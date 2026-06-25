เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

คนเกิดวันอาทิตย์
จิตใจไม่ค่อยอยู่กับตัว วันนี้หลายเรื่องที่คิดอาจยังไม่มีคำตอบ งานมีเรื่องด่วนมาแทรกคิว ทำให้ลืมเวลา ลืมรายละเอียดเล็กๆ ในบางเรื่อง จำเป็นต้องออกเงินในการใช้จ่ายก้อนใหญ่ แต่จะได้เงินเข้ามาเสริมทัพในวันหลัง เหนื่อยกับผู้คน มีข่าวดีจากการเรียน ความรู้ หรือสิ่งที่ทำให้คุณถือไพ่เหนือเจ้านายและลูกน้อง เสื้อผ้าโทนขาว ส้ม ชมพูอ่อนๆ เสริมดวงคนสนับสนุนและการลงทุน
ไม่ค่อยว่างไปเจอหวานใจ สถานะแฟนหรือพึ่งแต่งงานไม่นาน มีคนงอนเพราะไม่มีเวลาให้ หรือเลื่อนนัดหมายของครอบครัวบ่อยๆ หมั้นหมาย รองานแต่งงาน จะมีคนเปลี่ยนใจ เริ่มลังเลกับความรู้สึกตัวเอง คนโสด คนคุยเยอะ แต่คนจริงใจยังไม่ปรากฎ
คนเกิดวันจันทร์
มีคนเข้าหา ความรู้ที่มีจะได้เฉิดฉาย แต่เน้นเฉพาะกลุ่มอย่าบอกใคร การค้าดีกับธุรกิจขนาดเล็ก สตาร์ทอัป หรือ SME การลงทุนเด่นในการเก็บออมไม่เน้นเก็งกำไร เลือกสิ่งที่สนใจ ถนัดจะดีที่สุด อสังหาริมทรัพย์มักโดนเอาเปรียบ โดนโกงหรือปล่อยขายไม่ออก เอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขจะมีปัญหา ระมัดระวังอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ การลื่นล้ม หรือพลัดตกน้ำ งดเสี่ยงลาภลอย
อาจมีนัดเดตปุบปับ ช่วงสุดสัปดาห์คือเวลาดีๆ ที่จะไปเจอไปพบโลกของคนรัก ด้านคนโสด ระวังใจเกเรไปชอบคนมีเจ้าของ และมักมีคนทำตัวเหมือนโสดเข้ามาตีสนิทคุณเช่นกัน ระยะนี้ใช้ของใช้ที่คนรักให้ อาหารที่ทำกินในบ้านจะช่วยหนุนดวงนอกบ้านราบรื่น
คนเกิดวันอังคาร
คนใกล้ตัวจะสนับสนุน ต้องเชื่อใจและให้โอกาส วุ่นวายกับคนหลายฝ่าย และได้เรียนรู้จากคนเก่งๆ ว่างงานหรืออยากย้ายงาน คุณจะมีโอกาสเลือกนายจ้าง อย่าพึ่งตกปากรับคำที่ใดที่หนึ่ง ข่าวดีกำลังค่อยๆ เข้ามา มีดวงเรียนไปทำงานไป คุมเวลาดีๆ เพราะคุณจะลืมคนรอบตัวไปสักพัก การเงินทั้งลงทุนและเก็บออมเลือกตามประสงค์ แต่อย่าเล่นใหญ่ ของเก่า สถานที่เก่า จะให้โชคลาภและโอกาส
สุขภาพใจไม่ค่อยดี คิดเยอะเกี่ยวกับความรัก อินเลิฟใครเก็บไว้คนเดียว แต่คนรอบตัวมองออกถึงดาวอังคาร คนมีคู่ราบรื่นดี มีเรื่องปิดบังเพราะอยากเซอร์ไพรส์ แต่มักโดนจับได้เสียก่อน รักต่างถิ่นคนห่างไกล มักโดนแทรกแซงและไม่กลับมารีเทิร์น
คนเกิดวันพุธ
เร่งทำงานส่วนตัวเพื่อให้มีเวลากับส่วนร่วม ต้องปฏิเสธโอกาส หรือการยื่นมือเข้าไปช่วยบางเรื่อง อย่าเอ็นดูเขาจนเอ็นเราขาด เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ทำงานจะมีปัญหา คนแข่งขัน ดีลงาน ลุ้นโครงการต่างๆ จะสำเร็จ แต่โดนต่อรองเรื่องตัวเลขสูง ยานพาหนะ ปัญหาจุกจิก ซ่อมบ่อย การเดินทางควรหลีกเลี่ยงทริปที่ไกลมากๆ จะบั่นทอนดวง สุขภาพภูมิแพ้ ไซนัส ภูมิคุ้มกันต้องใส่ใจมากๆ
การลงทุนในครอบครัว ธุรกิจที่ทำกับคนรักค่อนข้างดี งานเล็กใหญ่ไว้วางใจผู้จัดการ หัวใจจะปังไปทั้งคู่ แต่สถานะความรักที่อยู่ในสายตาคนจำนวนมากค่อนข้างติดลบ หรือไม่สะดวกใจ อึดอัด หากต้องคบหากับคนดัง เพศทางเลือก คนที่กลับมาไว้ใจไม่ได้
คนเกิดวันพฤหัสบดี
จะได้กลับไปยืนจุดเดิม คนเก่า ที่ทำงานเดิม เพื่อนร่วมงานที่คุ้นเคย พร้อมจะช่วยเหลือคุณ การเรียนเด่นกับสิ่งที่ถนัด ไม่ใช่เวลาลองอะไรใหม่ๆ แต่ดันเรื่องเดิมให้ดีที่สุด ไม่แพ้กับการทำงาน ถึงเวลางัดไม้เด็ดมาสู้และและชนะใจเจ้านาย การลงทุนสว่างในตลาดบริการ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และเคมีภัณฑ์ ทำบุญด้วยเมนูสัตว์ปีก หนุนดวงการเงินและการแข่งขัน ลาภลอยมาจากคนอาวุโส
ปัญหาความรักไม่เล่าให้ใครฟัง แต่คุณพร้อมจะปรึกษาหมอดูหรือนั่งมโนเองคนเดียว น้องใหม่ในที่ทำงาน ที่เรียนจะมีคนมาแอบชอบ แต่คนที่โดนตกหัวใจ คุณกำลังมีคุ่แข่งที่ค่อยๆ ปรากฏตัวออกมา อย่ายอมแพ้ง่ายๆ ใครก็มีโอกาสกับคนตรงหน้าทั้งนั้น
คนเกิดวันศุกร์
ให้ความสำคัญกับเวลา มักต้องตรงตามกฏ ดูเป็นคนใจร้ายในสายตาคนอื่น แต่คุณจะผ่านอุปสรรคไปได้ เพราะความตรงไปตรงมา มากกว่าเอาใจใครหรือแบ่งพรรคพวก ตำแหน่งเล็กความรับผิดชอบสูง ตั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ด้วยรูปสัตว์เลี้ยงที่ชอบ จะหนุนดวงคนเมตตาสนับสนุนและการเงินที่ลื่นไหล ยามวิกาลวันนี้คือนาทีทอง ที่คุณจะคิด อ่าน ทำอะไร ไอเดียปังๆ
ระวังปัญหาการเงินกับคนรัก หรือการเข้าหุ้น ลงทุน ธุรกิจกับคนรู้ใจอย่าเทหมดหน้าตัก อาจผิดหวังสองเด้ง ด้านคนโสด งานดี เงินเด่น แต่คนเข้ามาไม่จริงใจ ส่วนคนที่ชอบ คุณกำลังโดนคนมาทีหลังแซงหน้าไปไกล แอบรัก จะได้สัญญาณตอบกลับที่น่าพอใจ
คนเกิดวันเสาร์
เน้นการอยู่กับที่ ขยับเคลื่อนไหวน้อย ทำให้คุณได้เปรียบ งานที่พบเจอคนเยอะๆ น้ำนิ่งย่อมไหลลึก อย่าตอบโต้ข่าวลือ อย่าแก้ข่าว แต่ความจริงจะค่อยๆ ปรากฏเอง อาหารเมนูเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกประเภท ช่วยเปิดดวงและให้อุปสรรคลดลง สายค้าขาย เจอลูกค้า เน้นยอดรายเดือน จะได้ข่าวดีจากคนใหม่ๆ แต่กระเป๋าหนัก เดินทางระยะใกล้ดีกับการเจรจางาน การค้า ธุรกรรมในต่างถิ่นจะให้ผลดี
ความรักมีสุขภาพมาเกี่ยวข้อง ยังวนเวียนอยู่กับการเจ็บป่วยของคนรัก หรือการหายหน้าไปของคนที่เข้ามาวอแวเพราะไม่สบาย อยากมีทายาท จะได้ทุ่มทุนปรึกษาคุณหมอ เพศทางเลือก กำลังลำบากใจกับคนเก่าที่ไม่ลืมกับคนใหม่ที่แสนดี โสดว่างๆ วันนี้เหงาๆ
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