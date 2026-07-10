เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 11 - 17 ก.ค. 2569

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
อย่าแพ้เสียงในหัว คุณมีโอกาสคิดแต่อาจไม่ใช่จังหวะลงมือทำ เน้นเดินเกมตามกระแสวิถีของสิ่งแวดล้อมไปก่อน สุขภาพใส่ใจเรื่องการกินอาหาร โรคกระเพาะอาหาร ทำบุญคนตกงานแล้วจะโชคดี
การงาน เป็นนักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าชั่วคราว คนใกล้ตัวทำงานกันราบรื่น ต้องพ่วงหลายตำแหน่งร่วมด้วย การค้าใส่ใจคู่ค้ารายใหม่ จะดีลกันได้นานๆ ฟรีแลนซ์สุ่มเสี่ยงลูกค้าหายเพราะมีทางเลือกที่ดีมากกว่า
การเงิน หยิบใช้จ่ายมากกว่าเก็บออม การลงทุนไม่ค่อยเป็นไปตามแผน หากติดลบมากจำเป็นต้องหยุด อาจได้หมุนทรัพย์สินเป็นเงินสดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องหรือนำไปต่อยอดธุรกิจ ลาภลอยได้มาพร้อมความทุกข์ใจ
ความรัก คนที่หายหน้าจะมีข่าวหรือได้เจอกันแต่ในระยะเวลาไม่นาน มีคนมูฟออนได้แล้ว และมีจำนวนมาก ที่ทำให้มูฟออนเป็นวงกลม ด้านคนโสดอุปสรรคคู่แข่งหัวใจเยอะต้องอดทน มีคู่แฟนดูแลให้ทุกอย่าง
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
เรื่องเล็กน้อยและความใส่ใจ ทำให้คนรอบตัวตกหลุมรักและเมตตา เสน่ห์ชาวพฤษภทำงานค่อนข้างดี มีคนสนับสนุนบริวารผลักดัน จะได้เกี่ยวข้องกฎหมาย การฟ้องร้องที่ต้องระมัดระวัง ตกงานได้งานใหม่
การงาน ความสามารถโดดเด่นกับเจ้านาย หรืออาจแซงหน้ารุ่นพี่ในที่ทำงาน รักษามาตรฐานการทำงานของคุณเอาไว้ จะดีที่สุด เจ้าของกิจการ ความคาดหวังของครอบครัวหรือลูกค้า บางสิ่งจำเป็นต้องปฏิเสธ
การเงิน เร่งรีบต่อการหมุนใช้หมุนเก็บ จะได้เงินจากผู้ใหญ่ มรดก ความไว้วางใจ ส่วนแบ่งที่ได้จากความเสน่หา ทำงานหลายอย่างเงินเข้าไม่ขาดแต่ใช้เงินเก่ง ลงทุนในและต่างประเทศเด่นกลางสัปดาห์ไปแล้ว
ความรัก คดีเกี่ยวกับความรัก มักไม่ใช่การหย่าร้าง แต่อาจเป็นสิ่งเกี่ยวพันกับคนเก่าๆ ที่เคยร่วมรู้เห็นหรือเป็นพยาน ต้องเจอหางเลขไปด้วย เพศทางเลือก มีคนอกหัก ส่วนคนโสดว่างๆ ช่วงนี้มากคนคุย ไร้คนจริงใจ
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
คนคุ้นเคยจะช่วยเหลือคุณโดยไม่ต้องเอ่ยปาก เป็นสัปดาห์ที่จะได้อยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้น เสื้อผ้าโทนครีม ขาว น้ำเงินจะนำโชค อย่าพูดทุกเรื่องที่คุณคิด เพราะจะมีคนเอาไปคิดจริงจังหรือย้อนกลับมาทำร้าย
การงาน ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับคนรอบตัว เรียนไปรู้ไปผิดบ้างถูกบ้าง แต่คุณประคับประคองไปได้ดี มีโอกาสได้งานประจำที่ขยับจากสถานะ และที่ทำงานเก่าๆ อาจกลับมาง้อคุณให้ช่วยเหลืองานพวกเขาอีกด้วย
การเงิน เก็บ ไม่ค่อยจ่าย การลงทุนจากครอบครัว เงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจะสำเร็จ งานเสริมได้เงินดี แต่ทิ้งงานหลักไม่ได้ เทขายดีกว่าถือครอง การเสี่ยงโชคตามคนอื่นมีลุ้นมากกว่าคิดเอง ได้เงินจากคดีความ
ความรัก เงินอาจเป็นปัจจัยให้ทะเลาะกัน โดนตัดสินด้วยฐานะ หรือปัดตกตั้งแต่ยังไม่ได้รู้จักกันจริงๆ ปัญหาเหล่านี้ไม่เหมาะจะตอบโต้ จะเสียเปรียบในเกมความรัก อยากง้อใครต้องรีบยังพอมีลุ้นสมหวังช่วงท้าย
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
ข่าวดีมักมีเรื่องแทรกให้เป็นกังวล อย่าโยกย้าย แม้จุดเดิมจะไม่สบายใจ มากเรื่องอึดอัด แต่พ้นช่วงนี้ไป ทุกอย่างจะดีและมีทางออก สุขภาพโดยรวมน่าพอใจ แต่ไม่เหมาะจะเสี่ยงลาภลอย มีโชคสัตว์สองเท้า
การงาน จบใหม่อาจได้งานทันที แต่โดนกดดันด้วยภาระงานและเงินเดือนไม่สูง และอาจเป็นหน่วยงานที่คุณคาดหวัง งานดีมักอยู่ไกลบ้าน รวมทั้งการติดต่อกับคนต่างถิ่น สายวิชาชีพ สายการเมือง ระวังการฟ้องร้อง
การเงิน นักลงทุนต้องมองช่องทางสวนกระแส การลงทุนในตลาดที่คนไม่ใส่ใจถึงมีโอกาสสูง จ่ายเงินกับการศึกษา ตลาดที่เกี่ยวข้องกับของสะสม ของมีมูลค่าทางใจจะดีกับคุณ เงินนอกระบบมีความคึกคักสูงมาก
ความรัก คนอกหักอาการดีขึ้นแต่ยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นครั้งใหม่ คนมีคู่ให้คนรักช่วยดูแลเป็นธุระ พวกเขาพร้อมและเต็มใจ มีข่าวดีเกี่ยวกับทายาท บุตรหลานในบ้าน หรือเตรียมงานมงคลครั้งใหม่ในไม่ช้านี้
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
คนตกงาน จะโชคดี หรือเรื่องลุ้นๆ ที่ต้องผิดหวัง มักมีโอกาสเรื่องอื่นซ่อนเอาไว้เสมอ สัปดาห์นี้จะได้ฟังข่าวดีที่ไม่ได้รอคอย แต่ร่วมยิ้มและได้รับผลประโยชน์ทางอ้อม คนอายุน้อยจะหนุนดวง
การงาน ผลที่อยากได้จะไม่ใช่ที่คิดไว้ แต่งานเหล่านั้นจะสำเร็จโดยง่าย ขยันกับเรื่องใกล้ตัว สิ่งที่ต้องรอบคอบ ตรวจทานให้ดี มิเช่นนั้นอาจต้องรับผิดชอบด้วยยศ ตำแหน่งที่มีอยู่ ฟรีแลนซ์ราบรื่นน่าพอใจ
การเงิน ยิ้มรับกับความสำเร็จเล็กๆ มีเป็นระยะให้ชื่นมื่น ทั้งการเงินส่วนตัวและธุรกิจที่ไปได้ค่อนข้างดี กินอาหารเมนูเส้นบ่อยๆ จะหนุนดวงการเงิน ช่วงนี้มักได้จ่ายเงินกับเรื่องไม่เป็นเรื่องทำให้เสียสมดุลบัญชี
ความรัก อกหักยังไม่ลืม คุณพยายามทำตัวปกติ รวมทั้งคนที่มีปัญหาในบ้าน ให้เวลาตัวเองมากกว่านี้ แล้วจะดีขึ้นอย่างช้าๆ คนที่อธิษฐาน ขอพรถึง คาดหวังเรื่องความรัก พวกเขาจะส่งสัญญาณกลับมาในทางที่ดี
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
โดนปิดบัง ความลับเกิดรอบตัว แต่คนที่ทำพวกเขาคาดหวังให้คุณสบายใจ และรับรู้เมื่อถึงเวลา ขอให้อย่าใจร้อน ทำบุญด้วยการลดกินเนื้อสัตว์ ช่วยหนุนดวงการงานและเปิดดวงการแข่งขันให้สำเร็จ
การงาน ผู้ใหญ่เปิดทาง จะได้โอกาสยืนแถวหน้า รับผิดชอบโปรเจ็กต์สั้นๆ แต่มีคุณภาพ ตำแหน่งใหม่ยังไม่สมหวัง สายการค้ายังต้องวิ่งตามกระแส และเป้นรองเจ้าถิ่นเก่า คนในเครื่องแบบโยกย้ายแล้วจะดีกว่าที่เก่า
การเงิน รับและจ่าย เก็บได้ในส่วนที่คาดหวัง แต่การดูแลครอบครัว ยังต้องควักเงินเก็บออกมาหมุนจ่ายพอสมควร การลงทุนเน้นต่อเรื่องเก่า เพิ่มทุนเดิม หรือการออกสินค้า ออกตลาด เปลี่ยนแบรนด์ใหม่จะดี
ความรัก มีคนเก่ากลับมาทำให้ไม่สบายใจ แต่คนใหม่ตรงหน้าคบหาได้ สถานะแฟน คุณอาจรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากๆ เพราะมีคนพิเศษข้างกาย ด้านคนมีคู่มักเจอกันน้อย คุยกันไม่บ่อย ต่างคนมีหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
มีโอกาสโตแบบก้าวกระโดด งานค่อนข้างดี คนไม่หิวแสง สายงานสนับสนุน กำลังโดดเด่นในสายตาผู้บริหารระดับสูง สุขภาพระมัดระวังอุบัติเหตุในที่สาธารณะ หรือกระดูกกล้ามเนื้อจะมีปัญหา
การงาน งานส่วนตัวจะเป็นเรื่องส่วนรวม ช่วยทำช่วยแก้ปัญหา เจ้านายจะต้องง้อลูกน้อง นักลงทุน ถึงเวลาใส่ใจเรื่องคนร่วมงาน จะได้เป็นทั้งคนทำงานและร่วมเป็นเจ้าของกิจการ คนธรรมดาจะได้ยศตำแหน่งใหม่
การเงิน การลงทุนระยะยาวดำลังแสดงผล ได้ปรับการลงทุนหรือการเก็บออมเล็กน้อย ตั้งหน้าจอเป็นรูปวิวทะเลที่ชอบ ช่วยหนุนดวงเรียกทรัพย์ ของเก่าแลกใหม่ ธุรกิจที่เซ้ง เช่า รับช่วงกิจการจะสร้างเม็ดเงินได้ดี
ความรัก ทะเลาะง่าย หายโกรธไว แต่ยังไม่มีดวงแยกทางหรือแยกกันอยู่ ต้องกันซีนคนที่เข้ามาจีบคนของตัวเองบ้าง พอเป็นสีสัน ส่วนคนโสดมักประทับใจคนมีเจ้าของต้องระวังใจตัวเองให้มาก คนคุยจะเป็นตัวจริง
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
งานกำลังโดดเด่น แต่คุณจะโดนดูดพลังด้วยภาระส่วนตัวร่วมด้วย เป็นสัปดาห์ที่ต้องบริหารจัดการให้ดี สุขภาพของคนในครอบครัวไม่น่าไว้วางใจ เจ็บป่วยเป็นระยะๆ ต้องดูแลใกล้ชิด มีดวงได้ลาภลอย
การงาน ต้องควบหลายหน้าที่ ต้องปฏิเสธสิ่งที่เป็นโอกาส อยากได้ อยากลอง แต่คุณมีสิ่งอื่นอยู่ในมือค่อนข้างเยอะ ต้องค่อยๆ สะสาง งานนอกสถานที่ ทำงานไม่ค่อยได้อยู่นิ่งแต่สนุก มีเรื่องตื่นเต้นตลอดเวลา
การเงิน ต้องตีกรอบเรื่องงบและการใช้จ่าย ค่อนข้างเก็บมากกว่าใช้ มีรายจ่ายเยอะกับภาษีสังคม บ้านใครมีสัตว์เลี้ยง จะมีโชคลาภเป็นของแถม ตกงาน จ๊อบเสริมเพียบ แต่ให้ระวังโดนโกงค่าแรง ลงทุนดีต้นสัปดาห์
ความรัก ยังต้องเก็บความรู้สึก ทำตัวเป็นปกติต่อหน้าคนอื่น คนโสดไม่อยากเสียอาการ เพราะเรื่องอื่นจะกระทบตามไปด้วย สุขภาพของคนรู้ใจมีดวงเจ็บป่วย คู่ที่แยกกันอยู่จะค่อยๆ ห่างหายไปอย่างช้าๆ ไม่รีเทิร์น
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
เรื่องร้อนใจมาจากคนอื่น โอกาสยังต้องรอ และอยู่ระหว่างทางที่คุณพยายาม ทำบุญพระบวชใหม่ ทำบุญงานสีดำ ช่วยหนุนดวงการแข่งขันและเสริมดวงสุขภาพ ช่วงนี้อย่าลงทุนกับใครมีสิทธิโดนโกงได้
การงาน มั่นใจเข้าไว้ ต้องตัดสินใจแทนคนอื่น มีโอกาสทดลองสิ่งที่ใช้ความรับผิดชอบสูง คนอยากเติบโตจะเปลี่ยนใจ อยากเป็นหัวหน้าใคร โยกย้ายงานต้องปรับตัว ฟรีแลนซ์ช่วงนี้งานชุกแต่มากอุปสรรค
การเงิน ได้ปรับการใช้จ่ายเสียใหม่ บัญชี เงินฝาก หรือยุบรวมหนี้สิน ปรับเงินการเก็บออมและการบริหารธุรกิจต่างๆ อสังหาริมทรัพย์ ของเก่า มักโดนย้อมแมว จ่ายเงินกับบริวารค่อนข้างมาก ได้โชคทางไกล
ความรัก บอกความรู้สึกอาจผิดหวัง แต่เก็บเอาไว้ก็มักเสียอาการ คนที่ประทับใจ คนพิเศษ มีการดูแลกันทางอ้อม มากกว่าเปิดเผยตรงๆ ด้านคนมีคู่งอนเก่งทะเลาะกันบ่อย เป็นจังหวะดีที่จะทำงานทำธุรกิจกับคนรัก
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
โดนเร่งงานบ่อย หลงลืม งง กับเรื่องรอบตัว พยายามดูแลหลายสิ่งอัน แต่อาจทำได้ไม่ดีที่สุด ชาวราศีมังกรต้องพัก ให้เวลากับตัวเองบ้าง ถึงเวลาซ่อมแซมหรือเปลี่ยนยานพาหนะ แล้วจะโชคดีเป็นของแถม
การงาน ระวังความขัดแย้งกับกลุ่มคนหรือความคิดที่หลากหลาย บ้างต้องเป็นคนกลางท่ามกลางความคาดหวังของผู้คน ขอให้ใจเย็นๆ กับทุกเรื่อง คนตกงานจะได้งานใหม่เพราะคำแนะนำ มีตำแหน่งยศใหม่
การเงิน อาจต้องใช้เครดิตของตัวเองเพื่อคนในครอบครัว การเข้าหุ้น ร่วมทุนพิจารณาให้ดี หมุนเงินเก่ง แต่เก็บออมไม่ค่อยได้ จะได้ทรัพย์ ส่วนแบ่งจากครอบครัว ด้วยมรดก หรือความเสน่หาจากคนอาวุโสใกล้ๆ ตัว
ความรัก พิจารณาใครนานๆ คนโสดจะผิดหวัง เพราะมีคนแซงหน้าไปบอกชอบก่อน คุณจะได้ลดละเลิกความเจ้าชู้ เอ็นดูใครหลายคน เพราะมีใครบางคนเข้ามาในใจ อกหักต้องออกไปเจอสังคมแล้วอาการจะดีขึ้น
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
อย่าคาดหวังเพราะจะไม่ผิดหวัง จะได้พบเจอคนเก่งๆ ทำงานกับคนมีความสามารถ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ แต่สุขภาพขาดการพักผ่อน โรคประจำตัวอาจกำเริบเพราะขาดการฟื้นฟู ทำบุญคนป่วยติดเตียง การเงินจะดี
การงาน อย่าเสียเวลาแก้ไขปัญหาเดิมๆ ถึงเวลาหยิบจับสิ่งที่ดำเนินการได้ทันที ไม่ต้องรอใครขึ้นมาดำเนินการทำก่อน อยากย้ายงาน ที่ทำงานเก่ายังไม่ปล่อยมือ ฟรีแลนซ์สัญญาระยะยาวจะมีข้อเสียเปรียบบ้าง
การเงิน สร้างวินัยการเงินใหม่ให้กับตัวเอง เป็นสัปดาห์ที่เหมาะจะเข้าหาธนาคาร คุยเรื่องการเงินหรือปรับโครงสร้างหนี้ นักลงทุนลองใส่ใจตลาดต่างแดนใกล้ๆ บ้าน จะเหมาะสมกับดวงคุณ ทองคำ ค้าปลีกโดดเด่น
ความรัก หมั้นหมาย ตีตราจอง เปิดดีลกับผู้ใหญ่เรื่องความรักและการสร้างครอบครัว เหมาะจะเปิดตัวกับคนสนิท ส่วนคนโสด เป็นเวลาที่คุณต้องอยู่ลำพัง และยังไม่พร้อมจะให้คำตอบเรื่องหัวใจกับคนอื่นๆ เท่าไร
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
อยู่ในภาวะเร่งรีบ คุณจัดการเรื่องรอบตัวได้ค่อนข้างดี สุขภาพเจ็บป่วยจะดีขึ้น อาจยังไม่หาดขาด ใครเดินทางไกล เผื่อเวลากับการล่าช้า หรือนัดหมายที่โยกเปลี่ยนแผนค่อนข้างบ่อย ฝันร้ายจะโชคดี
การงาน แบ่งงาน แบ่งความรับผิดชอบ จะขยับได้ดีขึ้น เจ้านายอาจมอบงานให้ลูกน้องผิดคน การสอบลุ้นตำแหน่ง สิ่งที่รอคอย ยังต้องรออีกสักระยะหนึ่ง ค้าขายบริวารติดลบ เป็นช่วงเหมาะติดต่อราชการ
การเงิน รับจ่ายคล่องตัว จ๊อบเสริมนำเงินเข้ากระเป๋า แต่สิ่งที่ควรได้รับจะมาล่าช้า เสี่ยงโชคติดลบ สุขภาพยังนำมาซึ่งรายจ่าย เชิงการลงทุนธุรกิจบริการ ธุรกิจเครื่องดื่ม หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับราชการจะดีมากๆ
ความรัก มีของฝากจากคนพิเศษ พวกเขาจะเข้ามาแสดงตัวชัดเจนมากขึ้น หากที่แล้วมาเป็นเพียงคนคุยคนสนิท เรียกได้ว่าคนโสดจะได้เห็นคนจริงใจ ส่วนคนมีคู่ อย่าใส่ใจข่าวลือ เรื่องเก่านำมาชวนทะเลาะกันเลย
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