เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
งานด่วนเรียกหาตัว เป็นนักแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่น งานตัวเองจะมีคนช่วยแบ่งเบา คนมาใหม่เป็นเพื่อนร่วมงานและคู่แข่งในการสร้างผลงานที่ดี การค้าคุณกำลังเป็นรอง เพราะข้อต่อรองที่ปรับตัวยาก เข้าหาธนาคารดีกับการเจรจา แต่ต้องขยันต่อรองมากๆ สุขภาพโดยรวมไม่น่ากังวลใจ วุ่นวายกับการดูแลผู้ใหญ่ในบ้าน เสี่ยงลาภลอยมีได้มีเสียเท่าๆทุนเดิม ทำบุญเกี่ยวกับคนพิการ คนตาบอด ช่วยปัดเป่าอุปสรรคในดวงชะตา
งาน การเรียนที่เข้มข้น อาจทำให้คนมีคู่กลายเป็นโสด ทะเลาะกันง่าย ความสัมพันธ์เปราะบาง เพศทางเลือกและคนโสด คนที่เข้ามาดูแล พวกเขาจะมีคนมาชอบ หากคุณนิ่งเฉยเป็นคนซึน จะเสียเปรียบหากมัวทำตัวกึงๆ อยู่ ทะเลาะกันพอเบาๆ พอมีสีสัน ไม่ต้องกังวล
คนเกิดวันจันทร์
เรียนรู้และแก้ไข อะไรที่ทำได้ย่อมดีกว่าคิดคนเดียว เน้นการหาทีม หาเพื่อนร่วมทาง ธุรกิจจำเป็นต้องเกาะกระแสระยะสั้นเพื่อความอยู่รอด ตกงานได้งานใหม่ และอยู่ในช่วงพิสูจน์ตัวเอง การใช้จ่ายต้องคิดเยอะ คำนวณทุกบาทที่ออกจากกระเป๋า ครอบครัวไหนมีกิจการ ถึงเวลายื่นมือไปช่วยดูแล ระวังอุบัติเหตุจากน้ำร้อน ไฟ ไฟฟ้า งดออกจากบ้านยามวิกาล มีโอกาสทำทานกับสัตว์จรจัด จะเป็นมงคล
รู้หน้าไม่รู้ใจ สถานะของคนโสดค่อนข้างโล่ง มีเรื่องอื่นให้ใส่ใจ อาจใจร้ายปฏิเสธคนที่เข้ามา เพราะความไม่พร้อม ด้านคนมีคู่ ข่าวลือ บางเรื่องมีมูลจริง เผื่อใจไว้บ้างกับคนคั่นกลาง คู่แทรกที่มีประปราย คนอยู่ไกลกันจะมีเซอร์ไพรส์ไปหาถึงที่ให้ใจฟู
คนเกิดวันอังคาร
เรียนผูกต้องเรียนแก้ ปัญหามักมาจากสิ่งที่เกินคาดหวัง มนุษย์เงินเดือนสนุกกับโจทย์ใหม่ของเจ้านาย อย่าโยกย้าย แม้จะเบื่อที่เดิมเต็มที การลงทุนระยะยาวเหมาะกับคนเก็บออม ช่องทางดิจิทัล ตลาดทางไกล ซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วดี มรดก ทรัพย์สินเก่าจะมีปัญหา ทำบุญด้วยรองเท้า การสร้างทางสร้างถนน ช่วยเสริมดวงการแข่งขันและปรับดวงการเงิน อย่าลังเลที่จะตัดสินใจบางเรื่อง เพราะเวลาไม่คอยท่า
คนเก่าๆ มักกลับมาเป็นเพื่อน มากกว่ากลับมาคบหากัน คนหม้าย เสน่ห์แรงกับคนต่างวัย และคุยกันถูกคอ จะขยับสถานะไปทางไหนอยู่ที่ตัวคุณนั้นเลือกเอง วัยเรียน ระวังคนเจ้าชู้ที่ปลอมตัวเป็นโสด หนุนดวงหัวใจทุกสถานะ ทำบุญกับบรรพบุรุษ
คนเกิดวันพุธ
เป็นวันเบาๆ ที่ควบคุมสิ่งรอบตัวได้ค่อนข้างมาก งานสบายๆ ไม่เหมาะจะติดต่อคนภายนอก แต่ดูแลสิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ดี ลูกค้า เพื่อนร่วมงานเรื่องเยอะ ต้องใจร่มๆ เหมาะจะติดต่องานหรือราชการ ไปทำบัตรประชาชน ใบขับขี่และธุระที่ประสงค์ ทำบุญด้วยอาหารเมนูสัตว์ปีก ช่วยเสริมดวงการเงิน ของเก่า ของเก็บจะมีคนอยากซื้อต่อหรือนำมาสร้างมูลค่า ติดต่อธนาคารยังติดขัดเรื่องเอกสาร สุขภาพโดยรวมราบรื่น แต่มักมีเรื่องไม่สบายใจลึกๆ
ใจที่หล่นหายจะไม่มีโอกาสเจอเจ้าตัว โหมดแอบรักจะทำงานเบาๆ ให้เฝ้าคิดถึง แต่ทำให้คุณอมยิ้มได้ในทุกวัน อะไรที่เกินเบอร์จะได้เจอ มีคนเข้ามาจีบแบบเปิดเผย ทำอะไรเปิ่นๆ ให้คุณสนใจ รักออนไลน์ดีกับคนมีคู่และใช้ติดต่อคุยกันบ่อยๆ ช่วยเสริมความสัมพันธ์
คนเกิดวันพฤหัสบดี
สิ่งที่รอคอยกำลังจะเกิด ให้ข่าวดีร้ายต้องตั้งรับ ช่วงนี้ช่วยงานคนอื่น หยิบจับอะไรทำที่ไม่ใช่เรื่องประจำ อาจเปลี่ยนเข็มการทำงาน หน้าที่ใหม่ในอนาคต สอบแข่งขันจะได้จะผ่านแบบคาบเส้น ตัวสำรองลุ้นเป็นตัวจริง เท้า ขา ประดูกกล้ามเนื้ออาจมีปัญหา จ่ายเงินกับสุขภาพการดูแลตัวเอง และซ่อมแซมบ้าน แต่อาจได้คืนเพราะมีลาภลอยเป็นของแถมเล็กน้อย คนไม่คุ้นหน้า พูดจาไม่เข้าหู จะเชื่อใจได้มากกว่าคนสนิท ใครทดลองงาน ฝึกงานจะหางานใหม่ไม่รอบรรจุ
ความเลิฟ คนเงียบๆ กึงๆ ดูมีเสน่ห์ แต่หากไม่ค่อยพูดอะไร อาจทำให้นกเพราะคนอื่นจะแซงหน้าในช่วงท้าย ความรักหนุนดวงการแข่งขัน กำลังใจ การสนับสนุน ไม่ว่าคุณเพิ่งจีบกันใหม่ๆ คบหาหรือแต่งงานแล้ว ในทางตรงข้ามคนรักเก่า คนจบไปแล้วจะทำร้ายทางอ้อม
คนเกิดวันศุกร์
รับผิดชอบมากขึ้น เติบโตในสายงาน ไม่เหมาะจะลุยเรื่องใหม่ แต่ดูแลหน้าที่ของตัวเองให้ดี คนธรรมกาจะกลายเป็นคนสาธารณะ เรื่องส่วนตัวจะค่อยๆกระจายเป็นเรื่องส่วนรวม อย่าปฏิเสธการเรี่ยรายทำบุญ ช่วยปัดเป่าอุปสรรคระหว่างวันได้ ทำงานที่บ้าน ดีลกับญาติและคนรู้จักจะโชคดีและราบรื่น การใช้จ่ายอาจหมุนเงินไม่ทัน การหยิบยืมได้มาเพียงบางส่วน ต้องใจเย็น มีข่าวดีจากครอบครัว มีดวงย้ายบ้าน เปลี่ยนที่อยู่ที่คุณจะได้เริ่มวางแผนระยะยาว
ความใจดี ไว้ใจมากเกินไป อาจทำให้สถานะหัวใจเปราะบาง มีคู่แทรกเข้ามาง่าย การลงทุนกับคนรัก ทำงาน ไปออกงานด้วยกัน ค่อนข้างปัง คนโสดจะพบรักเพราะงานใหม่ๆ คู่จิ้น คนสนิทมีคนคิดจริงแต่ไม่กล้าแสดงออกมาก เป็นวันเหมาะจะแจกการ์ดงานมงคล
คนเกิดวันเสาร์
งานเบาๆ ลูกน้องจะเฉิดฉายกว่าเจ้านาย เป็นหน้าเป็นตาให้แผนก หน่วยงานของตนเอง ตกงานมักมีอะไรทำ เหมาะจะเริ่มต้นเป็นนายตัวเอง ขยับขยายการค้าส่วนตัว หรือหาคนเก่งเข้ามาร่วมงาน การใช้จ่ายควบคุมได้ดี เกินงบบ้าง เก็บเงินเก่ง สังหาริมทรัพย์โดดเด่นและธุรกิจสายบริการ อาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งเทรนด์ธุรกิจสีเขียว เข้ากับดวงชาววันเสาร์ ตั้งหน้าจอรูปครอบครัว หนุนดวงการแข่งขันและสุขภาพ
คนรู้ใจมักไม่อยู่ แต่คนขี้หึงอาจเป็นประเด็นชวนทะเลาะ คนรักเก่าๆ ลดเครดิตในระยะไกล อาจทำให้คุณโดนมองในแง่ลบในสายงาน โดยเฉพาะบุคคลสาธารณะ เพศทางเลือกและคนโสด รักออนไลน์ คนแปลกหน้าดีต่อใจ เน้นคุย ไม่เหมาะจะพบหน้าในช่วงนี้ ยังไม่ถึงเวลา
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