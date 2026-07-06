เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ไม่ค่อยได้ทำอะไรตามแผน มักมีสิ่งที่เข้ามาแทรกให้คุณปรับไปตามวาระสำคัญก่อนหลัง งานแสดงฝีมือได้ดี แต่ระวังจะเกินหน้าเจ้านาย พวกเขาอาจไม่ปลื้ม คนในเครื่องแบบให้โทษ การทำงานที่อยู่ในสายตาคนมียศตำแหน่ง ดีร้ายอาจตัดสินใจปุบปับตั้งตัวไม่ทัน การเงินดีตลอดวันรับจ่ายชิลๆ แต่การลงทุนอาจจะยังไม่เหมาะสม จ่ายภาษีสังคมอยู่บ้าง ทำบุญกับคนสนิทใส่ซองเล็กๆ น้อยๆ เสริมดวงโอกาสและการแข่งขันได้อย่างดี ไม่เหมาะจะไปร่วมงานสีดำขัดลาภ
คนอกหักมักต้องพักใจอยู่คนเดียว แต่เสน่ห์จะทำงานได้ดีกับคนเพศเดียวกัน พวกเขาจะมาตีสนิท อยากรู้จักทำให้อึดอักบ้าง คนรักเก่ามีข่าวดีให้คุณร่วมยินดี มีดวงออกเดตปุบปับ คนที่แอบปลื้มหรือเขามาปลื้มคุณจะชักชวนไปในที่ที่คุณอยากไปมานาน และเป็นโอกาสที่ดี
คนเกิดวันจันทร์
งานที่รักจะมีปัญหาและต้องใช้ความใจร่มๆ ในการแก้ไข ส่วนฟรีแลนซ์ งานประจำมาทักทาย ให้คุณลองผิดลองถูก หรือการเซ็นสัญญาระยะยาวที่อีกฝ่ายค่อนข้างเรื่องเยอะ อาหารเมนูไข่เสริมดวงการแข่งขันและลดอุปสรรค การลงทุนกับเพื่อน ธุรกิจ SME ยังโดดเด่น รวมทั้งการเงินนอกระบบ สุขภาพวันนี้ โรคประจำตัวอาจกำเริบ ตกลงด้วยวาจาสำคัญกว่าเอกสาร คนมีอำนาจบริวารจะไม่เคารพนับถือ ของหายจะได้คืนสภาพไม่ดีนัก
ความสัมพันธ์โดนชักจูงโดยผู้ใหญ่ คนรัก คนใกล้ตัวมักมีการชักนำคนใหม่ๆ ให้รู้จักคนโสด ดูตัวทางอ้อมแต่ก็จับได้อยู่ดี คนเงียบๆ มีคนชอบ แต่คุณอาจเผลอหักอกคนอื่นโดยไม่ทันตั้งตัว ทะเลาะกับใครยังต้องเว้นระยะ ยังไม่หายโกรธไม่คืนดีกันง่ายๆ
คนเกิดวันอังคาร
ความใส่ใจเล็กๆ ทำให้โอกาสเปิดทางออก มันอาจไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่องเล็กๆ ที่เกี่ยวกับงาน การเรียนที่ทำให้คนส่วนรวม ลุ้นตำแหน่ง ยังพอมีโอกาส แต่การสมัครงานใหม่ขอปัดตก เพราะคุณกำลังเจอสนามที่มีการวางตัวเอาไว้แล้ว การใช้จ่ายตลอดวันอยู่กับของกินของใช้และการเดินทาง ระมัดระวังการลงนามเอกสารที่อาจต้องเข้าไปเกี่ยวพันระยะยาว มีลาภการเงินจากงานจ๊อบเสริม งดเสี่ยงโชค
คนมีความเลิฟใหม่จะมีแรงทำงานและเรียนมากกว่าคนอื่น คนตกงาน ความรักจะส่งเสริมให้คุณยิ้มได้บ้าง จะเพศเดียวกันหรือต่างเพศ พวกเขาจะเข้ามาหา ระวังสับรางไม่ทัน ด้านคนมีคู่ มีหลายเรื่องสงสัยและต้องถามกันตรงๆ ก่อนที่จะเป็นปัญหาบานปลาย
คนเกิดวันพุธ
รีบแก้ไขรีบส่ง งานอยู่ในโหมดเร่งรีบ มีความต้องการของคนหมู่มากที่คุณต้องใส่ใจ ลองเปิดเพลงโปรดฟังระหว่างวัน ช่วยหนุนดวงไอเดีย กระตุ้นโชคและความสำเร็จ การเงินยังต้องรอการตัดสินใจจากคนอื่นร่วมด้วย ของหายไม่ได้คืน จ่ายเงินกับของอยากได้ ให้รางวัลตัวเองนักลงทุนเรื่องนอกกระแสกำไรค่อนข้างดี งานที่กำลังทำ จ๊อบเสริมอาจไม่ถูกใจ มีคนลาออกหาประสบการณ์ใหม่ สุขภาพวันนี้ทรงๆ ตัว แต่เรื่องสายตาและความดันโลหิตไว้วางใจไม่ได้
อะไรที่มากหรือน้อยไปทำให้ครอบครัวมีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องความชัดเจน คู่รักมีปากเสียงบ่อย มีทั้งได้ไปต่อและพอเท่านี้ แต่งงานมานาน วันครบรอบ วันสำคัญจะยิ้มได้มีเซอร์ไพรส์เล็กๆ ในบ้าน เพศทางเลือกคุณเป็นตัวเลือกของคนอื่น มีคู่เทียบที่สเป็กสูงต้องเผื่อใจ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ได้ออกนอกสถานที่ พยายามอย่านั่งโต๊ะ อย่าอยู่กับที่ งานจะไม่ขยับ โอกาสจะไม่วิ่งเข้ามาหา ต้องวิ่งหาแสงให้กับตัวเอง แต่เป็นวันที่เหมาะสมจะติดต่อกับราชการ สุขภาพจ่ายเงินเยอะ เข้าโรงพยายาบปุบปับ หรือรับผิดชอบกับเรื่องในครอบครัว มีลาภลอยจากคนอายุน้อย การเจรจางานบนโต๊ะกาแฟอาจสำเร็จง่ายกว่าร้านอาหาร ระวังอุบัติเหตุจากการเดิน หกล้ม เลือดตกยางออกกับสิ่งเล็กๆ รอบๆ ตัว
มีคนเก่ากลับมา แต่คุณมูฟออนได้แล้ว ส่วนคนแอบรักยังอึดอัด ทำตัวไม่ถูกเวลาอยู่ใกล้คนที่ชอบ เสน่ห์แรงเป็นพิเศษ สำหรับคนเริ่มงานใหม่หรือน้องใหม่ที่เรียนใหม่ มักมีคนมาตีสนิทให้เก็บไว้พิจารณา ขอพรความรักอาจยังไม่ถึงคิว เสริมดวงวันนี้ ทำบุญเกี่ยวกับน้ำดื่ม
คนเกิดวันศุกร์
งานเพียบ ทำไม่ค่อยทัน ติดขัดที่ตัวเองและอุปสรรค สายราชการ เจ้านายรับจบปัญหาลูกน้องที่สร้างเอาไว้ แต่มักได้งานด่วนแม้หยุดยาว สุขภาพภูมิแพ้ ช่องปาก ฟันต้องดูแล การลงทุนดีกับธุรกิจที่อยากออกสินค้าใหม่ เปิดตลาดใหม่ นี่คือเวลาของคุณแล้วที่จะเริ่มต้น ใครตกงานคุณจะมีลาภลอยเป็นของฝาก ยามวิกาลอย่าออกจากบ้านหากไม่จำเป็นจะมีเคราะห์
คนที่มีเสน่ห์ มีคนรายล้อมอาจเข้ามาหาคนโสดแบบไม่ทันตั้งตัว ทั้งๆ ที่คุณไม่ได้คิดอะไร ด้านคนมีคู่ ง้อคืนดีอย่าให้ข้ามวัน เรื่องเล็กก็ไม่ควรมองข้าม เป็นวันดีๆ ที่จะขอหมั้น ขอจดทะเบียนสมรสหรือแจกการ์ด อย่ารอใครนาน มีคนใหม่ดีๆ เข้ามาเพียบ ในระยะนี้ถึงปลายปี
คนเกิดวันเสาร์
มีข่าวดีแบบไม่ต้องลุ้น แต่หยิบจับเรื่องใดมักอยู่ในสายตาของคนหมู่มาก ลงมือทำอะไรต้องระวัง จะได้ข่าวของงานที่เคยสมัครไว้ แต่คุณอาจตกลงกับที่ใหม่ไปแล้ว มีโอกาสทำงานให้ครอบครัวหรือลาออกเพื่อคนในบ้าน สุขภาพจ่ายเงินดูแล ได้เงินจากค่าประกัน ค่าสินไหมทดแทน เดินทางไปใกล้ภูเขา น้ำตา ทะเลสาบ จะโชคดี ทำบุญคนพิการซ้ำซ้อน อะไรติดขัดจะมีทางออกมีคนเข้ามาช่วยเหลือ
ผิดหวังแบบเงียบๆ แอบรักมักนกเพราะไม่พูดอะไร และมีคนแซงหน้าไปเสมอ รักต่างวัย รักกันดีตีกันบ่อย ทะเลาะกันให้เป็นความชื่นมื่นของครอบครัว ไม่มีสิ่งต้องกังวล รักเก่าหวังรีเทิร์น คนเพศเดียวกันอายุน้อยกว่า ใจพร้อมเกินร้อยที่จะเข้ามาหา แม้ว่าคุณไม่ได้คิดอะไร
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