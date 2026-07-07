เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
อุปสรรคทำให้เติบโต เข้มแข็งขึ้น ง่ายขึ้นในสิ่งที่ดูยากในสายตาคนอื่น งาน โอกาสเข้ามาพร้อมการอัพสกิลตัวเอง ระยะนี้จรดปลายปี ต้องเรียนต่อ เรียนเพิ่ม สะสมสกิลให้กับตัวเองถึงจะได้รับเลือก คนเรียนวุฒิสูงจะมีโอกาสโตมากกว่าคนเยอะประสบการณ์ การใช้จ่ายประคับประคอง ยืมบ้าง หมุนเงินเก็บหมุนเครดิตบ้างตามประสา ปะปนกันไป สุขภาพทรงๆ ตัว แต่ยานพาหนะจะมีปัญหา จะไปไหนมาไหนเผื่อเวลาและตรวจทานให้ดีเสียก่อน
รักเก่าจะกลับมาสดใส แม้อยู่แค่สถานะเพื่อน แต่เหมือนมีที่ปรึกษาที่ดี ไว้วางใจกันได้ระดับหนึ่ง รักวัยเรียนหนุนให้เรียนดี กิจกรรมเด่น หรือทำงานก็ช่วยกันสร้างขยันกว่าเก่า คนแต่งงานอยู่กินมานาน คู่แทรกเข้ามาทักในวันที่ทั้งคู่ค่อนข้างเหนื่อยกับภาระ ไม่มีเวลาหวานๆ
คนเกิดวันจันทร์
อะไรก็อยู่ในมือ อุปสรรค การลงทุน การเงิน การเรียนคุณต้องจัดระเบียบให้ดี อย่าให้ทุกเรื่องตีกันไปหมด ไอเดียมีค่า จะเป็นที่เล็งเห็นของผู้ใหญ่ที่สูงกว่าคนใกล้ตัว หรือหัวหน้าโดยตรงของตัวเอง ทำความสะอาดเครื่องนอนบ่อยๆ การเงินจะเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น อุปสรรคมาให้คุณใช้ความคิดแก้ไข มักมีคนชวนไปทำงานใหม่ๆ สุขภาพหายใจหอบเหนื่อย หอบหืด หรือภูมิแพ้จะแสดงอาการ การลงทุนไม่เด่น แต่จะได้เงินที่รอมานาน สิ่งที่มาช้ากว่าเวลากำหนดต่างๆ
อย่าห่วงอะไร จะโสดหรือมีคู่ วันนี้คุณมีเสน่ห์กับคนแปลกหน้า และคนรักหวงมากเป็นพิเศษ คนใกล้ๆ ตัวจะทาบทามคนน่าสนใจให้รู้จัก ออกเดตปุบปับจะเกิดขึ้น คนหายหน้าไปนานจะกลับมาคุยสนิทกันอีกครั้ง และทำเหมือนว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น คนเพิ่งคบหาทะเลาะกันบ่อย
คนเกิดวันอังคาร
งานค่อนข้างเยอะ เน้นงานเก่าแก้ใหม่ ปรับใหม่มากกว่าทำเรื่องสดใหม่ประจำวัน วัยเรียน อ่านหนังสือไม่ตรงกับการสอบ หรือเนื้อหาที่เรียนไม่ค่อยเข้าใจ มีการเปลี่ยนแปลงของระบบการใช้จ่าย เงินเดือน การจ้างงานที่คุณต้องเอาเงินเก็บออกมา คนไม่สบายใจ การไปไหว้พระถวายสังฆทานหรือทำทานกับสัตว์น้ำ ช่วยให้เรื่องหนักเป็นเบาและมีทางออกโดยง่าย
ความตั้งใจยังโดนมองข้าม คนโสดยังไม่สมหวังแบบทั้งใจ คุณจะเป็นคนพิเศษ คนคุยของใครสักคน แต่ยังไม่ใช่ตัวจริงที่ได้รับเลือก ส่วนคนแต่งงานแล้ว คำพูด ข่าวลือทำให้ความรักมีอุปสรรค รักเก่าอาจรีเทิร์น เพราะภาระเรื่องทายาท เป็นวันที่ง้อคนง่าย แต่ก็งอนกันเก่ง
คนเกิดวันพุธ
เล็กๆ น้อยๆ ปรับใช้ปรับเก็บ เงิน งาน การเรียน ไม่มีปัญหาใหญ่ เพียงแค่เรื่องจุกจิกไม่สบายใจอย่าถือเอาความ ค้าขายทำเลเก่า ปรับทำให้ดี ฐานลูกค้ายังไม่หนีไปไหน สมัครงานใหม่อาจโดนเรียกสัมภาษณ์ทันที สุขภาพของคนอายุน้อย หรือคนที่มีลูกหลานในบ้านจะต้องใส่ใจ ความเจ็บป่วยอาจทำให้พลาดโอกาสบางเรื่อง หนุนดวงการแข่งขันและการเงิน ทำบุญคนตาบอดหรือพิการซ้ำซ้อนแล้วจะดี งดเสี่ยงลาภลอย
การเงินจะได้รับการสนับสนุนจากคนรัก คนมีแฟน มีคนพิเศษจะได้รับการดูแลทั้งทางตรงและทางอ้อม หนุนผ่านงานและเรื่องส่วนตัว สบายกระเป๋า และสบายใจไปพร้อมกัน คู่รักมักทะเลาะกันในประเด็นเดิมๆ รักต่างวัยสบายใจ แต่คนรอบตัวมักไม่เห็นด้วย
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เรื่องเล็กๆ ทำให้งานไม่เดิน พยายามเปิดปากพูด หาโอกาสคุย จะนอกรอบในรอบ การเมืองสิ่งแวดล้อมแบบสบายๆ ทำให้ทุกเรื่องเดินหน้าต่อได้ สมัครสอบ ประกวด งานเบื้องหน้า บุคคลสาธารณะ จะได้ความสำเร็จ มือใหม่ในวงการจะได้สร้างชื่อ ระมัดระวังคำพูด การเขียนที่อาจส่งผลถึงคดีความ การเงินใช้จ่ายเบาๆ บ้าน ที่อยู่ ที่ดินทุ่มเงินซ่อมแซม ซื้อขายยังไม่โดนใจแม้ราคาดี หาโอกาสทำบุญนอกวัด ช่วยเสริมดวงการเงินและปัดเป่าอุปสรรค
มีคนเข้าใจผิด แต่ไม่ใช่เวลาง้อ ยิ่งพยายามอธิบาย อาจยิ่งทะเลาะกัน ทำบุญด้วยดอกไม้สด เครื่องนุ่งห่ม คนโสดจะมีโชคและบริหารเสน่ห์ได้อีกด้วย รักวัยเรียน เพื่อนคุยเมื่อวันวาน มีโอกาสขยับสถานะเป็นคนรู้ใจคนใหม่ เพศทางเลือกโดนหลอก และเป็นตัวเลือก
คนเกิดวันศุกร์
จะได้ส่งต่อโอกาส มีการวางแผนเกี่ยวกับการเรียนหรืองาน ที่คุณจะได้โยกย้ายไปที่ใหม่ และส่งมอบสิ่งดีๆ ที่เดิม ยามวิกาล ธุรกิจสีเทา งานกลางคืน บริการ การขนส่งค่อนข้างเด่น ทั้งการลงมือทำหรือลงทุน จะได้เงินจากสังหาริมทรัพย์ เสื้อผ้าเก่าบริจาคแล้วจะหนุนดวงสุขภาพ วันนี้ขนม น้ำเลี้ยงบริวารเพื่อนฝูง แล้วงานจะราบรื่น ทำอะไรจะสำเร็จโดยไว เปิดเบอร์ใหม่ บัญชีใหม่ตลอดวันราบรื่น
มีคนเข้าใจ รู้ใจ และเป็นคนที่คุณเคยมองข้ามพวกเขา อุปสรรคความเลิฟอยู่ที่มุมมองของคนสองคน แม้คนรอบตัวสนับสนุน ดันหลังเต็มที่ รักออนไลน์ดูดี สดใส จะได้พบหน้า จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ในทางที่ดี แต่ห้ามใจร้อนเด็ดขาด เพศทางเลือก มีหลายคนคุยให้สับสน
คนเกิดวันเสาร์
สิ่งใดที่พัฒนาด้วยความสามารถของตัวเอง คุณกำลังเป็นต่อนายจ้าง หรือมีความสามารถที่เหนือเจ้านาย เป็นที่ต้องการตัว แต่ข่าวลือ เรื่องเม้าท์ ก็กระจายไม่แพ้กัน รับมือให้ทัน ห้ามใจร้อนเด็ดขาด ระวังอุบัติเหตุเล็กๆ ในที่สาธารณะ เจ็บตัวไม่มาก แต่เจ็บใจและเสียฟอร์มมากกว่า ช่วงครึ่งวันเช้าเหมาะจะทำธุรกรรมธนาคาร ติดต่อราชการหรือไปหาหมอ จะโชคดี ยานพาหนะมีลาภเล็กๆ มาฝาก สัตว์เลี้ยงในบ้านหนุนดวงคนเมตตา ของหายไม่ได้คืน
เรื่องกังวลใจลองเล่าให้คนรักฟัง หรือเป็นผู้เปิดใจฟังแบบไม่ตัดสิน ความเลิฟยังเดินหน้าได้เรื่อยๆ ไม่น่ากังวล คนที่ระแวงเก่ง จะเลิกรา มีปัญหา และมีคู่แทรกคั่นกลาง ระยะนี้คนมาทีหลังมักชนะใจมากกว่าคนที่เข้ามาหาก่อน กินอาหารเมนูไข่บ่อย ช่วยบริหารเสน่ห์
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