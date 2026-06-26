เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2569

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
เรียนรู้จากผู้นำ ข้อผิดพลาดของคนอื่นจะเป็นช่องว่างให้หลบทางได้ง่าย สุขภาพ ติดขัดเรื่องระบบทางเดินหายใจ หรือการเจ็บป่วยโรคประจำตัว มีโอกาสทำบุญเกี่ยวกับศาสนาเติมน้ำมันตะเกียง ถวายผ้าไตร
การงาน จัดระเบียบใหม่ มีเรื่องอึดอัดเพราะข้อบังคับ การจัดการบางอย่างที่ขัดขาคนอื่น เจ้านายยังไม่ได้รับการยอมรับจากลูกน้อง ตกงานจะได้งานใหม่ หรือมนุษย์เงินเดือนมีลุ้นตำแหน่งใหม่ที่เก่า ที่ดีกว่าเดิมมากๆ
การเงิน เก็บออมด้วยสิ่งของแทนเงินสด หรือหมุนเปลี่ยนวิธีการ บัญชีรูปแบบการออม มรดกทรัพย์สินจะมีปัญหา ได้เงินจากขายของเก่า ส่วนแบ่งการซื้อขายสิ่งของที่มูลค่าสูง ธุรกิจส่วนตัวระวังบัญชีติดลบระยะยาว
ความรัก ตื้ออาจผิดหวัง คนอยู่นิ่งๆ มีภาษีมากกว่า เกมความรักยังไม่ราบรื่น แม้ไม่มีคู่แข่งแต่ต่างฝ่ายต่างเล่นตัว ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้ว หาเวลาให้ครอบครัวบ้าง พาไปเจอญาติ เปิดตัวกับคนสนิทจะได้รับการยอมรับฟินๆ
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
ต้องออกแรงช่วยคนอื่น ช่วงนี้ภาระเยอะกับเรื่องเกินงบเกินคาด วุ่นวายกับค่าใช้จ่ายที่เกินการควบคุม ใครเดินทางไกลมีความสำเร็จ แต่สวนทางกับดวงเจ็บป่วย จะได้งานใหม่แม้ไม่ได้สมัครทิ้งไว้
การงาน สุขใจเพราะงานเล็กๆ สายสนับสนุน จะได้แจ้งเกิดเป็นที่รักและเมตตากับลูกค้าและเจ้านาย เจ้าของกิจการและฟรีแลนซ์ต้องแก้ไขปัญหาเก่า คนเก่าให้เด็ดขาด สายราชการระวังปัญหาที่มาจากหัวหน้า
การเงิน จับจ่ายตามใจ แม้เกินงบแต่ถูกจริต มีลาภลอยมาจากคนแปลกหน้า ซื้อมาขายไป ของสะสม ของเก่า ค่อนข้างโดนใจ โดนราคา เรื่องเล่นๆ มีโอกาสหยิบจับทำเป็นงานจริงจังได้เงินมาก อย่าลงนามเอกสารการเงิน
ความรัก มักมีคนสืบในสิ่งที่คุณพยายามปกปิด คนรักช่วยเหลือคุณได้ในทุกปัญหา โดยไม่ต้องเอ่ยปากพูด การเข้ามาของใครสักคน ทำให้คนโสดแพ้ทางด้วยความจริงใจและสม่ำเสมอ มีคู่แล้วทะเลาะกันบ่อยบ่อย
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
คนใกล้ๆ ตัวจะชักชวนไปทำอะไรใหม่ๆ เปิดโลก มีดวงเรียนต่อหรือการให้โอกาสจากผู้ใหญ่ เป็นเรื่องปฏิเสธยาก อย่าคิดเยอะกับปัญหาที่จบไปแล้ว คนวุฒิสูงจะก้าวแซงหน้ารุ่นพี่ในที่ทำงานของตัวเอง
การงาน เป็นต้นแบบที่ดี ถ่ายทอด เรียนรู้งานกับคนรอบตัว ถึงเวลาแชร์ทุกเรื่องให้คนอื่น ใครแบกงานไว้จะทำไม่ทัน คนธรรมดาจะติดยศ การลงทุนกับธุรกิจและทำงานไปด้วยเป็นวาระที่เหมาะสม จะได้ฉายแสง
การเงิน ลงทุนกับเล็กๆ น้อยๆ สิ่งที่สนใจ เปิดเพลงโปรดฟังระหว่างวันบ่อยๆ ช่วยกระตุ้นโชคลาภ คนตกงานมีโชคลาภลอย ส่วนการซื้อขายเก็งกำไร อย่าคาดหวังมาก มีคนตัดสินใจผิดจะติดลบ จะได้เงินเก่าๆ คืน
ความรัก ชอบใครมักมีคนคนอื่นเป็นคู่แข่งโดยเฉพาะคนสนิท คุณจะได้เป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนที่มีเป้าหมายเดียวกัน คนมีคู่เสน่ห์แรง อาจมีคนพยายามเข้าแทรก พ่อแม่ของคนรักอาจยังไม่ปลื้ม คุณต้องให้เวลาพวกท่าน
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค.-15 ส.ค.
จะได้พับ วางมือกับสิ่งที่เดือดร้อนหรือเป็นทุกข์มานาน มีเงินก้อนเข้ามาเพราะงานโอกาสพิเศษ คนสมหวังอย่าชะล่าใจ บททดสอบยังไม่จบ เพียงแวะหายใจเท่านั้น ทำบุญสัตว์จรจัด ช่วยปัดเป่าอุปสรรค
การงาน รับฟังและแบ่งปันให้มากโดยเฉพาะชุดข้อมูล งานยังต้องการความช่วยเหลือจากคนหลายฝ่าย เพื่อสร้างความสำเร็จ อุปสรรคคือเพื่อนร่วมงานหยิ่งๆ ที่มั่นหน้า ทำให้ชาวกรกฎงานสะดุดอยู่บ้าง ต้องใจเย็นๆ
การเงิน จะได้โยกย้ายเงินเพื่อแตกประเภทของงานที่หลากหลาย จ๊อบเสริมโดนแย่งลูกค้า ธุรกิจสุขภาพ เคมีภัณฑ์ บริการโดดเด่นในการลงทุน มีรายจ่ายเกี่ยวกับค่าชดเชยเรื่องเวลา หรือปัญหาธุรกิจซ้ำๆ
ความรัก เรื่องเข้าใจผิดกันต้องรีบอธิบาย มีลุ้นข่าวดีทายาทคนใหม่ แต่อาจไม่ตรงใจ หวังลูกชายได้ลูกสาว
ส่วนคนโสด มีทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศเข้ามาตีสนิท คุยไปก่อนไม่ต้องรีบตัดสินใจยังพอมีเวลา
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
คุ้นเคยทำงานด้วยกันดี แต่เรื่องนอกรอบ เกมนอกกรอบ ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวราศีสิงห์ได้หลายด้าน อย่าไว้ใจคนใกล้ตัว ความลับส่วนตัวและการงานมักรั่วไหลไปสู่คู่แข่งบ่อยครั้ง ต้องระวังมากๆ
การงานรับเข้ารีบทำส่งกลับ อย่าให้งานค้างตะกร้า เป็นจังหวะการโยกย้าย ส่งใบสมัครงานหรือไปสัมภาษณ์งานใหม่ การร่วมทุน คุยธุรกิจเดินหน้าได้เต็มร้อย แต่ไม่ใช่จังหวะติดต่องานราชการจะมีปัญหา
การเงินใช้เท่าที่จำเป็น ของเก่าจะเปลี่ยนเป็นเงิน หรือทรัพย์สินจะหมุนเป็นเงินสดชั่วคราว การเงินอาจเป็นวาระในบ้านที่ต้องช่วยกันแก้ไข ซ่อมระบบน้ำในบ้านให้ดี แล้วการเงินจะหมุนดีขึ้น ได้โชคคนอ่อนวัย
ความรักมีลุ้นทายาทใหม่ก่อนแต่งงาน อาจเป็นพ่อแม่ป้ายแดง แต่หากคลอดแล้ว เป็นฤกษ์ดีที่คุณจะได้พาหลาน เข้าบ้านอวดตายาย คนโสด เพื่อนจะสนับสนุนรักครั้งใหม่ มักเป็นคนที่พบหน้าบ่อยๆ มีดวงออกเดต
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
ความรับผิดชอบเป็นที่ตั้ง เป็นสัปดาห์ที่คุณจะได้วุ่นวายกัลป์สิ่งจำเป็น บังคับให้คุณร่วมรับรู้ หาทางออก ร่วมดำเนินการ ทั้งๆ ที่อาจไม่ได้เริ่มต้นแต่แรก สุขภาพอย่าฝืน อาจน็อกนอกบ้านเพราะความเจ็บป่วย
การงานตั้งรับมากกว่าเป็นตัวเปิด งานเรียนรู้ขั้นตอนใหม่ๆ ผู้คนใหม่ อย่าถือสาการโดนมองในแง่ลบ ที่คุณต้องต่อสู้ด้วยความเงียบ ชนะในวันข้างหน้าจะสดใส คู่แข่งเยอะ เสนองานเจ้านายลูกค้ายังไม่โดนใจ
การเงินเร่งตรวจสอบรอยรั่ว อาจมีเงินจุกจิกที่ต้องจ่าย แต่รวมแล้วเป็นเงินก้อน และจำเป็นต้องพัก ตัดออกเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ตัวเอง อสังหาริมทรัพย์มีปัญหา อย่าลงทุนกับคนในครอบครัว จะได้หนีก้อนใหม่
ความรักสายสัมพันธ์ในครอบครัวไม่น่ากังวลใจ แต่การติดต่อ พูดคุยกับคนเก่าแม้ในสภานะเพื่อน มักกระทบความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ คนโสด ใกล้ชิดใครไม่คิดอะไรก็มักมีข่าวลือ ให้เข้าใจผิดบ่อยครั้ง
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
หลีกเลี่ยงการเดินทางหรือออกจากบ้านยามวิกาล มักมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลย์ สุขภาพระบบทางเดินอาหาร ไม่น่าไว้วางใจ มีลาภลอยเล็กๆ จากการเสี่ยงโชคตามกระแส บริวารให้โทษ ไว้ใจไม่ได้
การงาน สุขภาพจิตใจอย่าให้อะไรมากระทบ เพราะจะเป็นโดมิโน่ไปถึงเรื่องงาน ไอเดียจะฝ่อ ความคิดไม่โลดแล่น มีผลงานที่ไม่โดดเด่นมากนัก หาเช้ากินค่ำ ฟรีแลนซ์มีโอกาสพิจารณางานประจำ อย่าขยายกิจการ
การเงิน ใช้เงินเท่าที่วางแผนแม้จะมีอะไรใหม่ๆ มาชักชวนให้ลงทุนหรือเสียทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ สินทรัพย์โอนเปลี่ยนเจ้าของราบรื่น การต่อรองได้ไม่มากนัก และอยู่ในข้อแลกเปลี่ยนที่พอใจทั้งสองฝ่ายเป็นตัวหลัก
ความรัก เก็บเอาไว้ก่อนไม่ช้าเกินไป คนโสดโดนตกหัวใจและพยายามเก็บทรงไม่ให้เสียงาน คนผิดหวังความรัก จะมีโชคเรื่องอื่นมาปลอบใจ ใครมีครอบครัวแล้ว ระยะนี้มีข่าวดีเข้าบ้านจากทายาทคนใหม่
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
ที่อยู่อาศัยจะดึงเงินเก็บ ทั้งการโยกย้าย ปรับปรุง หรือวางเงินจองทำเลถูกใจ แต่เป็นวาระเหมาะสมตามดวงชะตา เสื้อผ้าโทนเข้มๆ ดำ เทา น้ำตาลเสริมดวงการเงิน แข่งขันอะไรเผื่อใจกับการผิดหวัง
การงาน มีเรื่องท้าทาย มักโดนทดสอบด้วยโจทย์นอกเหนือจากหน้าที่ประจำ ทั้งแบบเปิดเผยและไม่บอกให้รู้ คนในเครื่องแบบโดนกันซีน มีการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ตกงานจะได้งานใหม่ปุบปับ และปรับตัวเยอะ
การเงิน เหมาะจะทำธุรกรรม จัดระเบียบการเงินและทรัพย์สินเสียใหม่ ลงทุนอะไรสวนกระแส จับตลาดเล็กในสิ่งที่สนใจ จะดีที่สุด ตั้งหน้าจอรูปครอบครัว ช่วยเพิ่มสภาพคล่องเงินในกระเป๋า งดค้ำประกัน
ความรัก ชอบใครเก็บไว้ในใจจะดีที่สุด ทำอะไรค่อนข้างอึดอัดด้วยตำแหน่งหน้าที่ คุณเปิดเผยเรื่องหัวใจไม่ค่อยได้ ข่าวลือทำให้คนมีคู่ตกที่นั่งลำบาก เพศทางเลือก มีคนเข้ามาหาและมักเป็นคนต่างวัยที่ดีต่อใจมากๆ
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
จะเสียมิตร มีเรื่องผิดใจกับคนใกล้ตัวทำให้ห่างเหิน ไม่มองหน้า ไม่คุยกันได้ในระยะยาว จะกลับไปสู้กับปัญหาเก่า สุขภาพ เจ็บป่วยต้องวางแผนรักษา มิเช่นนั้นจะเป็นหนักในอนาคต จะได้ลาภจากผู้ใหญ่
การงาน สืบทราบ ล่วงรู้ความลับของคู่แข่ง งานมักต้องแก้ไขพัฒนากันไปในทางที่ดีขึ้น ไอเดียจะมีมูลค่า อย่าพูดทุกเรื่อง แต่ให้เก็บทีเด็ดเอาไว้กับตัวเอง มนุษย์เงินเดือดจะขาดคนสนับสนุน มีลุ้นตำแหน่งไกลบ้าน
การเงิน ระมัดระวังจังหวะการหมุนเงินใช้จ่าย มีทั้งรอดและติดขัด เครดิตกับเงินสดหรือสินเชื่อ ต้องประสานกันให้ดี จะไม่มีปัญหาระยะยาว จ่ายเงินกับเรื่องจำเป็น การลงทุน การใช้เงินก้อนต้องชะลอไว้ก่อน
ความรัก ส่งผลดีกับคนโสด คุณจะมีความขยัน มีกำลังใจในการทำงานหรือทุ่มเทกับหน้าที่ของตัวเอง เพราะคนที่ดีต่อใจ แม้ยังไม่คบหากัน แต่สนามแข่งขันครั้งนี้มีสิทธิลุ้น คนมีคู่ทะเลาะกันบ่อยแต่หายงอนเร็วมาก
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
มักอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยง มีอะไรต้องเลือก ทั้งๆ ที่มองหาคำตอบหรือแนวโน้มเหล่านั้นไม่ได้ โดนมองข้าม มีคนเห็นคุณค่าน้อย ต้องพึ่งพาตัวเอง ปัญหาทางจิตใจยังไม่หาย ปรึกษาใครไม่ได้นัก
การงาน แบกงานหลายเรื่องพร้อมกัน คุณขาดกำลังพลช่วยทำงานทำให้เวลาบีบคั้น ตกงานจะได้ลองอะไรใหม่ๆ ปฏิเสธงานประจำ โอกาสงานอยู่กับการทำเพื่อคนส่วนมาก เป็นคนในแสงไฟที่คนจับตามอง
การเงิน ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์บ่อยๆ การเงินจะคล่องตัว งดการเสี่ยงโชค แต่คุณมีเงินก้อนจากครอบครัว หรือการได้รับเพราะความเสน่หา การลงทุนบางเรื่อง จำเป็นต้องถอนทุนคืนหรือเทขายเท่านั้น
ความรัก โดนตัดสินตั้งแต่ยังไม่รู้จัก ไม่ตรงใจ ไม่ตรงสเป็ก แต่พอมีหวังต่อใจร่มๆ ส่วนคนมีคู่ มีคนเริ่มไม่มั่นใจอาจถอยไปเป็นเพื่อน ความสัมพันธ์ที่ห่างไกลจะมีคนแพ้ระยะทาง คนหม้ายระวังโดนหลอก
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
โดดเด่นแต่แสดงออกไม่ได้ ต้องเก็บความมั่นใจ ความรู้เอาไว้ โอกาสต้องรอไปก่อน มีคนได้ฉายแสงแต่ข่าวลือ เรื่องลับจะมีคนเอาออกมาแฉ เตรียมรับแรงปะทะเพราะเป็นที่สนใจ ทำบุญคนตาบอดจะดี
การงาน มักโดนเร่งในสิ่งที่ไม่ได้ด่วนจริง มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตัวเลขและเอกสาร ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ที่ทำงานเก่า เพื่อนร่วมงานหน้าเดิมจะเรียกหาคุณ สายวิชาชีพ นักการเมือง ระวังคดีความให้มาก
การเงิน ให้ใครยืมของมีค่าจะไม่ได้คืน งานบางส่วนโดนตัดงบ อาจต้องเจรจากับผู้ใหญ่หรือวางเอาไว้ชั่วคราว ทองคำ พลังงาน การค้าในฝั่งเอเชียโดดเด่นเชิงการลงทุน จับจ่ายตามประสงค์ตามใจตัวเองบ้าง
ความรัก มักมีคนมาชอบ แต่ผิดจังหวะ งาน การเรียนโอกาสอาจทำได้ไม่มีเพราะมีรักครั้งใหม่ คนมีครอบครัว มีเซอร์ไพรส์เล็กๆ ในบ้าน ให้ยิ้มทั้งสัปดาห์ โสดหรือมีอกหัก ให้ทำบุญด้วยยารักษาโรค
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
มักเข้าไปอยู่กับสิ่งที่เกินคาดคิด คิดว่าไม่มีจริง หรือไม่เคยรับรู้มาก่อน ความเชื่อคู่กับความมั่นใจ ดำเนินการสิ่งใดอย่าลืมเคารพขอพรสิ่งที่นับถือ แล้วทางจะเปิด การเงิน เรื่องติดขัดจะราบรื่นดีมากขึ้น
การงาน ควบคุมงานประจำได้ดี ระบบเข้าที่เข้าทางและเริ่มจัดการอะไรได้ดั่งใจ เจอคนต่อต้านแต่ผลงานจะพิสูจน์ตัวเอง ผู้ใหญ่จะขัดขวางการโยกย้าย บุคคลสาธารณะ ให้ระวังคดีความที่มาจากตำแหน่งของคุณ
การเงิน ถึงเวลาจัดระเบียบการใช้จ่ายรายวัน แม้รายรับจะเข้ามาอยู่บ้าง แต่คุณต้องระวังจังหวะสะดุดระหว่างสัปดาห์ ของเก่าจะได้ปล่อย แต่ของใหม่ยังซื้อเสี่ยงเงินเกินคุณภาพ ลงทุนเด่นกับตลาดใกล้ตัว
ความรัก คนที่สนิทอาจบอกชอบคุณก่อน เพื่อน คนรู้จักมานานจะมองคุณพิเศษกว่าปกติ และมักเป็นคนที่ครอบครัวคุณชอบเสียด้วย ส่วนคนมีคู่อยู่แล้ว สุขภาพของคนรักจะป่วยบ่อย อย่าไว้ใจหากตั้งครรภ์อยู่
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