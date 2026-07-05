เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
ปัญหาเข้ามาให้แก้ไข งานเล็ก งานใหญ่ ล้วนมีเรื่องจุกจิกระหว่างทาง อย่าใจร้อน ค่อยๆ มองให้ออกแล้วจะผ่านไปได้ การใช้จ่ายต้องคิดคำนวณให้ดี อะไรยกเลิกได้ เว้นไว้ก่อนได้ต้องดำเนินการ ของมีค่าจะหาย หรือเสียซ่อมไม่ได้ สุขภาพตลอดวัน ระวังเรื่องอาหารและใส่ใจคำทักเตือนของแพทย์ มีโชคจากสัตว์สองเท้า
กังวัลสิ่งใด คนรักไม่สบายใจตามไปด้วย คุยกันน้อย มโนเองกันเก่ง สุขภาพของคนรักต้องดูแลใกล้ชิด หรืออาจเป็นเหตุที่ทำให้ต้องห่างเหิน เพศทางเลือก มีคนโชคดีด้านความรัก มีคนใหม่ๆ เข้ามาในชีวิตระยะนี้
คนเกิดวันจันทร์
ความรับผิดชอบทำให้คุณต้องทำอะไรอีกมาก งานเล็กน้อยมักเป็นจดที่สำคัญ คนขาดไม่ได้ เจ้านายต้องง้อลูกน้อง ใส่ใจเรื่องคนใกล้ตัว จะเป็นเสน่ห์ใบเบิกทางในการแข่งขันและโอกาสธุรกิจ การเงินใช้จ่ายสบายๆ เงินเก็บมีบ้างเป็นก้อนเล็กๆ ตกงานจะได้งานใหม่แต่ไม่ตรงสายงานที่สนใจ สุขภาพทรงๆ ตัว งดเสี่ยงลาภลอย
คนไม่สนิทจะเข้ามาหา หากคุณโสด อาจไม่สบายใจที่โดนล่วงล้ำพื้นที่ส่วนตัว มีคนโสดปลอมระบาด อย่าให้ใจกับใครง่ายๆ สถานะแฟนยังไม่มั่นคงนัก ไม่ไว้ใจทะเลาะกันบ่อย อย่าใจร้อน ค่อยเป็นค่อยไปดีที่สุด
คนเกิดวันอังคาร
จะได้เริ่มต้นกับสิ่งที่เคยกลัวและไม่ถนัด ยานพาหนะมีปัญหา การซื้อขายของเก่าแลกใหม่ โละของทิ้งจะได้เงิน แต่มักโดนขัดลาภเพราะความไม่รู้ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวโดดเด่น คนตกงานอาจสร้างเงินจากการเป็นนายตัวเอง เป็นวันปังๆ ที่จะติดต่อธนาคาร ทำธุรกรรมและดีลธุรกิจด้วยตัวเอง ทำบุญรองเท้าแตะ มีดโกน ร่ม เรื่องติดขัดจะเบา
อย่าตามหาเพราะความรักพักร้อนชั่วคราว คนโสดมีโมเมนต์สนุกๆ กับเพื่อน มากกว่ามานั่งรอคนรู้ใจปรากฏตัว บริหารเสน่ห์ให้ดี เพราะคนมีเจ้าของจะมีแฟนคลับมาจีบเพิ่มเติมในช่วงนี้ ให้คนที่เป็นตัวจริงหัวร้อนเป็นบางเวลา คนมาทีหลังจะแพ้ คบซ้อน แอบซ่อน จะโดนจับได้
คนเกิดวันพุธ
จะได้เดินทางไกล สถานที่คุ้นเคย บรรยากาศเก่าๆ เสริมความแข็งแกร่งให้ชาววันพุธทำอะไรด้วยความมั่นใจ สอบ แข่งขัน ลุ้นเรื่องสำคัญจะผ่านไปได้ แม้คะแนนไม่สูง เสื้อผ้าโทนดำ เทา เขียวเสริมดวงการเงิน พยายามเปลี่ยนทรงผม เปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวในการออกจากบ้าน สิ่งติดขัดจะดีมากขึ้น อุปสรรคน้อย หาโอกาสถวายสังฆทานสดพร้อมอาหารคาวหวาน
ความวุ่นวายอาจเกิดจากความหวังดีที่มากเกินไป ลองเว้นระยะห่าง ความสัมพันธ์ยังคงอยู่และเดินหน้าต่อได้ อุปสรรคเล็กๆ ของคนโสดคือช่วงนี้คุณหวงชีวิตโสด มากกว่าอยากมีคนข้างๆ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เว้นระยะกับคนรอบตัวจะลดเรื่องข่าวลือ กระแสกลบๆ คนธรรมดาจะมีชื่อเสียง คนบ้านๆ จะเริ่มโดดเด่นในสายตาคนอื่น สุขภาพเป็นอุปสรรคในงานหรือโอกาสบางเรื่อง เจ้านายเสียดายลูกน้องเก่า ช่วงเช้าถึงเที่ยงเหมาะจะติดต่อธนาคาร เดินทางไกล มีโชคสัตว์สองเท้า สุขภาพได้วางแผนรักษาบางเรื่องจริงจัง และต้องใช้งบมากหรือเตรียมประกันเอาไว้จะดีที่สุด
เรื่องเก่าๆ ข่าวครั้งวันวาน ทำให้คนที่หมายปองไม่กล้าตัดสินใจ ความเลิฟยังไม่ไปไหน แต่คุณยังไม่กล้าเปิดเผยหรือสานต่อความสัมพันธ์ หย่าร้าง ห้ามใจอ่อนคุยนอกรอบ เรื่องจะไม่จบ เพศทางเลือก เสน่ห์ทำงานกับคนอ่อนวัยกว่าหรือมีคนอายุน้อยๆ เข้ามาวุ่นวายกับคนโสด
คนเกิดวันศุกร์
ไม่สบายใจเหมาะจะเล่าให้ใครสักคนฟัง แต่เรื่องที่เคยผิดพลาดจะเป็นจุดบอดให้คู่แข่ง คนที่อิจฉาลุกขึ้นมาโจมตี ธุรกิจเหมาะจะขยาย หาหุ้นส่วน หาคู่ค้าทำอะไรใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ จบใหม่อาจยังไม่ได้งาน ระยะนี้คนมีประสบการณ์มากกว่าได้เปรียบ การใช้จ่ายรับมากจ่ายมาก การเก็บออมสุ่มเสี่ยงต่อการเปย์เพื่อของมันต้องมี สุขภาพสายตา อาจมีปัญหา
คนสำคัญจะกลับมาเจอหน้า รอใครนานๆ ถึงเวลาทวงสัญญาใจ หรือเผื่อใจเอาไว้บ้างเพราะมีหลายคู่จะเปลี่ยนไปตามเวลา ไม่มั่นคง ด้านคนแต่งงาน คนคบหามานานเจอหน้ากันบ่อยขึ้น หรือเป็นช่วงที่จะซื้อสินทรัพย์ ลงทุนร่วมกัน จะดีกับดวงความรักและครอบครัว
คนเกิดวันเสาร์
ไม่สบายใจต้องระวังเพราะคุณจะทำให้เรื่องอื่นในชีวิตเสียบรรยากาศไปด้วย เหนื่อยให้พัก ทุกข์ใจบอกใครไม่ได้ และเหมาะจะให้เวลากับตัวเองเป็นสำคัญ การลงทุนโดดเด่นในตลาดในประเทศ แต่เก็บออมดีกับเงินสกุลต่างชาติ แต่งตัวให้เนี้ยบ เสริมโหวงเฮ้งการแข่งขัน ทำบุญด้วยยารักษาโรคหรือค่ารักษาพยาบาล ช่วยลดอุปสรรคในดวงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
มีสถานะความรักที่ดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจ ราบรื่นดี แต่ครอบครัวจะยังไม่ปลื้ม คนรอบกายยุยงให้เห็นแง่ลบของหวานใจ ต้องเข้มแข็งมากๆ รักต่างถิ่นแยกย้าย ขาดความหวาน เพศทางเลือก คุณกำลังดีขึ้นในสภาพโดยรวม แต่ไม่กล้าเริ่มต้นใหม่ เพราะกลัวจบลงแบบครั้งก่อน
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