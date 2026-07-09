เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ข่าวสารรอบตัวมีเรื่องเท็จมากกว่าจริง จะมีคนพยายามพูดเรื่องส่วนตัวที่เกินจริงให้คุณหลงเชื่อ เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือร่วมเข้าหุ้นลงทุน อย่าไว้ใจใครง่ายๆ จะไม่เสียทรัพย์ เป็นวันปังๆ ที่เปิดบัญชีใหม่ เปิดเบอร์มือถือหรือจองรถคันใหม่แล้วจะโชคดี ของหายไม่ได้คืน จะเสียมิตรเพราะผลประโยชน์ สุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือโรคประจำตัวอาจแสดงอาการ โชคลาภวันนี้อยู่กับสัตว์สองเท้า ผู้คน มากกว่าลาภลอย
ส่วนเรื่องความรัก สถานที่มีคนเยอะๆ จะมีคนเข้ามาตกหลุมรักคนโสด หากคุณมีคนดูแลใจแล้วจะต้องรีบสฏิเสธ เพราะคนที่เข้ามาออกตัวค่อนข้างแรง และมีการเข้าใจผิดกันง่ายๆ เพศทางเลือกมีโอกาสออกเดตกับคนที่สนใจ คนหม้ายใจว่างๆ เพื่อนคุยเยอะแต่คนจริงใจน้อย
คนเกิดวันจันทร์
มีภาระต้องดูแล วันนี้แบ่งภาคดีๆธุระส่วนตัว งาน การเรียนจะเข้ามาพร้อมๆ กัน ชวนหัวร้อน คนค้าขายและเจ้าของกิจการ จะเสียลูกน้องเพราะคู่แข่งดึงตัว นำเสนองาน ดีลงานต้องแสดงความเป็นมืออาชีพ ถึงจะมีลุ้นงานเหล่านั้น การเงินจ่ายและเก็บได้บางส่วน ยิ่งเจรจา ยิ่งพูดคุณยิ่งได้ จะได้ซ่อมบ้านเกี่ยวกับรอยรั่ว หลังคา ประตู วงกบ หน้าต่าง รีบซ่อมจะไม่กระทบดวงสุขภาพ เป็นวันที่เจรจาระยะไกล คุยงานออนไลน์ จะได้โชคดีและสำเร็จง่าย
คนอกหักอาการดีขึ้น แต่ไม่ว่าสถานะไหนช่วงนี้มีโอกาสเจอคนคุ้นๆ เหมือนเคยรู้จัก หรือคนที่น่าสนใจคล้ายคนเก่ามากๆ ลุ้นทายาท ต้องวิ่งปรึกษาคุณหมอ น้องใหม่ที่เรียนและทำงาน กำลังจะได้แฟนใหม่เป็นของแถม แต่ให้ระวังความรักระหว่างลูกน้องกับเจ้านาย จะมีปัญหา
คนเกิดวันอังคาร
จะได้งานที่รับช่วงต่อจากคนอื่น อยู่ในโหมดทำแทน หาคนเข้าไปสวมรอยแทน แต่ลุ้นเป็งานประจำของเราไปเลย สิ่งที่รอมานานจะให้คำตอบ เป็นโอกาสดีที่จะสอบ หรือร่อนใบสมัครงานที่ใหม่ๆ จะได้ทุน หุ้นส่วนในสิ่งที่เกินคาดหมาย การเงินและลงทุน บางเรื่องจำเป็นต้องถอนหุ้นหรือชะลอการลงทุน คนที่เคยยืมเงินจะเริ่มผ่อนชำระจ่ายเล็กๆ น้อยๆ ระวังอุบัติเหตุ การลื่นล้ม ข้อเท้าพลิกแพลง สิ่งที่พยายามปกปิดจะมีคนอยากรู้ อยากสอบถาม
หัวใจไม่ค่อยอยู่กับตัว มักไปหาใครบางคน หรือใจฟูเมื่อพบหน้า พยายามเก็บทรง แต่มันก็แสดงออกมาให้เห็นในทุกที เสื้อผ้าโทนครีม น้ำตาล ช่วยเสริมเสน่ห์ ออกเดตก็ราบรื่น เข้าหาใครจะได้รับความรัก เมตตา คนหย่าร้าง อยากเลิก อีกฝ่ายยังไม่ปล่อยมือด้วยสารพัดข้ออ้าง
คนเกิดวันพุธ
มีคนอยากร่วมงาน เจรจาซื้อตัว ทำงานหลายด้านกำลังจะเกิดขึ้น วันนี้อาจต้องเลือกและตัดสินใจ บางเรื่องห้ามอ่อมเสียดาย ออกจากบ้านห้ามปรุงจืด แต่งหน้า แต่งตัวทำผมจัดเต็มเข้าไว้แล้วคุณจะโชคดี การใช้จ่ายควบคุมค่อนข้างปัง ทำอะไร การลงทุน ดีในเรื่องที่คุ้นเคย อยากเปิดตลาดใหม่ คุณจะติดลบ ไม่เหมาะจะติดต่อราชการ คนในเครื่องแบบจะเดือดร้อนเพราะบริวาร สุขภาพใส่ใจระบบประสาทและกล้ามเนื้อให้มาก
เกมหัวใจกำลังมีคู่แข่ง เพวกเขาจะมาก่อนคุณแต่พึ่งปรากฎตัวให้เห็น ใจร่มๆ คนโสดมีลุ้นแต่ต้องใช้เวลาสักหน่อย ส่วนคนมีคู่ ชวนทะเลาะกันเก่ง งอนกันบ่อย อย่าระแวงเพราะคุณคิดไปเองมากกว่าจะเป็นเรื่องจริง คนหายไปนานๆ จะเริ่มทักทายส่งข่าว
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ความพยายามสำเร็จผล แต่ต้องออกแรงเหนื่อยกว่าคนอื่นสองเท่า อดหลับอดนอนเพื่อสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ วัยเรียนอาจมีคนชวนทำงานตั้งแต่เรียนไม่จบ ลงทุนกับคนในครอบครัวอุ่นใจ แต่ให้ระวังปากเสียงในบ้านเกี่ยวกับเรื่องการเงิน การลงทุนระยะยาวหรือเปลี่ยนเงินสด เป็นสิ่งของดีกับการออม สุขภาพเจ็บป่วย ห้ามหลบหน้าหมอ คุณจะได้วางแผนดูแลตัวเองจริงจัง ทำบุญเกี่ยวกับเครื่องนอน เครื่องนุ่งห่ม ช่วยลดอุปสรรคในดวงชะตาโดยง่าย
ยังไม่พร้อมเริ่มต้น แม้มีคนดีๆ เข้ามา คนโสดยังหวงเซฟโซนของตัวเอง ส่วนคนมีคู่ บางมุมคุณจะเซอร์ไพรส์ หรือเหมือนไม่เคยรู้จักคนข้างกายในมุมนั้นๆ มาก่อน โสดว่างๆ คนทางไกล ต่างภาษา ต่างบ้านเกิดจะคุยกันรู้เรื่อง ออกเดตอาจยังไม่ใช่จังหวะ รักเก่าอยากรีเทิร์น
คนเกิดวันศุกร์
สับสนเพราะความกดดัน จะเสียแผนเพราะคำพูดของคนรอบๆ ตัว เป็นวันที่ต้องลงมือทำทุกสิ่งด้วยตัวเอง อย่าขอความช่วยเหลือ อย่าถามใครมาก อุปสรรคเกิดจากคนและความอิจฉามองแรง การเงินจะปังจากสิ่งที่เคยติดลบ ตลาดนอกกระแส การลงทุนที่มองข้าม ทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์ ทำบุญเกี่ยวกับสัตว์พิการ การเงินจะคล่องตัวมากขึ้น ข่าวดีมาพร้อมภาระใหม่ และความท้าทายให้คุณเข้าไปสัมผัส
ง้อใครอยู่ต้องใช้เวลานาน คนซึนๆ เงียบๆ จะเสียคนรักให้คนอื่นที่สดใส สร้างรอยยิ้ม และมักเป็นคนที่มาทีหลังคุณเสมอ สถานะแฟนอยู่บนความไม่แน่นอน ส่วนคนโสดการโดนจับคู่ ชักจูงคนใหม่ๆ เข้ามาไม่ได้แย่ มันอาจดีต่อใจมากกว่าที่คุณคิดเอาไว้
คนเกิดวันเสาร์
มักเป็นกำลังเสริม เป็นตัวสำรอง อย่าพึ่งท้อใจ โอกาสของคุณยังอยู่ในการสะสมความรู้และเตรียมความพร้อม งานขยับตำแหน่งในหน่วยงานเดิม หรือโยกย้ายในเครือจะสมหวัง ลุ้นดีลสำคัญยังแข่งขันสูง จ๊อบเสริม เจ้าของกิจการจะได้สนุกกับการทำหลายตำแหน่งด้วยตัวคนเดียว การเงินวันนี้จ่ายมากกว่ารับ อยู่กับของมันต้องมีและภาษีสังคม ปัญหา ความทุกข์ใจเล่าให้คนอื่นฟังบ้าง โดยเฉพาะเพศทางเลือกพวกเขามีไอเดียดีๆ ให้คุณสบายใจและนำไปใช้ได้
อะไรที่ดูเยอะหรือน้อยไปได้เวลาปรับให้พอดี ความรักเป็นสุขใจแต่ก็ยังเรียนรู้กันไปในทุกๆ วัน ไม่เหมาะจะเปิดตัวคนรักกับครอบครัว แต่พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อคนข้างๆ ส่วนคนโสด อย่าใจอ่อนกับคนเก่า คุณมีคนใหม่ในใจแล้ว รอเพียงเวลาเหมาะสมเท่านั้น
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **