลับไปวุ่นวายในเรื่องที่วางมือไปนานแล้ว การเงิน ระมัดระวังการใช้บัตรเครดิตหรือการให้เครดิตกับคนอื่น จะเดือดร้อน เข้าหุ้นและการลงทุน อยู่ในตลาดคลื่นลูกใหม่ของธุรกิจใหญ่ เสี่ยงโชคเท่าทุนเดิม ยานพาหนะและการเดินทางนำโชค รวมทั้งคนต่างถิ่น ต่างบ้านเกิดจะนำมาซึ่งโอกาส
ความมั่นหน้าอาจทำให้ผิดหวัง คนที่เคยชินกับการมีคนรุมล้อมเยอะๆ ถึงเวลาออกตัวไปง้อคนที่แคร์ มิเช่นนั้น คุณจะพลาดโอกาสงามในเรื่องความเลิฟ ใครคบหากันมานานมากๆ มีคนไปต่อและตีกรอบความสัมพันธ์เอาไว้แค่เพื่อน โสดว่างๆ อย่าปิดกั้นตัวเอง แล้วจะเจอคนดีๆ
คนเกิดวันจันทร์
แรงสนับสนุนทำให้คุณได้ลองสิ่งใหม่ การเรียน การงานที่วางเอาไว้ต้องรีบสานต่อ ถึงเวลาหยิบจับมาดำเนินการ การสอบไม่โดดเด่น แต่การเติบโตตามสายงานเดิมๆ จะเปิดทางให้กับคนที่อยู่จุดเดิมมานาน ค้าขายวันนี้มีลูกค้ากลุ่มใหม่ไม่คาดคิดเข้ามา จะได้ไปยังที่ที่ไม่คุ้นเคย ระวังคนพาลใกล้ๆ ตัว ตกงานจะได้งานใหม่ ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์ โต๊ะทำงาน ห้องครัวบ่อยๆ สุขภาพและการเงินจะดีขึ้น ระวังข้อผิดพลาดเกี่ยวกับงานเอกสาร
เติบโตทางจิตใจ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวจะเริ่มมีเสน่ห์กับรักต่างวัย ทั้งอ่อนกว่าหรือแก่กว่า แล้วแต่จะโดนตกหัวใจ แต่เชื่อว่าตั้งแต่นี้จนสิ้นปี เสน่ห์วิ่งเข้าหาไม่หยุดแน่นอน ด้านคนโสด มักเจอคนเอาเปรียบ ไม่จริงใจ คนคบเผื่อเลือก ยังคงเป็นตัวเลือกของคนอื่นๆ ยังไม่มั่นคง
คนเกิดวันอังคาร
เสียความรู้สึกเพราะคนใกล้ตัว งานโดนแซงหน้า จ๊อบเสริมอาจหาย สิ่งที่เคยได้อาจโดนตัดทาง และมักจะเป็นคนรู้จัก หรือลูกน้องเก่า เพื่อนร่วมงานหน้าเดิมที่ไปเป็นเจ้าของกิจการ อาหารเมนูสัตว์สี่เท้า เสริมดวงการเงินและการต่อรอง ตลาดการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาค่อนข้างเด่น และสุ่มเสี่ยงสูงอาจได้มากหรือติดลบปุบปับ สุขภาพ ระมัดระวังโรคประจำตัวกำเริบ อย่าละเลยนัดแพทย์หรือการกินยา หาโอกาสทำบุญคนพิการทางสายตาจะดีมาก
ส่วนเรื่องหัวใจจะมีคนช่วยเหลือ ผู้ใหญ่จะเริ่มอ่อนข้อ เปิดทางให้คนที่กำลังคบหาคนใหม่ๆ จะเพศเดียวกันหรือต่างเพศ จะคุยกันง่ายขึ้น มีดวงออกเดตปุบปับ เพื่อนฝูงช่วยสนับสนุนเชียร์ให้คุณสมหวัง แต่รักออนไลน์เป็นพิษกับคนที่มีคู่แล้ว ทำอะไรอาจติดขัด เพราะคนข้างกายไม่ใส่ใจ การขาดหายไม่ติดต่อทำให้มโนเก่ง งอนง่ายและง้อคืนดียากเป็นพิเศษหรือมีปากเสียง
คนเกิดวันพุธ
คนใกล้ๆ อยู่ในสายตาจะช่วยเหลือกันดี อย่าไว้ใจคนนอก เน้นคนที่รู้จักมักคุ้นมานานในการร่วมทำงาน หรือหากคุณตกงาน อยากย้ายงาน การแนะนำจากคนรู้จักแบบปากต่อปาก ช่วยคุณได้อย่างมาก รายจ่ายเยอะเพราะร่วมรับผิดชอบของคนอื่น จะได้เงินจากอสังหาริมทรัพย์ จ่ายก่อนได้คืนทีหลัง ที่ดิน บ้าน ให้คุณ ใครดูแลธุรกิจเหล่านี้เตรียมเฮ มีการเดินทางไกลที่วางแผนน้อยเกิดขึ้น อุปสรรคอยู่ที่ความเจ็บป่วยในต่างแดน มีโชคลาภจากสิ่งเคารพนับถือ
วุ่นวายกับเรื่องของคนรักแต่มีความสุขใจดี ดูแลคนอื่นมากกว่าตัวเอง ใครบางคนจะเริ่มมองเห็นคนที่เหมาะสมจะมายืนข้างๆ ในอนาคต หมั้นหมาย เตรียมวางแผนแต่ง อาจเร็วหรือช้ากว่าเดิมเล็กน้อย จะได้ของฝากจากคนพิเศษ หยิบเอามาใช้งาน อย่ามัวแต่เก็บ แล้วจะมีโชคดี
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เรียน ทำงานราบรื่น แต่เรื่องส่วนตัวมากมายด้วยสิ่งที่ชวนให้เป็นทุกข์ไม่สบายใจ สิ่งที่ขาดๆ เกินๆ อย่าถือสา ใช้หรือมองเพียงที่เป็นอยู่ แล้วจะสบายใจขึ้น มีข่าวดีเรื่องการเรียน แม้งานจะหยุดนิ่ง การเงินเก็บไม่ค่อยจ่าย ไม่อยากเปย์ มีฝันในอนาคตจะใช้เงินก้อน ระวังอุบัติเหตุในยามวิกาล หาโอกาสทำบุญเกี่ยวกับการล้างป่าช้า ทำบุญพระบวชใหม่ การสร้างพระ เรื่องหนักๆ จะเบา มีคนสนับสนุนช่วยเหลือแบบไม่คาดคิด
มีลาภลอยเป็นของแถมให้คนอกหักและคนโสด เพศเดียวกัน มีคนโดนเทและยังทำใจไม่ได้ หรือโดนทิ้งแบบไม่ทันตั้งตัว มีคนปฏิเสธความรักครั้งใหม่ เพราะอยากให้คนข้างกายเจอคนที่ดีกว่า นักเลงคีย์บอร์ด จะได้เจอตัวจริงกับคนที่คุยออนไลน์มานานเร็วๆ นี้ หย่าร้างจะเป็นอิสระ
คนเกิดวันศุกร์
ธุรกิจมีเรื่องสุ่มเสี่ยง เจ้าของกิจการ ต้องการให้คุณทำอะไรให้มากกว่าที่คิด คาดหวังสูงโดยไม่ดูบาร์มาตรฐานที่เป็นอยู่ ค้าขาย ลุ้นขยายกิจการหรือหาพาร์ทเนอร์ระยะสั้น ทำงานเป็นโปรเจ็กต์ ตกงานจะได้งานใหม่ จบใหม่อาจมีงานทันที แต่คุณอาจเหนื่อยสองเท่า ในการพิสูจน์ความสามารถของตัวเอง การใช้เงินมีคนช่วยใช้มากกว่าเก็บออม ทำบุญด้วยรองเท้าแตะ มีดโกน ผ้าไตร หนุนดวงการงานและการแข่งขันทุกประเภท โดยเฉพาะคนทำงานสายราชการ
รักง่าย เลิกไว แถมรีเทิร์นมาเยอะ เลือกเอาที่สบายใจ สถานะของคนโสดหรือมีแฟนระยะสั้นๆ พอเป็นพิธี มากกว่าจะมองเป็นอนาคตพ่อแม่ของลูกตัวเอง อยู่ก่อนแต่งจะโดนกดดันให้ทำให้ถูกต้อง ลุ้นทายาท อาจได้มากกว่าที่หวัง ลูกแฝด อาจเข้ามาสู่ครอบครัวชาววันศุกร์
คนเกิดวันเสาร์
อย่าทุกข์เพราะคำพูดของใคร วันนี้คุณโดดเด่นเป็นคนใหม่ ทิ้งเรื่องไม่ดีในช่วงสัปดาห์ที่แล้วหรือต้นปี แล้วลุยไปข้างหน้า แบกหลายเรื่อง เล่าให้ใครฟังไม่ค่อยได้ งานนั่งโต๊ะสบายๆ เจ้านายช่วยเหลือ แต่ห้ามอ่อม แบกไว้คนเดียว ต้องกระจายความเสี่ยงสู่เพื่อนร่วมงาน เก็บเงินเป็นเงินสดสกุลต่างชาติหรือสิ่งของ ดีทั้งนั้น เชิงการลงทุน พยายามเข้าออกตามหลักการ อย่าดีลนอกรอบ สุขภาพวันนี้ ใส่ใจเรื่องกระดูกกล้ามเนื้อ การผิดปกติของระบบในร่างกายให้มาก
รักเก่าจะเล่าใหม่ พร้อมปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม โดยเฉพาะคู่ที่มีภาระร่วมกัน จะคุยกันง่ายขึ้น วันนี้เรียนรู้กับการโดนเท หรือคนรักตำหนิ แล้วค่อยๆ ปรับจูนกันทั้งสองฝ่าย คนมีโลกสองใบ ช่วงนี้คุณโดนจับได้ง่าย คุยหลายคนอาจไม่เหลาใครข้างกาย
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