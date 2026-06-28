โกงสอบท้องถิ่น จ่ายหลักแสน-รู้เห็นหลักหมื่น!! ขบวนการใหญ่ "ล็อกตำแหน่ง-จ่ายส่วย" ไม่นานคืนทุน

ช็อคทั้งวงนอก-วงใน 6,000 เก้าอี้ โดนล็อกไปแล้ว 1 ใน 3 ผ่านขบวนการ “โกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่น” ที่แค่จ่ายตังค์ ยังไงก็ผ่าน เพราะเดี๋ยว “แก้คำตอบ-เปลี่ยนคะแนน” ให้
กับช่องว่างที่ยังตอบไม่ได้ว่า ระบบโดนเจาะได้ยังไง แต่กูรูชี้ ขบวนการนี้ไม่เล็กแน่นอน คนรู้เห็นต้องเป็น “หลักหมื่นราย”
** นี่แหละ “จ่าย-จบ” ของจริง **
แค่สอบเข้าก็ “ทุจริต”แล้ว นี่คือเคสที่สะเทือนไปทั้งวงข้าราชการ กับการ “โกงข้อสอบ”การเข้าบรรจุ “ข้าราชการ” ระดับ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
รวมมูลค่าความเสียหายกว่า “4,500 ล้านบาท” แถมหลายคนที่ “โกง” ถูก “บรรจุ”เป็นข้าราชการเรียบร้อยแล้วด้วย!!
โดยนี่เป็นการโกงการสอบคัดเลือก “พนักงานส่วนท้องถิ่น”และ “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)”ที่เป็นการสอบพร้อมกันทั้งประเทศ ประจำปี 2568 โดยเปิดรับสมัคร 87 ตำแหน่ง จำนวน 6,669 อัตรา
สอบกันไปแล้ว ตั้งแต่ ธ.ค.68 แล้วพอมาถึงช่วง “ประกาศผลสอบ”เมื่อ ก.พ.69 ที่ผ่านมา ก็มี “คลิปเสียง” ที่หลุดออกมาจาก “ติวเตอร์” บางกลุ่ม
บอกว่าสามารถช่วยให้ “สอบผ่าน” และ “เข้าบรรจุ”ได้เลย โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ “350,000 บาท”สำหรับตำแหน่งทั่วไป และ “700,000 – 800,000 บาท”สำหรับพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง
{ทลายแก๊งข้าราชการ รับแก้คะแนน-โกงสอบ}
ตรงนี้เองที่นำไปสู่การร้องเรียน และเข้าบุกทลาย “แก๊งโกงข้อสอบ” คาบ้านพัก ตรวจสอบพบว่า “กลเม็ดการโกง” ครั้งนี้ ไม่ใช่วิธีปล่อยข้อสอบ แต่คือการ “ล็อกผลสอบ” ให้คนที่จ่ายตังค์ไว้ล่วงหน้า คือทำได้หรือไม่ได้ ยังไงก็ “ได้บรรจุ”
ด้วยวิธีเข้าไปแก้ไข “ไฟล์บันทึกกระดาษคำตอบ” ของลูกค้า เปลี่ยนจาก “ตอบผิด” เป็น “ตอบถูก” แล้วส่งข้อมูลกลับไปให้ “คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)” ประกาศผลสอบ
แถมมีการแก้เกม ขั้นตอนการ “ยืนยันคะแนน” หยิบ “กระดาษคำตอบ” มาตรวจสอบอีกที ด้วยการเอากระดาษนั้นมา “แก้คำตอบ” ให้ตรงกับ “ไฟล์คะแนนหลอก” ที่บันทึกไว้อีกชั้นนึงด้วย
และนั่นคือภาพตอนตำรวจเข้าไปบุกจับ คือทีมโกงกำลัง “นั่งแก้คำตอบ” กันแบบคาหนังคาเขา แถมเจอ “รายชื่อ” คนที่รอคิวแก้คะแนนถึง 9,000 ราย โดยแก้เสร็จไปแล้วกว่า 2,000 คน
คำนวณจากราคาค่าจ้าง และจำนวนคนโกงที่เยอะขนาดนี้ ความเสียหายน่าจะตกราวๆ “4,500 ล้านบาท” แถม “10 ข้าราชการ” ที่โดนจับ ยังเป็นแค่ “กลางน้ำ” ของขบวนการ ต้องสืบสวนขยายผลต่อไป
อย่างที่ “ดร.มานะ นิมิตรมงคล” ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ “ACT” ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ให้ว่า ต้องเป็นขบวนการที่ใหญ่มาก เพราะคือการสอบ “ระดับประเทศ”
“มีคนจ่ายเงิน 9,000 คน มันแปลว่าต้องมีคนรู้เห็น มากกว่าหลายหมื่นคน 9,000 ที่จ่ายเงิน ถ้ารวมพ่อแม่ของเขา”
“ในอดีตเนี่ย มันจะเป็นการโกงโดยเอาง่ายๆ แค่ให้ดูคำตอบ ให้โพยคำตอบนะครับ อันนั้นกลายเป็นเรื่องที่โบราณไปเลย”
** “ระบบกันโกง” เลิศหรู แต่ไม่ทำจริง **
คำถามที่คนสงสัยคือ1.กระดาษคำตอบ หลุดออกมาได้ยังไง? 2.ทำไมแก๊งโกงข้อสอบกลุ่มนี้ ถึงเข้าไปแก้ไขไฟล์คะแนนได้?
และยังมี “ช่องโหว่” จุดไหนอีก ที่ถูกหยิบมาใช้ “หากิน” ในขบวนการนี้ ช่องในการทุจริตนี้
โดยการสอบครั้งนี้ ทางหน่วยงานกลางได้ว่าจ้างให้ “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)” เป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด
ตั้งแต่ออกข้อสอบ, จัดพิมพ์ข้อสอบ, ขนส่งข้อสอบ, หาสถานที่สอบ, จัดสอบ ไปจนถึงขั้นตอนการเก็บรักษา ทั้ง “ข้อสอบ” และ “กระดาษคำตอบ” ด้วย
โดยใน “ร่างขอบเขตของงาน (TOR)” ที่สำนักข่าวอิศราเปิดไว้ บอกว่า “การตรวจคำตอบ” จะมีการ “สแกน” กระดาษคำตอบเก็บไว้ เพื่อบันทึกข้อมูลลง “flash drive” แล้วส่งกลับส่วนกลางทันที ที่ตรวจกระดาษคำตอบแล้วเสร็จ
ส่วนกระดาษคำตอบ “ตัวจริง” ต้องไปเก็บในสถานที่ปลอดภัย ซึ่งในที่นี้คือโรงพิมพ์แห่งหนึ่ง ย่านพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ตามข้อมูลที่ “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)” บอกไว้
คือสถานที่เก็บกระดาษคำตอบนี้ ล็อกกุญแจไว้ถึง “2 ดอก” แยกให้คนจัดการระบบอย่าง “มศว” กับหน่วยงานกลางอย่าง “สถ.” ถือกันคนละดอก แถมในห้องยังมี “กล้องวงจรปิด” ตรวจตลอด 24 ชั่วโมงด้วย
จึงมีความเป็นไปได้ว่า กระดาษคำตอบอาจหลุดตั้งแต่ตอนเก็บข้อสอบ หรือตอนส่งไปตรวจ ไม่ก็หลุดมาจากขั้นตอน “ไฟล์สแกน”ตอนตรวจ เพราะมีข้อสังเกตว่า กระดาษที่ปรากฏในข่าว เหมือนถูกปรินท์ออกมาจากไฟล์สแกน
ส่วนเรื่องการเข้าไป “แก้คำตอบ”ในระบบคอมพิวเตอร์ อาจโดนแก้ตั้งแต่ก่อนจะใส่ข้อมูลลง “flash drive”แล้วส่งไปหาส่วนกลางแล้ว หรือไม่ก็อาจถูกแก้จาก “ระบบหลังบ้าน”แล้วถึงประกาศคะแนน
วิธีป้องกันไม่ให้ “ซ้ำรอยทุจริต”แบบนี้อีก คงต้องตอบให้ได้ว่า “ข้อมูลหลุด”ออกมาจากจุดไหน ซึ่งสะท้อนว่าขั้นตอนที่บอกไว้อย่างสวยหรูใน TOR ว่าทำอย่างปลอดภัย เป็นความลับ มีคนดูแลตลอดเวลา เอาเข้าจริงกลับใช้ไม่ได้ในเชิงปฏิบัติ
“มันแปลว่าเอกสารพวกนี้ มันรั่วไหลได้ การแก้ไขคอมพิวเตอร์มันทำได้ มันไม่ได้ถูกล็อก ถูกควบคุมอย่างจริงจัง เพราะฉะนั้น ที่เขาบอกว่า เขามีกลไกการตรวจสอบ จึงเป็นเรื่องที่มีแต่ลมปาก ไม่ได้ทำจริง”
{“ดร.มานะ” ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ}
** จ่ายแค่หลักแสน แลกกับโอกาสโกงต่อ **
ภาพของการยอมจ่ายเพื่อโกงกัน “หลักหลายแสน” แลกกับตำแหน่งข้าราชการที่เงินเดือน “หลักหมื่น” กว่าๆ แบบนี้
ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ วิเคราะห์ไว้ว่า คือเครื่องยืนยันให้เห็นชัดๆ ว่า วงการข้าราชการไทยเต็มไปด้วย “ผลตอบแทนสีเทามูลค่ามหาศาล” ขนาดไหน
ยกตัวอย่าง ในการโกงข้อสอบนี้ มีคนโกงเพื่อต้องการเข้ารับตำแหน่ง “พนักงานขับรถขยะ” ทั้งที่ตำแหน่งนี้เงินเดือนไม่สูง แต่จริงๆ กลับเต็มไปด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ จากการ “แยกขยะ” ไป “ขาย”
โดย “พนักงานขับรถ” มีสิทธิ์เลือกคนที่จะเข้ามาประจำตำแหน่ง “พนักงานเก็บขยะท้ายรถ” ได้ ตรงนี้เองที่มีการเรียกรับผลประโยชน์กัน
คือถ้าใครอยากมาเป็น “คนเก็บขยะ” ก็ต้องจ่ายส่วยให้ “คนขับรถขยะ” ก่อน เพื่อแลกกับการ “แอบเอาเศษขยะไปขาย”
“คนขับรถขยะ เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกให้ใครก็ได้ มาเป็นคนงานเก็บขยะท้ายรถ ซึ่งคนพวกนี้จะต้องจ่ายเงิน ให้กับคนขับด้วย เพราะขยะที่ขึ้นมาบนรถ มันสามารถแยกเอาไปขายได้”
ส่วนตำแหน่งอื่นๆ ที่สูงกว่านี้ ถึงจะเป็นข้าราชการตัวเล็กๆ ตอนเข้าไป แต่ก็มีโอกาส “เติบโต” โยกย้ายไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นได้
ดังนั้น “เงินแสน” ที่จ่ายไป เดี๋ยวก็ “คืนทุน” ได้ จากระบบราชการไทย ที่มี “ส่วย” แฝงอยู่ในทุกขั้นตอน
เรื่องน่าเศร้าจากเคสนี้คือ ในตำแหน่งงานของท้องถิ่น ที่เปิดรับข้าราชการกว่า 6,000 คน กลายเป็นว่า “1 ใน 3” ของงาน ถูกล็อกไว้หมดแล้ว จากการทุจริตซื้อตำแหน่งไปแล้วกว่า 2,000 ที่นั่ง
ล่าสุด ทางส่วนกลางได้ออกคำสั่ง “เบรกการบรรจุ” ข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่สอบกันไปเมื่อปี 68 เรียบร้อยแล้ว โดยคนที่ถูกประกาศว่า “ได้รับการบรรจุ” และต้องเข้ารายงานตัวในวันที่ 1 ก.ค.นี้ จึงถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด
“เราจะได้ยินอยู่เสมอว่า คนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขาคุยกันนะครับว่า ใครมาสายไหน ใครเส้นอะไรมา ใครใช้เงินหรือไม่ ใช้เท่าไหร่ อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมายาวนานนะครับ”
“วันนี้ คนที่เข้าสู่ตำแหน่งราชการ เริ่มต้นด้วยการจ่ายเงิน เมื่อเขาเข้าไปแล้ว เข้าไปสู่ระบบเส้นสาย พวกพ้อง จะซ้ำเติมคอร์รัปชันให้หนักไปอีก
ถ้าเขาอยากได้เงินมากๆ เขาก็ต้องรับใช้เจ้านาย ถ้าเขาอยากโกงอีก เขาก็ต้องเข้าไปอยู่ในเครือข่ายคนโกง มันก็เป็นวงจรที่อุบาทว์อย่างงี้”
สกู๊ป : ทีมข่าว MGR Live
ขอบคุณภาพ : Facebook “มานะ นิมิตรมงคล”, “อรรถรส-สรุปข่าว”, “THE STANDARD”, “กระทรวงมหาดไทย PR”
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